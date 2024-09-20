В больнице Запорожья прогремел взрыв: Травмирован пациент. ФОТО
В одной из больниц Запорожья прогремел взрыв, в результате которого был травмирован пациент.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции.
"20 сентября в 13:20 в Запорожское райуправление полиции поступило сообщение о взрыве в палате одного из отделений городской больницы. В результате происшествия травмировался 41-летний пациент. Ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Предварительно, отметили правоохранители, взорвался предмет, который был среди вещей пострадавшего.
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