Окупанти вдарили по Харкову КАБами: Відомо про трьох постраждалих (оновлено)

Російські війська атакували Харків.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район - перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою міський голова Ігор Терехов повідомив про звуки вибухів у місті.

"У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні!" - написав він

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічний удар КАБами по Харкову: пошкоджені 40 будівель. ФОТОрепортаж

Крім того, Повітряні сили попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині!

"Харків - в укриття!" - попередили в Повітряних силах.

Оновлена інформація

Пізніше Синєгубов повідомив, що окупанти завдали по місту Харків двох ударів КАБами. Екстрені служби виїхали на місця влучань.

На цю хвилину - без постраждалих.

За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основʼянському районах.

Міський голова Тарехов повідомив про постраждалих: "Маємо інформацію про двох постраждалих після прильоту".

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох.