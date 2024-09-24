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Ночью враг нанес ракетный удар по Харькову

Ракетний удар по Харкову 24 вересня

В Харькове ночью прогремел мощный взрыв, на месте попадания произошел пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Мощный взрыв в Харькове прогремел около 03:39. Терехов уточнил, что прилет был зафиксирован в Киевском районе города. По предварительной информации, это был ракетный удар.

"Попадание в землю на открытой территории, пожар, который тушат работники ГСЧС. Информации о пострадавших пока не поступало", - написал он.

Напомним, 23 сентября, в период с 22:30 по 23:00, российская армия нанесла еще серии ударов по городу Запорожье и Запорожскому району.

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