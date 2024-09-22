Удар РФ по Харкову: Дві людини перебувають у дуже важкому стані, пошкоджено 18 багатоповерхівок

Унаслідок ворожого обстрілу, який стався ввечері 21 вересня, у Харкові пошкоджено 18 багатоповерхових житлових будинків. Серед постраждалих дві особи перебувають у дуже важкому стані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську міську раду, про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.



Як зазначається, один будинок дуже серйозно пошкоджено. Там сталося зміщення конструктиву будівлі.



"Комунальні служби та волонтери активно працюють над усуненням наслідків обстрілу. Зокрема, вони закривають віконні контури. Перевіряємо комунікації. Вже дали воду та світло в деякі будинки. Будемо все відновлювати", - розповів Терехов.

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За його словами, багато людей звернулися до медиків по допомогу. Двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані.



Також міський голова зазначив, що людей, які цього потребують, розміщують у гуртожитках, волонтери надають постраждалим продуктові набори та речі.



"Динаміка обстрілів зросла. Харків потерпає від ворожих атак і вдень, і вночі. Тому звертаюся до містян з проханням не нехтувати сигналами повітряних тривог", - наголосив Терехов.

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Нагадаємо, пізно ввечері суботи, 21 вересня, окупанти завдали удару по Харкову. Повідомлялося про 12 постраждалих. Вже вранці 22 вересня стало відомо, що внаслідок російського удару по багатоповерхівці постраждала 21 особа.