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Удар по Запоріжжю: Серед поранених є діти. ФОТОрепортаж

23 вересня, в період з 22:30 по 23:00, російська армія завдала ще серії ударів (тип боєприпасів встановлюється) по місту Запоріжжя та Запорізькому району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції Запорізької області.

"Попередньо влучання зафіксовані по об’єктах цивільної інфраструктури. У приватному секторі відбулися займання житлових будинків і господарчих споруд. Наразі є інформація про загиблого чоловіка та чотирьох поранених людей, з них – двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ писав, що ввечері 23 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи.

О 22:52 Іван Федоров повідомив про повторні вибухи.

Нагадаємо 23 вересня пообіді у Запорізькій області було чутно вибухи. Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі. Постраждало 2 людей.

Ввечері 22 вересня російські окупанти також атакували Запоріжжя. Станом на 23 вересня, відомо про 22 постраждалих, серед них - 15-річний хлопець.

Окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури та житловій забудові в Запоріжжі. Зруйновано щонайменше два приватні будинки.
Окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури та житловій забудові в Запоріжжі. Зруйновано щонайменше два приватні будинки.
Окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури та житловій забудові в Запоріжжі. Зруйновано щонайменше два приватні будинки.
Окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури та житловій забудові в Запоріжжі. Зруйновано щонайменше два приватні будинки.
Окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури та житловій забудові в Запоріжжі. Зруйновано щонайменше два приватні будинки.

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Запоріжжя (2270) обстріл (28613) Запорізька область (3624)


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Усі кацапи пі@@рвси
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24.09.2024 06:36 Відповісти
ви на "0"?, сидите в окопі?, кришите русню?... поважаю..., так, вам мирний план, звичайно, не потрібен, будете воювати до скону...
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24.09.2024 08:59 Відповісти
Зеля тільки сказав, що тут виготовляють 155 снаряди і прилетіло.
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24.09.2024 10:50 Відповісти
 
 