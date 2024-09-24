Удар по Запоріжжю: Серед поранених є діти. ФОТОрепортаж

23 вересня, в період з 22:30 по 23:00, російська армія завдала ще серії ударів (тип боєприпасів встановлюється) по місту Запоріжжя та Запорізькому району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції Запорізької області.

"Попередньо влучання зафіксовані по об’єктах цивільної інфраструктури. У приватному секторі відбулися займання житлових будинків і господарчих споруд. Наразі є інформація про загиблого чоловіка та чотирьох поранених людей, з них – двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ писав, що ввечері 23 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи.

О 22:52 Іван Федоров повідомив про повторні вибухи.

Нагадаємо 23 вересня пообіді у Запорізькій області було чутно вибухи. Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі. Постраждало 2 людей.

Ввечері 22 вересня російські окупанти також атакували Запоріжжя. Станом на 23 вересня, відомо про 22 постраждалих, серед них - 15-річний хлопець.









