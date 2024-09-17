Разоблачена агентурная группа военной разведки РФ, которая шпионила за подразделениями ВСУ на Запорожской области, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну агентурную группу главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которая действовала в Запорожье. Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов РФ по объектам военной и критической инфраструктуры региона.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Задачи российских агентов
Среди приоритетных целей врага были системы ПВО, пункты дислокации Сил обороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Также оккупантов интересовали маршруты переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.
По материалам дела, агентами военной разведки РФ оказалось двое жителей Запорожья.
Одна из задержанных - сотрудница стратегического оборонного завода Запорожья. Женщина передавала врагу информацию о расположении цехов, где производят военную продукцию, а также отчитывалась о ракетных поражениях предприятия, на котором работала.
Другого агента СБУ задержала "на горячем", когда он шпионил за подразделениями ВСУ, базирующихся в Запорожье. Для сбора данных фигурант не только обходил город, но и "втемную" выспрашивал нужную ему информацию во время бытовых разговоров со знакомыми.
Во время обысков у фигурантов обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами работы на врага.
Подозрения агентам РФ
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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