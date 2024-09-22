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Харків (5430) Терехов Ігор (311) КАБ (282)

Росіяни все частіше обстрілюють Харків КАБами і ФАБами, - Терехов

Росіяни все частіше обстрілюють Харків КАБами і ФАБами, - Терехов

Російські загарбники все частіше обстрілюють місто Харків керованими та фугасними авіабомбами.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Динаміка пішла вгору і Харків почали все частіше обстрілювати КАБами і ФАБами", - сказав мер міста.

Він зазначив, що ФАБи та КАБи дуже швидко долітають до міста. У мешканців Харкова, за його словами, є  3-5 хвилин, щоб потрапити до укриття.

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня окупанти влучили КАБом у багатоповерхівку у Харкові. Відомо про 21 постраждалого.

Читайте також: Удар РФ по Харкову: Дві людини перебувають у дуже важкому стані, пошкоджено 18 багатоповерхівок
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Топ коментарі
+6
поки не буде удару по містах орків, тони м'яса і кубометрів москальської крови вони будуть розважатися по телевізору новинами про Україну
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22.09.2024 20:18
+3
Вчера 6 (прописью: шесть) российских истребителей залетело на территорию Латвии.

Шесть!!!

И это уже не дроны, а управляемые пилотами истребители. И сколько же из них было сбито доблестными войсками НАТО?

Ноль!!!

Покуражились и вернулись домой.

Сегодня же произошло страшное возмездие: российскому послу вручена нота озабоченности. Наверное, Ми бемоль.

Украинцы, вы ещё раз подумайте, вам точно нужен такой импотический военный союз? Не лучше ли будет создать собственный, с поляками ,чехами и англичанами например??
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22.09.2024 20:17
+1
Марудить рашистів ***** місто Харків! У НЬОГО, орки стільки грошей і ригоАНАЛІВ вгатили, ще з часів кучмарика та Кушнарьова!! Допа і Гепа, можуть це підтвердити на приклада!
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22.09.2024 19:39
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Марудить рашистів ***** місто Харків! У НЬОГО, орки стільки грошей і ригоАНАЛІВ вгатили, ще з часів кучмарика та Кушнарьова!! Допа і Гепа, можуть це підтвердити на приклада!
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22.09.2024 19:39 Відповісти
Харкову не повезло географічно - дуже близько від кордону
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22.09.2024 20:40 Відповісти
не тільки Гепа та Допа, а ще 80% ватанів, що за них голосували щоразу ...
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22.09.2024 22:32 Відповісти
це, очевидні речі!
все, що кацапи не можуть відібрати, знищують.
тай і те що відібрали знищують.
сарана, в чистому вигляді. існує поки жере.
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22.09.2024 20:10 Відповісти
Вчера 6 (прописью: шесть) российских истребителей залетело на территорию Латвии.

Шесть!!!

И это уже не дроны, а управляемые пилотами истребители. И сколько же из них было сбито доблестными войсками НАТО?

Ноль!!!

Покуражились и вернулись домой.

Сегодня же произошло страшное возмездие: российскому послу вручена нота озабоченности. Наверное, Ми бемоль.

Украинцы, вы ещё раз подумайте, вам точно нужен такой импотический военный союз? Не лучше ли будет создать собственный, с поляками ,чехами и англичанами например??
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22.09.2024 20:17 Відповісти
поки не буде удару по містах орків, тони м'яса і кубометрів москальської крови вони будуть розважатися по телевізору новинами про Україну
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22.09.2024 20:18 Відповісти
Харьков конечно огромный город, почти как Киев, но таким макаром его до конца войны реально могут в щепки разнести...
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22.09.2024 20:44 Відповісти
де ефки?
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22.09.2024 21:59 Відповісти
Валить надо из Харькова, рашисты без тормозов. Нет пока защиты против кабов, а это 50-70 км, как вариант снять дом на южной окраине. Многие уже давно в Полтаву переехали и дальше. Производство под землю прятать или перевозить. Сколько квадратов надо для производства дронов. А по факту бьют по заводам , потому что ни хрена не перенесли.
Харьков цель номер один, не понимаю тех кто соскучился и возвращается с детьми.
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22.09.2024 23:41 Відповісти
 
 