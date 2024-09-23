Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: поранено 9 людей, серед них є дитина (оновлено)

Ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 9 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники.

Постраждалим надається вся необхідна допомога.

За інформацією МВС, росіяни завдали 6 ударів, попередньо — КАБами. Внаслідок ударів зайнялися припарковані автомобілі, пошкоджені житлові будинки.







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Згодом Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 6 людей - їм надається медична допомога.

Станом на 1 годину ночі Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила про 9 постраждалих внаслідок російського авіадуру по Запоріжжю.

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Раніше Цензор.НЕТ писав що в Запоріжжі пролунала серія вибухів. Перед цим місцева влада повідомляла про активність ворожої тактичної авіації.

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