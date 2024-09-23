Россияне атаковали Запорожье: ранены 5 человек
Вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили 5 человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Вспыхнул пожар.
На месте работают спасатели.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Ранее Цензор.НЕТ писал что в Запорожье прогремела серия взрывов. Перед этим местные власти сообщали об активности вражеской тактической авиации.
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А у Вовы с Ермаком все хорошо - они в ООН с "планом перемоги" ... КАБы до ООН не долетят!
Помогает - Иран РФии. Помогает - Сев. Корея РФии. Ну и Китай тоже немножко.
А страны НАТО троллят обеспокоенностью и списываемым хламом прошлых десятилетий. Чтобы бабки на утилизацию не тратить.
Вам в больнице нужно делать операцию на сердце, чтобы вы выжили, а вам помогают витаминками для укрепления сердца. Помощь? Ну как бы да. Остаток сердца укрепит? Вроде как. А умрете без операции на сердце? Умрете. Так что, все еще помощь?
Поэтому возможно скажи они "помогать не будем" - мы бы обратились к другому хирургу.
А это что называется - слов на миллион, дел на копейку.