Россияне ударили по территории возле кладбища в Харькове и по лесополосе в окрестностях (обновлено)
Сегодня, 23 сентября, российские войска атаковали Харьков и район, в городе слышали взрывы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Харьков и район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят ракетные удары", - написал он.
В свою очередь, харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщил, что, по предварительной информации, удар нанесен по близкому пригороду Харькова.
"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!
Предварительно - удар пришелся по близкому пригороду.
Будьте осторожны и по возможности в укрытиях - враг может повторить пуски КАБов", - сообщил он.
Позже Синегубов отметил, что враг нанес удар по лесополосе в окрестностях Харькова.
"На данный момент без пострадавших. Тип использованного оккупантами оружия устанавливается", - добавил он.
Позже глава ОВА добавил, что службы зафиксировали еще один прилет на территории Харькова у кладбища. Попадание в землю, есть возгорание травы. Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия. Без пострадавших.
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