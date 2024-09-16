Шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють": СБУ задержала агента РФ в Одессе. ФОТО

Служба безопасности задержала в Одессе агента российских спецслужб. Злоумышленник готовил координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по городу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача агента

Приоритетными целями врага были временные базы подразделений объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють", которые выполняют задачи на южном фронте.

Также оккупанты планировали ударить по местам дислокации мобильных огневых групп ПВО.

Как отмечается, чтобы получить геолокации для атак, российская спецслужба дистанционно завербовала 63-летнего одессита, который согласился на сотрудничество в обмен на деньги.

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"Для выполнения вражеских задач он регулярно обходил город, где под видом прогулок скрыто фотографировал военные объекты. Чтобы передать разведданные агрессору, агент использовал электронную почту", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали разведактивность фигуранта и задержали его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

Также были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования украинских войск.

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Предатель получил подозрение от СБУ

Во время обыска в квартире задержанного изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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