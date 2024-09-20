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взрыв (6500) Харьков (7286)

Оккупанты ударили по Харькову КАБами: Известно о трех пострадавших (обновлено)

вибух

Российские войска атакуют Харьков.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район - находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

В свою очередь городской голова Игорь Терехов сообщил о звуках взрывов в городе.

"В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны!" - написал он

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночной удар КАБами по Харькову: повреждены 40 зданий. ФОТОрепортаж

Кроме того, Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях!

"Харьков - в укрытие!" - предупредили в Воздушных силах.

Обновленная информация

Позже Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по городу Харьков два удара КАБами. Экстренные службы выехали на места попадания.

На эту минуту – без пострадавших.

По предварительным данным, попадание в Слободском и Основянском районах.

Городской голова Терехов сообщил о пострадавших: "Имеем информацию о двух пострадавших после прилета"

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до трех.
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Мрію побачити Харків!
Харків тримайся і бережи тебе Боже🙏🙏🙏
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20.09.2024 17:08 Ответить
Невже нема ніякої протидії цим кабам? Вони бросають каби з відстані 20-30 км від кордону, підіймаясь на висоту від 10 км. Ракета воздух/воздух або Петріот до 160 км. Тобто можно підстерегти цих мразот і далеко за Харькова, спробувати збити. Таке вже було на півночі Сумської области в 2023 році, коли збили відразу 5 одиниць ворожої техніки(вертолетів та літаків)
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20.09.2024 17:45 Ответить
Вони зробили висновки, і тепер над нашою територією постійно чергують крила. Тільки бачать установку ППО - ведуть до точки розгортання і одразу б'ють балістикою.
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20.09.2024 17:51 Ответить
Може вже до дронів якісь ракети чіпляти щоб оті кацапські носії бомб збивати. Хоч щось невелике щоб крило відбило
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20.09.2024 18:12 Ответить
Таких технологій наразі ніхто не має.
І на колінці з китайського мотлоху таке не складається.
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20.09.2024 18:17 Ответить
Петріоти нам поклацали, а нових не дають..., а ще це вважається збиття над територією рашкі й наші союзники аж позеленіли в минулому році, коли дізналися...
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20.09.2024 17:51 Ответить
Кацап, лайно ти зубами поклацав.
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20.09.2024 18:09 Ответить
ЛУЦЕНКО: Війну ЗАМОРОЗЯТЬ на Різдво! Розкрили ПЛАН Зеленського. Війська виведуть з ТРЬОХ областей

https://www.youtube.com/watch?v=i_6duwMW_XE
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20.09.2024 18:43 Ответить
 
 