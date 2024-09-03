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Удар РФ по гостинице в Запорожье: количество пострадавших выросло до 6 человек. ФОТО

удар РФ по готелю у Запоріжжі

До 6 человек возросло количество пострадавших в результате ночного российского ракетного удара по зданию гостиничного комплекса "Гранд-Палац" в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, еще две женщины самостоятельно обратились к медикам. Одна из них находится в тяжелом состоянии из-за контузии.

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Как сообщалось, россияне обстреляли Запорожье: погибли 8-летний мальчик и 38-летняя женщина. Также Цензор.НЕТ информировал, что раненная в Запорожье девочка в тяжелом состоянии.

Автор: 

Запорожье (2649) обстрел (27057) ГСЧС (4960)


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Ударів у відповідь по ворогу не буде. Які удари, коли на россії знову крутят Сватів. Вмирати будуть лише громадяни України.
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03.09.2024 15:15 Ответить
 
 