РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11324 посетителя онлайн
Новости
5 839 26
Запорожье (2571) обстрел (25782)

Россияне атаковали Запорожье: ранены 5 человек

Наслідки російської атаки на Запоріжжя 22 вересня

Вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили 5 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Вспыхнул пожар.

На месте работают спасатели.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Цензор.НЕТ писал что в Запорожье прогремела серия взрывов. Перед этим местные власти сообщали об активности вражеской тактической авиации.

Также смотрите: В больнице Запорожья прогремел взрыв: Травмирован пациент. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Рашисти КАБами, а прострочений їх асфальтом уТУРБОРЕЖИМІ!
показать весь комментарий
23.09.2024 01:03
+4
петріоти не підтягають на запорізький напрямок тому що там у повітрі дохєра кацапських "крил", тому є великий ризик бути поміченим, і не встигнути зїбатись. Тому періоти "заховані" у глибині, прикриваючи або генерацію\розподільчу інфраструктуру, або військові об'єкти. Відсунути кацольоти за Токмак - це вже робота F-16 при наявності зброї відповідної дальності і зовнішнього цілевказання.
показать весь комментарий
23.09.2024 01:25
+3
А где наш Вова Оманский?
А у Вовы с Ермаком все хорошо - они в ООН с "планом перемоги" ... КАБы до ООН не долетят!
показать весь комментарий
23.09.2024 01:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацап'є нові КАБи зробили? Раніше до Запоріжжя начебто не долітало. Якщо так, то не дуже добре
показать весь комментарий
23.09.2024 00:41 Ответить
Просто по карте от линии фронта до околиц Запорожья 30 км. От Харькова до границы с БНР столько же, и Харьков бомбят при этом уже несколько месяцев. Потому не бомбили Запорожье не потому что не могли а потому что не хотели, я не знаю почему мы имея уже столько Петриотов, которые должны сбивать подобные самолеты на расстоянии в 150+ км - разрешаем им подлетать на 70 а то и меньше.
показать весь комментарий
23.09.2024 01:08 Ответить
петріоти не підтягають на запорізький напрямок тому що там у повітрі дохєра кацапських "крил", тому є великий ризик бути поміченим, і не встигнути зїбатись. Тому періоти "заховані" у глибині, прикриваючи або генерацію\розподільчу інфраструктуру, або військові об'єкти. Відсунути кацольоти за Токмак - це вже робота F-16 при наявності зброї відповідної дальності і зовнішнього цілевказання.
показать весь комментарий
23.09.2024 01:25 Ответить
60 км до города от Васильевки
показать весь комментарий
23.09.2024 08:19 Ответить
ні, це означає, що на запорізькому напрямку у нас немає ППО великого радіусу дії. Тому кацольот на 130-му ешелоні спокійно скидає КАБ над Токмаком і розвертається над Червоногіркою-Садовим на зворотній курс. А ще це означає, що за Запоріжжя F-16 не залітає, бо це не має сенсу, тому що у нього немає АІМ-120С8, або не має зовнішнього цілевказання, або того і другого разом. Тому вони займаються збиттям КР в глибині теріторії.
показать весь комментарий
23.09.2024 01:11 Ответить
Они новые УМПК сделали, увечили размах крыльев и теперь авиабомбы могут лететь примерно 75-80км.
показать весь комментарий
23.09.2024 05:53 Ответить
Рашисти КАБами, а прострочений їх асфальтом уТУРБОРЕЖИМІ!
показать весь комментарий
23.09.2024 01:03 Ответить
До фронту там кілометрів 50. Тобто орки, скинувши бомби, розвертаються вже над нашою територією. Питання - нах.уя ви два роки іпли мізки ф-16 ми?
показать весь комментарий
23.09.2024 01:17 Ответить
ні, розвертаються вони вони десь над Червоногіркою-Садовим. Щодо F-16, то відповів вище.
показать весь комментарий
23.09.2024 01:28 Ответить
...ля, з Садового 100 км з Запоріжжя
показать весь комментарий
23.09.2024 01:36 Ответить
якщо їхати з Садоового до Запоріжжя по дорозі, то може і всі 110 вийде, але КАБ по дорозі не летить, йому від Садового до центра Запоріжжя летіти всього 70 км, що із 130-го ешелона по його ТТХ цілком реально.
показать весь комментарий
23.09.2024 02:10 Ответить
Мізки іпли коментатори, тому що гадали, що це якась "чарівна паличка"
показать весь комментарий
23.09.2024 01:32 Ответить
А где наш Вова Оманский?
А у Вовы с Ермаком все хорошо - они в ООН с "планом перемоги" ... КАБы до ООН не долетят!
показать весь комментарий
23.09.2024 01:27 Ответить
Вам вже написали - минулої влади немає більше п'яти років. Можете особисто вступити до ОДКБ. Країни НАТО і допомагають Україні. А стосовно хто там куди залітає - то взагалі не наша справа
показать весь комментарий
23.09.2024 01:53 Ответить
не заважайте людині чекати на асвабадітєлєй.
показать весь комментарий
23.09.2024 02:13 Ответить
Вы не правы.
Помогает - Иран РФии. Помогает - Сев. Корея РФии. Ну и Китай тоже немножко.

А страны НАТО троллят обеспокоенностью и списываемым хламом прошлых десятилетий. Чтобы бабки на утилизацию не тратить.

Вам в больнице нужно делать операцию на сердце, чтобы вы выжили, а вам помогают витаминками для укрепления сердца. Помощь? Ну как бы да. Остаток сердца укрепит? Вроде как. А умрете без операции на сердце? Умрете. Так что, все еще помощь?
показать весь комментарий
23.09.2024 04:28 Ответить
Ну як вважають за потрібне, так і допомагають. Це не їхня війна. Ми не союзник жодної з країн НАТО. Ну і наші "потужні" дипломати не сприяють цьому, вибачте...
показать весь комментарий
23.09.2024 08:01 Ответить
Ну так отож.
Поэтому возможно скажи они "помогать не будем" - мы бы обратились к другому хирургу.

А это что называется - слов на миллион, дел на копейку.
показать весь комментарий
23.09.2024 15:59 Ответить
Звертайтеся до Ірану. Нам допомагають і більше, ніж заслуговують "совкі"
показать весь комментарий
23.09.2024 18:08 Ответить
Незрозуміло,чому ми не робимо КАБів.Це нескладна конструкція,а авіабомб у нас теж багато.Вони тупо руйнують оборону тоннами тротилу з повітря,а мы шукаємо миру в очах африканців?
показать весь комментарий
23.09.2024 08:00 Ответить
 
 