Удар РФ по гостинице в Запорожье: количество пострадавших выросло до 6 человек. ФОТО
До 6 человек возросло количество пострадавших в результате ночного российского ракетного удара по зданию гостиничного комплекса "Гранд-Палац" в Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, еще две женщины самостоятельно обратились к медикам. Одна из них находится в тяжелом состоянии из-за контузии.
Как сообщалось, россияне обстреляли Запорожье: погибли 8-летний мальчик и 38-летняя женщина. Также Цензор.НЕТ информировал, что раненная в Запорожье девочка в тяжелом состоянии.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий03.09.2024 15:15 Ответить Мне нравится 3
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