Росіяни вдарили по території біля цвинтаря в Харкові та по лісосмузі на околицях (оновлено)

Сьогодні, 23 вересня, російські війська атакували Харків та район, у місті чули вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Харків та район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ракетних ударів", - написав він.

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Своєю чергою, харківський міський голова Ігор Терехов, повідомив, що за попередньою інформацією, удару завдано по близькому передмістю Харкова.

"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!

Попередньо – удар прийшовся по близькому передмістю.

Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів", - повідомив він.

Пізніше Синєгубов зазначив, що ворог завдав удару по лісосмузі на околицях Харкова.

"На цю хвилину без постраждалих. Тип використаної окупантами зброї встановлюється", - додав він.

Згодом голова ОВА додав, що служби зафіксували ще один приліт на території Харкова біля цвинтаря. Влучання в землю, є загорання трави. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки. Без постраждалих.