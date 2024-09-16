Шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють": СБУ затримала агента РФ в Одесі. ФОТО

Служба безпеки затримала в Одесі агента російських спецслужб. Зловмисник готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агента

Пріоритетними цілями ворога були тимчасові бази підрозділів об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють", які виконують завдання на південному фронті.

Також окупанти планували вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп ППО.

Як зазначається, щоб отримати геолокації для атак, російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного одесита, який погодився на співпрацю в обмін на гроші.

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"Для виконання ворожих завдань він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об’єкти. Щоб передати розвіддані агресору, агент використовував електронну пошту", - розповіли в пресслужбі.

Співробітники СБУ покроково задокументували розвідактивність фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Також було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ.

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Зрадник отримав підозру від СБУ

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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