РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10524 посетителя онлайн
Новости Фото Война
11 159 17

Шпионил за локациями украинских войск: Задержан демобилизованный срочник ВСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала агента военной разведки РФ в Запорожье. Демобилизованный срочник шпионил за украинскими войсками, привлеченными к боевым действиям на южном фронте.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении.

Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочное количество и наименование боевой техники ВСУ, которая направляется на передовую.

Смотрите также: Разоблачена агентурная группа военной разведки РФ, которая шпионила за подразделениями ВСУ на Запорожской области, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на воєнну розвідку РФ

Россия завербовала демобилизованного срочника ВСУ

Для получения разведданных оккупанты завербовали 22-летнего демобилизованного срочника, который ранее проходил службу в одном из военных гарнизонов Украины.

"В поле зрения военной разведки РФ молодой человек попал из-за своих родителей, которые проживают на временно захваченной части территории Запорожской области и сотрудничают с российской спецслужбой", - рассказали в СБУ.

В мае этого года он уволился в запас и поселился в областном центре. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), базирующегося в Севастополе. Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ.

Смотрите также: Шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють": СБУ задержала агента РФ в Одессе. ФОТО

Агент фиксировал локации украинских войск

Сначала вражеский спецслужбист запросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических складов воинской части, в которой бывший срочник проходил службу.

Затем по заданию ГРУ РФ предатель начал обходить прифронтовой город, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ и мостов, по которым они движутся в направлении передовой.

СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на воєнну розвідку РФ

Враг планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по ВСУ с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии.

Служба безопасности сработала на опережение и задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шпионил за расположением Сил обороны в Запорожье: СБУ задержала информатора ГРУ РФ. ФОТО

Предателю сообщено о подозрении в госизмене

На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

Запорожье (2663) СБУ (19924) шпионаж (1392)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Служба Божа здоровʼячка і наснаги 🖐🏽
показать весь комментарий
20.09.2024 10:26
+9
Коли вже зрадників з керівництва країни побачимо на таких фото?!
показать весь комментарий
20.09.2024 10:31
+7
Питання не по темі- дивлюся стаття є зрада у воєнний час (довічне мабуть світе). Питання,а коли хабарники кіздять гроші із бюджету і у військових, це що не у воєнний час? Тобто коли коли треба для показухи, війна іде, а коли свої лоханулися- вже нема?
показать весь комментарий
20.09.2024 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Служба Божа здоровʼячка і наснаги 🖐🏽
показать весь комментарий
20.09.2024 10:26 Ответить
Коли вже зрадників з керівництва країни побачимо на таких фото?!
показать весь комментарий
20.09.2024 10:31 Ответить
Ніколи, вони самі себе не посадять.
показать весь комментарий
20.09.2024 11:06 Ответить
😥
показать весь комментарий
20.09.2024 18:17 Ответить
Питання не по темі- дивлюся стаття є зрада у воєнний час (довічне мабуть світе). Питання,а коли хабарники кіздять гроші із бюджету і у військових, це що не у воєнний час? Тобто коли коли треба для показухи, війна іде, а коли свої лоханулися- вже нема?
показать весь комментарий
20.09.2024 10:31 Ответить
Рюзкє, переводиш стрілки? Хе-хе ...
показать весь комментарий
20.09.2024 10:34 Ответить
Не знаю чи кацап він. Але гроші реально пистят і у воєнний час
***** бозмозгла пропонувала розстріли і чомусь тількі пересічних українців на фронті. А ось тих хто пистит у Києві , вона не пропонувала розстрілювати
показать весь комментарий
20.09.2024 10:43 Ответить
Коли вже це припинится ? саме влада своєю бездіяльністю по боротьбі з колоборантами і корупціонерами та відсутності патріотичного вихованя породили це середовище зрадників ,закрийте нарешті всі анонімні телеграм канали які використовує ворог для вербування цього бидла та інформаційну політику змініть на патріотичну.
показать весь комментарий
20.09.2024 10:52 Ответить
І вашим і нашим?
показать весь комментарий
20.09.2024 10:55 Ответить
От гнида,сам же ж служив,повинен розуміти наслідки!!!!
показать весь комментарий
20.09.2024 11:06 Ответить
шнирліц ****..
показать весь комментарий
20.09.2024 11:41 Ответить
Проблема у тому, що більшість людей у віці до років 25- ти взагалі нічим крім іграшок у телефонах, відео придуркуватих стендаперів, Тік- Току не цікавиться.
Він навіть не усвідомлював до кінця, чим ризикує, виконуючи " квест" якихось дядьків, що ще й гроші за це обіцяли
Саме із цієї маси формуєюттся " 73 відсотка", саме через це, середній вік нових хвиль мобілізацій 40- 50 років.Зеленьський, і Пінчук оберігають основний склад своїх вібарцев від мобілізації.
А от мобілізували би цього " потенційного", то хоч би окопи копав, а не шлявся би без діла по селам.
показать весь комментарий
20.09.2024 12:18 Ответить
більшість людей у віці до років 25- ти взагалі нічим крім іграшок у телефонах, відео придуркуватих стендаперів, Тік- Току не цікавиться

Цікава статистика у вас. Може розкриєте якими джерелами користувались?
показать весь комментарий
20.09.2024 13:29 Ответить
Можу, прочитай статтю, під якою пишеш і подивися на фото мунделя, якого впіймали.
показать весь комментарий
20.09.2024 21:00 Ответить
В статті і на фото нічого не сказано про ті ваші вигадки
показать весь комментарий
21.09.2024 03:38 Ответить
Скоро его освободят Русские!!!Правда и справедливость всегда побеждает...
показать весь комментарий
20.09.2024 18:06 Ответить
 
 