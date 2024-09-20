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В больнице Запорожья прогремел взрыв: Травмирован пациент. ФОТО

В одной из больниц Запорожья прогремел взрыв, в результате которого был травмирован пациент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции.

"20 сентября в 13:20 в Запорожское райуправление полиции поступило сообщение о взрыве в палате одного из отделений городской больницы. В результате происшествия травмировался 41-летний пациент. Ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Предварительно, отметили правоохранители, взорвался предмет, который был среди вещей пострадавшего.

Также смотрите: Удар РФ по гостинице в Запорожье: количество пострадавших выросло до 6 человек. ФОТО

В одній із лікарень Запоріжжя пролунав вибух, травмовано пацієнта

Автор: 

больница (1440) взрыв (6769) Запорожье (2663) Нацполиция (16490)


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Неужели пейджер ?
Хезболла уже к нам перебирается ? ...
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20.09.2024 15:44 Ответить
Я б цього не виключав. Скільки наш придурок евакуював "українців" із Сектора Гази? Набереться не одна сотня.
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20.09.2024 16:10 Ответить
схоже що ти недалеко від Зєлі за розумовими здібностями..Бо Хезболла з Лівану та сектор Газа з його Хамас то дві великі різниці
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20.09.2024 17:34 Ответить
Ти придурок без клепки в голові. Схоже, що в тебе в голові не мізки, а пару ложок гімна тирсою присипані. Я мав на увазі, що під видом евакуації в Україну привезли дочорта ісламістів.
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20.09.2024 22:38 Ответить
якось мало ти висрався...потужся і спробуй ще
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20.09.2024 22:49 Ответить
Для твоїх мізків вистачило.
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20.09.2024 22:58 Ответить
 
 