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У лікарні Запоріжжя пролунав вибух: Травмовано пацієнта. ФОТО

В одній із лікарень Запоріжжя пролунав вибух, внаслідок якого було травмовано пацієнта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції.

"20 вересня о 13:20 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух у палаті одного з відділень міської лікарні. В результаті події травмувався 41-річний пацієнт. Йому надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, зазначили правоохоронці, вибухнув предмет, який був серед речей постраждалого.

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В одній із лікарень Запоріжжя пролунав вибух, травмовано пацієнта

Автор: 

лікарня (1362) вибух (4478) Запоріжжя (2278) Нацполіція (15193)


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Неужели пейджер ?
Хезболла уже к нам перебирается ? ...
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20.09.2024 15:44 Відповісти
Я б цього не виключав. Скільки наш придурок евакуював "українців" із Сектора Гази? Набереться не одна сотня.
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20.09.2024 16:10 Відповісти
схоже що ти недалеко від Зєлі за розумовими здібностями..Бо Хезболла з Лівану та сектор Газа з його Хамас то дві великі різниці
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20.09.2024 17:34 Відповісти
Ти придурок без клепки в голові. Схоже, що в тебе в голові не мізки, а пару ложок гімна тирсою присипані. Я мав на увазі, що під видом евакуації в Україну привезли дочорта ісламістів.
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20.09.2024 22:38 Відповісти
якось мало ти висрався...потужся і спробуй ще
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20.09.2024 22:49 Відповісти
Для твоїх мізків вистачило.
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20.09.2024 22:58 Відповісти
 
 