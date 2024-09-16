УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11353 відвідувача онлайн
Новини Фото Державна зрада
4 050 14

Шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють": СБУ затримала агента РФ в Одесі. ФОТО

Служба безпеки затримала в Одесі агента російських спецслужб. Зловмисник готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агента

Пріоритетними цілями ворога були тимчасові бази підрозділів об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють", які виконують завдання на південному фронті.

Також окупанти планували вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп ППО.

Як зазначається, щоб отримати геолокації для атак, російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного одесита, який погодився на співпрацю в обмін на гроші.

СБУ викрила в Одесі агента російських спецслужб

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигував за розташуванням Сил оборони у Запоріжжі: СБУ затримала інформатора ГРУ РФ. ФОТО

"Для виконання ворожих завдань він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об’єкти. Щоб передати розвіддані агресору, агент використовував електронну пошту", - розповіли в пресслужбі. 

Співробітники СБУ покроково задокументували розвідактивність фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Також було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ.

Читайте також: Затримано бухгалтерку одеського заводу, яка коригувала ракетні удари РФ по місту, - СБУ. ФОТО

Зрадник отримав підозру від СБУ

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Коригував подвійний удар "Іскандером" по Одесі: СБУ затримала агента ФСБ РФ. ФОТО

Автор: 

Одеса (5476) СБУ (12854) шпигунство (997) державна зрада (1691)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
чергова смердюча савкова відрижка...
показати весь коментар
16.09.2024 10:16
+7
І шо ж иому на волі не сиділося? - урод!
показати весь коментар
16.09.2024 10:14
+5
Вже не знаю котрий раз, чи то тисячний, чи то десятитисячний, в мене виникає питання - що ці колаборанти роблять в Україні, чому не поїхали раніш або зараз (оцей 63-річний точно може й зараз) до своєї "улюбленої" Московії (т.з. "роССии") аби там "насолоджуватись" своїм "руССким миром"?! Чому вони знущаються і з нас і з себе якщо впевненні що на московських болотах життя "краще"?! Логічної відповіді на ці питання я не бачу, але є алогічна котра була вимовлена Аркадієм Райкіним за текстом Жванецького - Є такі люди котрим дуже погано коли іншим добре! То може саме це й є головною прикметою рашиста - робити усе можливе аби як мога більшій кількості людей було погано, бо у іншому випадку погано почувається він?!
показати весь коментар
16.09.2024 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо ж иому на волі не сиділося? - урод!
показати весь коментар
16.09.2024 10:14 Відповісти
чергова смердюча савкова відрижка...
показати весь коментар
16.09.2024 10:16 Відповісти
За гроші. А як же "раді нашєй совєтской родіни"? Вже зовсім ідейних не залишилось, тепер тільки кляті капіталістичні відносини?
показати весь коментар
16.09.2024 10:23 Відповісти
Прикол у тому, що й у "соціалістичному" СРСР теж все крутилось навкруги грошей чи їх еквіваленту, тому більшість крала що могла з роботи при першій нагоді, хто міг брав хабаря і особливо ті хто повинен був боротися із хабарництвом. Дерлися у комуністи саме заради того аби мати змогу зайняти якусь більш-менш суттєву посаду і т.д. А усі ці лозунги про "братерство", "патріотизм", "чесність" і "відданість" були лише ширмою за котрою ховали усю гнилу сутність комуністичного режиму!!!
показати весь коментар
16.09.2024 10:36 Відповісти
Тому і неможливо було побудувати комунізм. Коли це дійшло до всіх зверху донизу, совок розвалився.
Але ж були дурники, які реально вірили, та й навіть зараз вірять. І не всім їм 50+.
показати весь коментар
16.09.2024 10:39 Відповісти
Вже не знаю котрий раз, чи то тисячний, чи то десятитисячний, в мене виникає питання - що ці колаборанти роблять в Україні, чому не поїхали раніш або зараз (оцей 63-річний точно може й зараз) до своєї "улюбленої" Московії (т.з. "роССии") аби там "насолоджуватись" своїм "руССким миром"?! Чому вони знущаються і з нас і з себе якщо впевненні що на московських болотах життя "краще"?! Логічної відповіді на ці питання я не бачу, але є алогічна котра була вимовлена Аркадієм Райкіним за текстом Жванецького - Є такі люди котрим дуже погано коли іншим добре! То може саме це й є головною прикметою рашиста - робити усе можливе аби як мога більшій кількості людей було погано, бо у іншому випадку погано почувається він?!
показати весь коментар
16.09.2024 10:27 Відповісти
Нічого особистого, він так гроші заробляє.
показати весь коментар
16.09.2024 11:00 Відповісти
Теж таких пару штук знаю. С...ки ... Ця країна їм категорично не подобається, але виїзджати не збираються. І так вже 33 роки. Усе чекали коли РаССєя до них прийде.

Але на роботі одна була, давно, чесно признавалась, що їй тут не подобаєтья і ... виїхала.
Блін, можна поважати.
показати весь коментар
16.09.2024 12:01 Відповісти
"Лють" в Одесі? А який в Одесі фронт?
показати весь коментар
16.09.2024 10:40 Відповісти
А де Ви прочитали щось про "Фронт в Одесі"?
Подумати, що одеські підрозділи воюють теж, не виходить?
показати весь коментар
16.09.2024 11:11 Відповісти
Штабквартири багатьох відомих в/ч розкидані по країні. Але їх підрозділи на фронті.
показати весь коментар
16.09.2024 12:02 Відповісти
Всі комуністи соціалісти партія регіонів все прокацапське гімно що переїхало на вільну від кацапів територіюпідлягають перевіркі це все агентура фсбвід малого до старого
показати весь коментар
16.09.2024 11:01 Відповісти
Чому не висить?
показати весь коментар
16.09.2024 11:35 Відповісти
... кришує їх труханов,ківалопідрахуй...
показати весь коментар
16.09.2024 16:57 Відповісти
 
 