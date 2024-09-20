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Новини Фото Війна
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Шпигував за локаціями українських військ: Затримано демобілізованого строковика ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ у Запоріжжі. Демобілізований строковик  шпигував за українськими військами, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, найбільше ворога цікавили геолокації командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Також окупанти хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито агентурну групу воєнної розвідки РФ, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ на Запоріжжі, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на воєнну розвідку РФ

Росія завербувала демобілізованого строковика ЗСУ

Для отримання розвідданих окупанти завербували 22-річного демобілізованого строковика, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України.

"У поле зору воєнної розвідки РФ молодик потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою", - розповіли в СБУ.

У травні цього року він звільнився у запас та оселився в обласному центрі. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), що базується у Севастополі. Особу окупанта вже встановлено співробітниками СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють": СБУ затримала агента РФ в Одесі. ФОТО 

Агент фіксував локації українських військ

Спочатку ворожий спецслужбіст запросив у свого агента координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик проходив службу.

Потім за завданням ГРУ РФ зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової.

СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на воєнну розвідку РФ

Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по ЗСУ з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії.

Служба безпеки спрацювала на випередження і затримали агента "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Також читайте: Шпигував за розташуванням Сил оборони у Запоріжжі: СБУ затримала інформатора ГРУ РФ. ФОТО 

Зраднику повідомлено про підозру в держзраді

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Запоріжжя (2278) СБУ (12846) шпигунство (996)


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Топ коментарі
+9
Служба Божа здоровʼячка і наснаги 🖐🏽
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20.09.2024 10:26
+9
Коли вже зрадників з керівництва країни побачимо на таких фото?!
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20.09.2024 10:31
+7
Питання не по темі- дивлюся стаття є зрада у воєнний час (довічне мабуть світе). Питання,а коли хабарники кіздять гроші із бюджету і у військових, це що не у воєнний час? Тобто коли коли треба для показухи, війна іде, а коли свої лоханулися- вже нема?
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20.09.2024 10:31
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Служба Божа здоровʼячка і наснаги 🖐🏽
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20.09.2024 10:26 Відповісти
Коли вже зрадників з керівництва країни побачимо на таких фото?!
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20.09.2024 10:31 Відповісти
Ніколи, вони самі себе не посадять.
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20.09.2024 11:06 Відповісти
😥
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20.09.2024 18:17 Відповісти
Питання не по темі- дивлюся стаття є зрада у воєнний час (довічне мабуть світе). Питання,а коли хабарники кіздять гроші із бюджету і у військових, це що не у воєнний час? Тобто коли коли треба для показухи, війна іде, а коли свої лоханулися- вже нема?
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20.09.2024 10:31 Відповісти
Рюзкє, переводиш стрілки? Хе-хе ...
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20.09.2024 10:34 Відповісти
Не знаю чи кацап він. Але гроші реально пистят і у воєнний час
***** бозмозгла пропонувала розстріли і чомусь тількі пересічних українців на фронті. А ось тих хто пистит у Києві , вона не пропонувала розстрілювати
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20.09.2024 10:43 Відповісти
Коли вже це припинится ? саме влада своєю бездіяльністю по боротьбі з колоборантами і корупціонерами та відсутності патріотичного вихованя породили це середовище зрадників ,закрийте нарешті всі анонімні телеграм канали які використовує ворог для вербування цього бидла та інформаційну політику змініть на патріотичну.
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20.09.2024 10:52 Відповісти
І вашим і нашим?
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20.09.2024 10:55 Відповісти
От гнида,сам же ж служив,повинен розуміти наслідки!!!!
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20.09.2024 11:06 Відповісти
шнирліц ****..
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20.09.2024 11:41 Відповісти
Проблема у тому, що більшість людей у віці до років 25- ти взагалі нічим крім іграшок у телефонах, відео придуркуватих стендаперів, Тік- Току не цікавиться.
Він навіть не усвідомлював до кінця, чим ризикує, виконуючи " квест" якихось дядьків, що ще й гроші за це обіцяли
Саме із цієї маси формуєюттся " 73 відсотка", саме через це, середній вік нових хвиль мобілізацій 40- 50 років.Зеленьський, і Пінчук оберігають основний склад своїх вібарцев від мобілізації.
А от мобілізували би цього " потенційного", то хоч би окопи копав, а не шлявся би без діла по селам.
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20.09.2024 12:18 Відповісти
більшість людей у віці до років 25- ти взагалі нічим крім іграшок у телефонах, відео придуркуватих стендаперів, Тік- Току не цікавиться

Цікава статистика у вас. Може розкриєте якими джерелами користувались?
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20.09.2024 13:29 Відповісти
Можу, прочитай статтю, під якою пишеш і подивися на фото мунделя, якого впіймали.
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20.09.2024 21:00 Відповісти
В статті і на фото нічого не сказано про ті ваші вигадки
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21.09.2024 03:38 Відповісти
Скоро его освободят Русские!!!Правда и справедливость всегда побеждает...
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20.09.2024 18:06 Відповісти
 
 