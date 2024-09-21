УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12120 відвідувачів онлайн
Новини
4 295 1
обстріл (27087) Харків (5428) ДСНС (4984)

Наслідки ворожого удару по Харкову: серед постраждалих троє дітей. ФОТОрепортаж

Напередодні ворог атакував Харків. Ввечері 20 вересня були зафіксовані вибухи на території цивільного підприємства, в центральній частині міста та у приватному секторі Холодногірського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, наразі відомо про 11 постраждалих, з них троє - неповнолітні. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки.

Рятувальники ДСНС загасили пожежу в легковому автомобілі та загоряння сухої трави на двох різних локаціях загальною площею понад 1 га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Харкову КАБами: Відомо про трьох постраждалих (оновлено)

Для ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 17 одиниць техніки та 70 рятувальників ДСНС.

Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову

Як повідомлялося, напередодні ввечері ворог атакував Харків КАБами, постраждали 15 осіб.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шанонвні, є ж рішення і розпроядження про не поширення результатів ракетно-дронових акак!
Русня все продивляється і за цими результатми аналізує ефективність своїх влучань по нашій інфраструктурі! Не поширюйте фото і відео влучань!!! Інакше чекайте наступних.
показати весь коментар
21.09.2024 11:27 Відповісти
 
 