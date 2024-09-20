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вибух (4364) Харків (5428)

Окупанти вдарили по Харкову КАБами: Відомо про трьох постраждалих (оновлено)

вибух

Російські війська атакували Харків.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район - перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою міський голова Ігор Терехов повідомив про звуки вибухів у місті.

"У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні!" - написав він

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічний удар КАБами по Харкову: пошкоджені 40 будівель. ФОТОрепортаж

Крім того, Повітряні сили попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині!

"Харків - в укриття!" - попередили в Повітряних силах.

Оновлена інформація 

Пізніше Синєгубов повідомив, що окупанти завдали по місту Харків двох ударів КАБами. Екстрені служби виїхали на місця влучань.

На цю хвилину - без постраждалих.

За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основʼянському районах.

Міський голова Тарехов повідомив про постраждалих: "Маємо інформацію про двох постраждалих після прильоту".

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох.

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Мрію побачити Харків!
Харків тримайся і бережи тебе Боже🙏🙏🙏
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20.09.2024 17:08 Відповісти
Невже нема ніякої протидії цим кабам? Вони бросають каби з відстані 20-30 км від кордону, підіймаясь на висоту від 10 км. Ракета воздух/воздух або Петріот до 160 км. Тобто можно підстерегти цих мразот і далеко за Харькова, спробувати збити. Таке вже було на півночі Сумської области в 2023 році, коли збили відразу 5 одиниць ворожої техніки(вертолетів та літаків)
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20.09.2024 17:45 Відповісти
Вони зробили висновки, і тепер над нашою територією постійно чергують крила. Тільки бачать установку ППО - ведуть до точки розгортання і одразу б'ють балістикою.
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20.09.2024 17:51 Відповісти
Може вже до дронів якісь ракети чіпляти щоб оті кацапські носії бомб збивати. Хоч щось невелике щоб крило відбило
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20.09.2024 18:12 Відповісти
Таких технологій наразі ніхто не має.
І на колінці з китайського мотлоху таке не складається.
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20.09.2024 18:17 Відповісти
Петріоти нам поклацали, а нових не дають..., а ще це вважається збиття над територією рашкі й наші союзники аж позеленіли в минулому році, коли дізналися...
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20.09.2024 17:51 Відповісти
Кацап, лайно ти зубами поклацав.
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20.09.2024 18:09 Відповісти
ЛУЦЕНКО: Війну ЗАМОРОЗЯТЬ на Різдво! Розкрили ПЛАН Зеленського. Війська виведуть з ТРЬОХ областей

https://www.youtube.com/watch?v=i_6duwMW_XE
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20.09.2024 18:43 Відповісти
 
 