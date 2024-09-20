У лікарні Запоріжжя пролунав вибух: Травмовано пацієнта. ФОТО
В одній із лікарень Запоріжжя пролунав вибух, внаслідок якого було травмовано пацієнта.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції.
"20 вересня о 13:20 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух у палаті одного з відділень міської лікарні. В результаті події травмувався 41-річний пацієнт. Йому надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, зазначили правоохоронці, вибухнув предмет, який був серед речей постраждалого.
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