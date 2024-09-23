Россияне атаковали Запорожье: ранены 5 человек

Вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили 5 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Вспыхнул пожар.

На месте работают спасатели.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Цензор.НЕТ писал что в Запорожье прогремела серия взрывов. Перед этим местные власти сообщали об активности вражеской тактической авиации.

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