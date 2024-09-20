Оккупанты ударили по Харькову КАБами: Известно о трех пострадавших (обновлено)

Российские войска атакуют Харьков.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район - находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

В свою очередь городской голова Игорь Терехов сообщил о звуках взрывов в городе.

"В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны!" - написал он

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Кроме того, Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях!

"Харьков - в укрытие!" - предупредили в Воздушных силах.

Обновленная информация

Позже Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по городу Харьков два удара КАБами. Экстренные службы выехали на места попадания.

На эту минуту – без пострадавших.

По предварительным данным, попадание в Слободском и Основянском районах.

Городской голова Терехов сообщил о пострадавших: "Имеем информацию о двух пострадавших после прилета"

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до трех.