Удар РФ по готелю у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла до 6 осіб. ФОТО
До 6 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічного російського ракетного удару по будівлі готельного комплексу "Гранд-Палац" у Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, ще дві жінки самостійно звернулися до медиків. Одна з них перебуває в тяжкому стані через контузію.
Як повідомлялося, росіяни обстріляли Запоріжжя: загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка. Також Цензор.НЕТ інформував, що поранена у Запоріжжі дівчинка у тяжкому стані.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар03.09.2024 15:15 Відповісти Мені подобається 3
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