УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12715 відвідувачів онлайн
Новини
7 504 14
обстріл (27087) Харків (5428)

Удар по Харкову: окупанти вдарили ФАБ по багатоповерхівці, 21 постраждалий. ФОТОрепортаж

У Харкові збільшила кількість постраждалих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"ФАБ-250 застосували "проти" багатоповерхівки, де спали десятки мешканців.

"21 постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову звернувся за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни влучили в багатоповерхівку в Харкові, 12 постраждалих (оновлено)

Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня
Обстріл Харкова 21 вересня

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Вже всі окупантські пабліки на болотах звітують про свій вдалий злочин виродків-недоносків з раши в Україні і перепощують ці фото.
Це ще раз підтверджує - не публікуйте наслідки ударів по будь-якій інфраструктурі! Ви цим самим не свідомо допомагаєте ворожій розвідці збирати об'єктивні дані про точність влучань та їх наслідки.
показати весь коментар
22.09.2024 09:42
+3
Ні-ні!! Це результат виборів 2019 року! "За"-допу, "За"-гепу!
Всі все пам'ятають! Вся Україна була шокована результатами виборів у Харкові.
Наслідки пожинаємо зараз! Можна говорити, писати, думати будь-що, але ж таки це було!
Правду не викривиш!
показати весь коментар
22.09.2024 09:44
+1
Ці виродки так "звільняють" Харків
показати весь коментар
22.09.2024 08:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці виродки так "звільняють" Харків
показати весь коментар
22.09.2024 08:24 Відповісти
Ні-ні!! Це результат виборів 2019 року! "За"-допу, "За"-гепу!
Всі все пам'ятають! Вся Україна була шокована результатами виборів у Харкові.
Наслідки пожинаємо зараз! Можна говорити, писати, думати будь-що, але ж таки це було!
Правду не викривиш!
показати весь коментар
22.09.2024 09:44 Відповісти
За допу та гепу могло прилетіти ще в 2014-му, але завдяки вінницькому "Ягуару" доля Лоханська та Даунецька оминула. Але в 2019 більшість харків'ян вирішила виправити цю "помилку".
показати весь коментар
22.09.2024 12:20 Відповісти
"Ні-ні!! Це результат виборів 2019 року!"цитата я правильно понимаю что вы https://www.google.com/search?sca_esv=ff01c768dfa58a03&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWILQom8YO25a8z5Mp8FS1F_9boTeGA:1726993309143&q=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjB--G1j9aIAxUESPEDHa7oA10QkeECKAB6BAgMEAE оправдываете убийства граждан украины рускими террористами? граждане украины на свободных выборах сделали свой выбор. через пять лет после этого русня их убивает.
показати весь коментар
22.09.2024 12:28 Відповісти
Вже всі окупантські пабліки на болотах звітують про свій вдалий злочин виродків-недоносків з раши в Україні і перепощують ці фото.
Це ще раз підтверджує - не публікуйте наслідки ударів по будь-якій інфраструктурі! Ви цим самим не свідомо допомагаєте ворожій розвідці збирати об'єктивні дані про точність влучань та їх наслідки.
показати весь коментар
22.09.2024 09:42 Відповісти
"Це ще раз підтверджує - не публікуйте наслідки ударів по будь-якій інфраструктурі! "цитата. ели слушать таких мразей как ты, то мир не узнает о массовых расстрелах в буче и изюме. твои выродки радуются гражданским жертвам? а весь мир видит это и скорбит.
показати весь коментар
22.09.2024 11:46 Відповісти
Все правильно вона каже - коли війна так і треба поводитись, фото наслідків агресії використовувати тільки для суда і ООН з іншими організаціями, а не в публічному доступі.
показати весь коментар
22.09.2024 13:29 Відповісти
Та звісно, у тієї розвідки немає ні розвідувальних дронів з дальністю зв'язку 120 км, ні сєпарів у тому Харкові (пам'ятаємо 2014 рік), ні іншого крім фото в інеті.
показати весь коментар
22.09.2024 21:35 Відповісти
"Ні-ні!! Це результат виборів 2019 року!"цитата я правильно понимаю что вы https://www.google.com/search?sca_esv=ff01c768dfa58a03&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWILQom8YO25a8z5Mp8FS1F_9boTeGA:1726993309143&q=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjB--G1j9aIAxUESPEDHa7oA10QkeECKAB6BAgMEAE оправдываете убийства граждан украины рускими террористами?
показати весь коментар
22.09.2024 11:39 Відповісти
Багатостраждальні будинки біля кільцевої. Навесні 2022 постійно Гради туді летіли, потім декілька іскандерів поруч, люди тільки вікна вставили, тепер ця хрінь.
показати весь коментар
22.09.2024 12:16 Відповісти
Горизонт чи як ?
показати весь коментар
22.09.2024 13:28 Відповісти
Алекса.
показати весь коментар
22.09.2024 15:15 Відповісти
Епіцентр мабуть не скоро відкриють.
показати весь коментар
23.09.2024 18:17 Відповісти
Смерть кремлю !
Смерть москві !
Смерть недоімперії росії !
Смерть ії агентам в Україні !
показати весь коментар
22.09.2024 13:27 Відповісти
 
 