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Запоріжжя (2199) обстріл (27110)

Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: поранено 9 людей, серед них є дитина (оновлено)

Ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 9 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники.

Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Наслідки російського удару по Запоріжжю

За інформацією МВС, росіяни завдали 6 ударів, попередньо — КАБами. Внаслідок ударів зайнялися припарковані автомобілі, пошкоджені житлові будинки.

Багатоповерхівка, яка постраждала через авіаудар

Під'їзд будинку в Запоріжжі, пошкоджений через обстріл

Автівка яка згоріла в Запоріжжі через авіаудар

Оновлення

Згодом Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 6 людей - їм надається медична допомога.

Станом на 1 годину ночі Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила про 9 постраждалих внаслідок російського авіадуру по Запоріжжю.

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Рятувальники гасять пожежу на місці авіаудару росіян по Запоріжжю

Медики надають допомогу постраждалим внаслідок авіаудару по Запоріжжю

Раніше Цензор.НЕТ писав що в Запоріжжі пролунала серія вибухів. Перед цим місцева влада повідомляла про активність ворожої тактичної авіації.

Читайте: У лікарні Запоріжжя пролунав вибух: Травмовано пацієнта. ФОТО

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Топ коментарі
+4
Рашисти КАБами, а прострочений їх асфальтом уТУРБОРЕЖИМІ!
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23.09.2024 01:03
+4
петріоти не підтягають на запорізький напрямок тому що там у повітрі дохєра кацапських "крил", тому є великий ризик бути поміченим, і не встигнути зїбатись. Тому періоти "заховані" у глибині, прикриваючи або генерацію\розподільчу інфраструктуру, або військові об'єкти. Відсунути кацольоти за Токмак - це вже робота F-16 при наявності зброї відповідної дальності і зовнішнього цілевказання.
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23.09.2024 01:25
+3
А где наш Вова Оманский?
А у Вовы с Ермаком все хорошо - они в ООН с "планом перемоги" ... КАБы до ООН не долетят!
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23.09.2024 01:27
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Кацап'є нові КАБи зробили? Раніше до Запоріжжя начебто не долітало. Якщо так, то не дуже добре
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23.09.2024 00:41 Відповісти
Просто по карте от линии фронта до околиц Запорожья 30 км. От Харькова до границы с БНР столько же, и Харьков бомбят при этом уже несколько месяцев. Потому не бомбили Запорожье не потому что не могли а потому что не хотели, я не знаю почему мы имея уже столько Петриотов, которые должны сбивать подобные самолеты на расстоянии в 150+ км - разрешаем им подлетать на 70 а то и меньше.
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23.09.2024 01:08 Відповісти
петріоти не підтягають на запорізький напрямок тому що там у повітрі дохєра кацапських "крил", тому є великий ризик бути поміченим, і не встигнути зїбатись. Тому періоти "заховані" у глибині, прикриваючи або генерацію\розподільчу інфраструктуру, або військові об'єкти. Відсунути кацольоти за Токмак - це вже робота F-16 при наявності зброї відповідної дальності і зовнішнього цілевказання.
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23.09.2024 01:25 Відповісти
60 км до города от Васильевки
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23.09.2024 08:19 Відповісти
ні, це означає, що на запорізькому напрямку у нас немає ППО великого радіусу дії. Тому кацольот на 130-му ешелоні спокійно скидає КАБ над Токмаком і розвертається над Червоногіркою-Садовим на зворотній курс. А ще це означає, що за Запоріжжя F-16 не залітає, бо це не має сенсу, тому що у нього немає АІМ-120С8, або не має зовнішнього цілевказання, або того і другого разом. Тому вони займаються збиттям КР в глибині теріторії.
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23.09.2024 01:11 Відповісти
Они новые УМПК сделали, увечили размах крыльев и теперь авиабомбы могут лететь примерно 75-80км.
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23.09.2024 05:53 Відповісти
Рашисти КАБами, а прострочений їх асфальтом уТУРБОРЕЖИМІ!
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23.09.2024 01:03 Відповісти
До фронту там кілометрів 50. Тобто орки, скинувши бомби, розвертаються вже над нашою територією. Питання - нах.уя ви два роки іпли мізки ф-16 ми?
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23.09.2024 01:17 Відповісти
ні, розвертаються вони вони десь над Червоногіркою-Садовим. Щодо F-16, то відповів вище.
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23.09.2024 01:28 Відповісти
...ля, з Садового 100 км з Запоріжжя
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23.09.2024 01:36 Відповісти
якщо їхати з Садоового до Запоріжжя по дорозі, то може і всі 110 вийде, але КАБ по дорозі не летить, йому від Садового до центра Запоріжжя летіти всього 70 км, що із 130-го ешелона по його ТТХ цілком реально.
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23.09.2024 02:10 Відповісти
Мізки іпли коментатори, тому що гадали, що це якась "чарівна паличка"
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23.09.2024 01:32 Відповісти
А где наш Вова Оманский?
А у Вовы с Ермаком все хорошо - они в ООН с "планом перемоги" ... КАБы до ООН не долетят!
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23.09.2024 01:27 Відповісти
Вам вже написали - минулої влади немає більше п'яти років. Можете особисто вступити до ОДКБ. Країни НАТО і допомагають Україні. А стосовно хто там куди залітає - то взагалі не наша справа
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23.09.2024 01:53 Відповісти
не заважайте людині чекати на асвабадітєлєй.
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23.09.2024 02:13 Відповісти
Вы не правы.
Помогает - Иран РФии. Помогает - Сев. Корея РФии. Ну и Китай тоже немножко.

А страны НАТО троллят обеспокоенностью и списываемым хламом прошлых десятилетий. Чтобы бабки на утилизацию не тратить.

Вам в больнице нужно делать операцию на сердце, чтобы вы выжили, а вам помогают витаминками для укрепления сердца. Помощь? Ну как бы да. Остаток сердца укрепит? Вроде как. А умрете без операции на сердце? Умрете. Так что, все еще помощь?
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23.09.2024 04:28 Відповісти
Ну як вважають за потрібне, так і допомагають. Це не їхня війна. Ми не союзник жодної з країн НАТО. Ну і наші "потужні" дипломати не сприяють цьому, вибачте...
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23.09.2024 08:01 Відповісти
Ну так отож.
Поэтому возможно скажи они "помогать не будем" - мы бы обратились к другому хирургу.

А это что называется - слов на миллион, дел на копейку.
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23.09.2024 15:59 Відповісти
Звертайтеся до Ірану. Нам допомагають і більше, ніж заслуговують "совкі"
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23.09.2024 18:08 Відповісти
Незрозуміло,чому ми не робимо КАБів.Це нескладна конструкція,а авіабомб у нас теж багато.Вони тупо руйнують оборону тоннами тротилу з повітря,а мы шукаємо миру в очах африканців?
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23.09.2024 08:00 Відповісти
 
 