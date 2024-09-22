Удар по Харкову: окупанти вдарили ФАБ по багатоповерхівці, 21 постраждалий. ФОТОрепортаж
У Харкові збільшила кількість постраждалих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"ФАБ-250 застосували "проти" багатоповерхівки, де спали десятки мешканців.
"21 постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову звернувся за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Олена Сидоренко 67402dad
показати весь коментар22.09.2024 09:42
+3 Олена Сидоренко 67402dad
показати весь коментар22.09.2024 09:44
+1 Сергій Михайлович Співак
показати весь коментар22.09.2024 08:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Всі все пам'ятають! Вся Україна була шокована результатами виборів у Харкові.
Наслідки пожинаємо зараз! Можна говорити, писати, думати будь-що, але ж таки це було!
Правду не викривиш!
Це ще раз підтверджує - не публікуйте наслідки ударів по будь-якій інфраструктурі! Ви цим самим не свідомо допомагаєте ворожій розвідці збирати об'єктивні дані про точність влучань та їх наслідки.
Смерть москві !
Смерть недоімперії росії !
Смерть ії агентам в Україні !