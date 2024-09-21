Наслідки ворожого удару по Харкову: серед постраждалих троє дітей. ФОТОрепортаж

Напередодні ворог атакував Харків. Ввечері 20 вересня були зафіксовані вибухи на території цивільного підприємства, в центральній частині міста та у приватному секторі Холодногірського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, наразі відомо про 11 постраждалих, з них троє - неповнолітні. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки.

Рятувальники ДСНС загасили пожежу в легковому автомобілі та загоряння сухої трави на двох різних локаціях загальною площею понад 1 га.

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Для ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 17 одиниць техніки та 70 рятувальників ДСНС.











Як повідомлялося, напередодні ввечері ворог атакував Харків КАБами, постраждали 15 осіб.