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Новости Фото Государственная измена
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Шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють": СБУ задержала агента РФ в Одессе. ФОТО

Служба безопасности задержала в Одессе агента российских спецслужб. Злоумышленник готовил координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по городу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача агента

Приоритетными целями врага были временные базы подразделений объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють", которые выполняют задачи на южном фронте.

Также оккупанты планировали ударить по местам дислокации мобильных огневых групп ПВО.

Как отмечается, чтобы получить геолокации для атак, российская спецслужба дистанционно завербовала 63-летнего одессита, который согласился на сотрудничество в обмен на деньги.

СБУ викрила в Одесі агента російських спецслужб

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионил за расположением Сил обороны в Запорожье: СБУ задержала информатора ГРУ РФ. ФОТО

"Для выполнения вражеских задач он регулярно обходил город, где под видом прогулок скрыто фотографировал военные объекты. Чтобы передать разведданные агрессору, агент использовал электронную почту", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали разведактивность фигуранта и задержали его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

Также были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования украинских войск.

Смотрите: Задержан бухгалтер Одесского завода, корректировавший ракетные удары РФ по городу, - СБУ. ФОТО

Предатель получил подозрение от СБУ

Во время обыска в квартире задержанного изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Смотрите: Корректировал двойной удар "Искандером" по Одессе: СБУ задержала агента ФСБ РФ. ФОТО

Автор: 

Одесса (7901) СБУ (19931) шпионаж (1392) государственная измена (1545)


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Топ комментарии
+9
чергова смердюча савкова відрижка...
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16.09.2024 10:16
+7
І шо ж иому на волі не сиділося? - урод!
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16.09.2024 10:14
+5
Вже не знаю котрий раз, чи то тисячний, чи то десятитисячний, в мене виникає питання - що ці колаборанти роблять в Україні, чому не поїхали раніш або зараз (оцей 63-річний точно може й зараз) до своєї "улюбленої" Московії (т.з. "роССии") аби там "насолоджуватись" своїм "руССким миром"?! Чому вони знущаються і з нас і з себе якщо впевненні що на московських болотах життя "краще"?! Логічної відповіді на ці питання я не бачу, але є алогічна котра була вимовлена Аркадієм Райкіним за текстом Жванецького - Є такі люди котрим дуже погано коли іншим добре! То може саме це й є головною прикметою рашиста - робити усе можливе аби як мога більшій кількості людей було погано, бо у іншому випадку погано почувається він?!
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16.09.2024 10:27
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І шо ж иому на волі не сиділося? - урод!
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16.09.2024 10:14 Ответить
чергова смердюча савкова відрижка...
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16.09.2024 10:16 Ответить
За гроші. А як же "раді нашєй совєтской родіни"? Вже зовсім ідейних не залишилось, тепер тільки кляті капіталістичні відносини?
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16.09.2024 10:23 Ответить
Прикол у тому, що й у "соціалістичному" СРСР теж все крутилось навкруги грошей чи їх еквіваленту, тому більшість крала що могла з роботи при першій нагоді, хто міг брав хабаря і особливо ті хто повинен був боротися із хабарництвом. Дерлися у комуністи саме заради того аби мати змогу зайняти якусь більш-менш суттєву посаду і т.д. А усі ці лозунги про "братерство", "патріотизм", "чесність" і "відданість" були лише ширмою за котрою ховали усю гнилу сутність комуністичного режиму!!!
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16.09.2024 10:36 Ответить
Тому і неможливо було побудувати комунізм. Коли це дійшло до всіх зверху донизу, совок розвалився.
Але ж були дурники, які реально вірили, та й навіть зараз вірять. І не всім їм 50+.
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16.09.2024 10:39 Ответить
Вже не знаю котрий раз, чи то тисячний, чи то десятитисячний, в мене виникає питання - що ці колаборанти роблять в Україні, чому не поїхали раніш або зараз (оцей 63-річний точно може й зараз) до своєї "улюбленої" Московії (т.з. "роССии") аби там "насолоджуватись" своїм "руССким миром"?! Чому вони знущаються і з нас і з себе якщо впевненні що на московських болотах життя "краще"?! Логічної відповіді на ці питання я не бачу, але є алогічна котра була вимовлена Аркадієм Райкіним за текстом Жванецького - Є такі люди котрим дуже погано коли іншим добре! То може саме це й є головною прикметою рашиста - робити усе можливе аби як мога більшій кількості людей було погано, бо у іншому випадку погано почувається він?!
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16.09.2024 10:27 Ответить
Нічого особистого, він так гроші заробляє.
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16.09.2024 11:00 Ответить
Теж таких пару штук знаю. С...ки ... Ця країна їм категорично не подобається, але виїзджати не збираються. І так вже 33 роки. Усе чекали коли РаССєя до них прийде.

Але на роботі одна була, давно, чесно признавалась, що їй тут не подобаєтья і ... виїхала.
Блін, можна поважати.
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16.09.2024 12:01 Ответить
"Лють" в Одесі? А який в Одесі фронт?
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16.09.2024 10:40 Ответить
А де Ви прочитали щось про "Фронт в Одесі"?
Подумати, що одеські підрозділи воюють теж, не виходить?
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16.09.2024 11:11 Ответить
Штабквартири багатьох відомих в/ч розкидані по країні. Але їх підрозділи на фронті.
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16.09.2024 12:02 Ответить
Всі комуністи соціалісти партія регіонів все прокацапське гімно що переїхало на вільну від кацапів територіюпідлягають перевіркі це все агентура фсбвід малого до старого
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16.09.2024 11:01 Ответить
Чому не висить?
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16.09.2024 11:35 Ответить
... кришує їх труханов,ківалопідрахуй...
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16.09.2024 16:57 Ответить
 
 