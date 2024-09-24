Ночью враг нанес ракетный удар по Харькову
В Харькове ночью прогремел мощный взрыв, на месте попадания произошел пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Мощный взрыв в Харькове прогремел около 03:39. Терехов уточнил, что прилет был зафиксирован в Киевском районе города. По предварительной информации, это был ракетный удар.
"Попадание в землю на открытой территории, пожар, который тушат работники ГСЧС. Информации о пострадавших пока не поступало", - написал он.
Напомним, 23 сентября, в период с 22:30 по 23:00, российская армия нанесла еще серии ударов по городу Запорожье и Запорожскому району.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...