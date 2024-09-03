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Удар РФ по готелю у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла до 6 осіб. ФОТО

удар РФ по готелю у Запоріжжі

До 6 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічного російського ракетного удару по будівлі готельного комплексу "Гранд-Палац" у Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, ще дві жінки самостійно звернулися до медиків. Одна з них перебуває в тяжкому стані через контузію.

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Як повідомлялося, росіяни обстріляли Запоріжжя: загинули 8-річний хлопчик та 38-річна жінка. Також Цензор.НЕТ інформував, що поранена у Запоріжжі дівчинка у тяжкому стані.

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28378) ДСНС (5099)


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Ударів у відповідь по ворогу не буде. Які удари, коли на россії знову крутят Сватів. Вмирати будуть лише громадяни України.
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03.09.2024 15:15 Відповісти
 
 