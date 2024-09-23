Росіяни вдарили по території біля цвинтаря в Харкові та по лісосмузі на околицях (оновлено)
Сьогодні, 23 вересня, російські війська атакували Харків та район, у місті чули вибухи.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Харків та район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ракетних ударів", - написав він.
Своєю чергою, харківський міський голова Ігор Терехов, повідомив, що за попередньою інформацією, удару завдано по близькому передмістю Харкова.
"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!
Попередньо – удар прийшовся по близькому передмістю.
Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів", - повідомив він.
Пізніше Синєгубов зазначив, що ворог завдав удару по лісосмузі на околицях Харкова.
"На цю хвилину без постраждалих. Тип використаної окупантами зброї встановлюється", - додав він.
Згодом голова ОВА додав, що служби зафіксували ще один приліт на території Харкова біля цвинтаря. Влучання в землю, є загорання трави. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки. Без постраждалих.
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