Шпигував за локаціями українських військ: Затримано демобілізованого строковика ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ у Запоріжжі. Демобілізований строковик шпигував за українськими військами, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, найбільше ворога цікавили геолокації командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Також окупанти хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову.

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Росія завербувала демобілізованого строковика ЗСУ

Для отримання розвідданих окупанти завербували 22-річного демобілізованого строковика, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України.

"У поле зору воєнної розвідки РФ молодик потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою", - розповіли в СБУ.

У травні цього року він звільнився у запас та оселився в обласному центрі. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), що базується у Севастополі. Особу окупанта вже встановлено співробітниками СБУ.

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Агент фіксував локації українських військ

Спочатку ворожий спецслужбіст запросив у свого агента координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик проходив службу.

Потім за завданням ГРУ РФ зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової.

Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по ЗСУ з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії.

Служба безпеки спрацювала на випередження і затримали агента "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

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Зраднику повідомлено про підозру в держзраді

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.