Шпионил за локациями украинских войск: Задержан демобилизованный срочник ВСУ, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала агента военной разведки РФ в Запорожье. Демобилизованный срочник шпионил за украинскими войсками, привлеченными к боевым действиям на южном фронте.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении.
Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочное количество и наименование боевой техники ВСУ, которая направляется на передовую.
Россия завербовала демобилизованного срочника ВСУ
Для получения разведданных оккупанты завербовали 22-летнего демобилизованного срочника, который ранее проходил службу в одном из военных гарнизонов Украины.
"В поле зрения военной разведки РФ молодой человек попал из-за своих родителей, которые проживают на временно захваченной части территории Запорожской области и сотрудничают с российской спецслужбой", - рассказали в СБУ.
В мае этого года он уволился в запас и поселился в областном центре. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), базирующегося в Севастополе. Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ.
Агент фиксировал локации украинских войск
Сначала вражеский спецслужбист запросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических складов воинской части, в которой бывший срочник проходил службу.
Затем по заданию ГРУ РФ предатель начал обходить прифронтовой город, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ и мостов, по которым они движутся в направлении передовой.
Враг планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по ВСУ с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии.
Служба безопасности сработала на опережение и задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.
Предателю сообщено о подозрении в госизмене
На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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***** бозмозгла пропонувала розстріли і чомусь тількі пересічних українців на фронті. А ось тих хто пистит у Києві , вона не пропонувала розстрілювати
Він навіть не усвідомлював до кінця, чим ризикує, виконуючи " квест" якихось дядьків, що ще й гроші за це обіцяли
Саме із цієї маси формуєюттся " 73 відсотка", саме через це, середній вік нових хвиль мобілізацій 40- 50 років.Зеленьський, і Пінчук оберігають основний склад своїх вібарцев від мобілізації.
А от мобілізували би цього " потенційного", то хоч би окопи копав, а не шлявся би без діла по селам.
Цікава статистика у вас. Може розкриєте якими джерелами користувались?