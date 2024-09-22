Удар по Харкову: окупанти вдарили ФАБ по багатоповерхівці, 21 постраждалий. ФОТОрепортаж

У Харкові збільшила кількість постраждалих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"ФАБ-250 застосували "проти" багатоповерхівки, де спали десятки мешканців.

"21 постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову звернувся за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.

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