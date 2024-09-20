Шпионил за локациями украинских войск: Задержан демобилизованный срочник ВСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала агента военной разведки РФ в Запорожье. Демобилизованный срочник шпионил за украинскими войсками, привлеченными к боевым действиям на южном фронте.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении.

Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочное количество и наименование боевой техники ВСУ, которая направляется на передовую.

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Россия завербовала демобилизованного срочника ВСУ

Для получения разведданных оккупанты завербовали 22-летнего демобилизованного срочника, который ранее проходил службу в одном из военных гарнизонов Украины.

"В поле зрения военной разведки РФ молодой человек попал из-за своих родителей, которые проживают на временно захваченной части территории Запорожской области и сотрудничают с российской спецслужбой", - рассказали в СБУ.

В мае этого года он уволился в запас и поселился в областном центре. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), базирующегося в Севастополе. Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ.

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Агент фиксировал локации украинских войск

Сначала вражеский спецслужбист запросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических складов воинской части, в которой бывший срочник проходил службу.

Затем по заданию ГРУ РФ предатель начал обходить прифронтовой город, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ и мостов, по которым они движутся в направлении передовой.

Враг планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по ВСУ с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии.

Служба безопасности сработала на опережение и задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

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Предателю сообщено о подозрении в госизмене

На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.