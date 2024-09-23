Россияне ударили по территории возле кладбища в Харькове и по лесополосе в окрестностях (обновлено)

Сегодня, 23 сентября, российские войска атаковали Харьков и район, в городе слышали взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков и район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят ракетные удары", - написал он.

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В свою очередь, харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщил, что, по предварительной информации, удар нанесен по близкому пригороду Харькова.

"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!

Предварительно - удар пришелся по близкому пригороду.

Будьте осторожны и по возможности в укрытиях - враг может повторить пуски КАБов", - сообщил он.

Позже Синегубов отметил, что враг нанес удар по лесополосе в окрестностях Харькова.

"На данный момент без пострадавших. Тип использованного оккупантами оружия устанавливается", - добавил он.

Позже глава ОВА добавил, что службы зафиксировали еще один прилет на территории Харькова у кладбища. Попадание в землю, есть возгорание травы. Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия. Без пострадавших.