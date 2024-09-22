Росіяни все частіше обстрілюють Харків КАБами і ФАБами, - Терехов
Російські загарбники все частіше обстрілюють місто Харків керованими та фугасними авіабомбами.
Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Динаміка пішла вгору і Харків почали все частіше обстрілювати КАБами і ФАБами", - сказав мер міста.
Він зазначив, що ФАБи та КАБи дуже швидко долітають до міста. У мешканців Харкова, за його словами, є 3-5 хвилин, щоб потрапити до укриття.
Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня окупанти влучили КАБом у багатоповерхівку у Харкові. Відомо про 21 постраждалого.
Топ коментарі
+6 Русский Алкаш
показати весь коментар22.09.2024 20:18
+3 Vent
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+1 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар22.09.2024 19:39
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Будь ласка, зачекайте...
все, що кацапи не можуть відібрати, знищують.
тай і те що відібрали знищують.
сарана, в чистому вигляді. існує поки жере.
Шесть!!!
И это уже не дроны, а управляемые пилотами истребители. И сколько же из них было сбито доблестными войсками НАТО?
Ноль!!!
Покуражились и вернулись домой.
Сегодня же произошло страшное возмездие: российскому послу вручена нота озабоченности. Наверное, Ми бемоль.
Украинцы, вы ещё раз подумайте, вам точно нужен такой импотический военный союз? Не лучше ли будет создать собственный, с поляками ,чехами и англичанами например??
Харьков цель номер один, не понимаю тех кто соскучился и возвращается с детьми.