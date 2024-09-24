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Вночі ворог завдав ракетного удару по Харкову

Ракетний удар по Харкову 24 вересня

У Харкові вночі пролунав потужний вибух, на місці влучання пожалася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Потужний вибух у Харкові пролунав близько 03:39. Терехов уточнив, що приліт було зафіксовано у Київському районі міста. За попередньою інформацією, це був ракетний удар.

"Влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", - написав він.

Нагадаємо,  23 вересня, в період з 22:30 по 23:00, російська армія завдала ще серії ударів по місту Запоріжжя та Запорізькому району.

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обстріл (28613) ракети (4028) Харків (5619)


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