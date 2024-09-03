Удар РФ по готелю у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла до 6 осіб. ФОТО

До 6 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічного російського ракетного удару по будівлі готельного комплексу "Гранд-Палац" у Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, ще дві жінки самостійно звернулися до медиків. Одна з них перебуває в тяжкому стані через контузію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі пролунав вибух. Окупанти б’ють балістикою, - Федоров

Як повідомлялося, росіяни обстріляли Запоріжжя: загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка. Також Цензор.НЕТ інформував, що поранена у Запоріжжі дівчинка у тяжкому стані.