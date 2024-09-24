Вночі ворог завдав ракетного удару по Харкову
У Харкові вночі пролунав потужний вибух, на місці влучання пожалася пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Потужний вибух у Харкові пролунав близько 03:39. Терехов уточнив, що приліт було зафіксовано у Київському районі міста. За попередньою інформацією, це був ракетний удар.
"Влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", - написав він.
Нагадаємо, 23 вересня, в період з 22:30 по 23:00, російська армія завдала ще серії ударів по місту Запоріжжя та Запорізькому району.
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