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Викрито агентурну групу воєнної розвідки РФ, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ на Запоріжжі, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну агентурну групу головного управління генштабу збройних сил РФ (більше відомого як ГРУ), яка діяла на Запоріжжі. Зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону.

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Завдання російських агентів

Серед пріоритетних цілей ворога були системи ППО, пункти дислокації Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу.

Також окупантів цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

За матеріалами справи, агентами воєнної розвідки РФ виявилося двоє жителів Запоріжжя.

СБУ затримала агентів ГРУ РФ у Запоріжжі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигував за мобільними групами ППО та штурмовою бригадою "Лють": СБУ затримала агента РФ в Одесі. ФОТО

Одна із затриманих – співробітниця стратегічного оборонного заводу Запоріжжя. Жінка передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала.

Іншого агента СБУ затримала "на гарячому", коли він шпигував за підрозділами ЗСУ, що базуються у Запоріжжі. Для збирання даних фігурант не тільки обходив місто, а й "втемну" випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов зі знайомими.

СБУ затримала агентів ГРУ РФ у Запоріжжі: деталі

Під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Читайте також: Шпигував за розташуванням Сил оборони у Запоріжжі: СБУ затримала інформатора ГРУ РФ. ФОТО 

Підозри агентам РФ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: "Полювали" на авто ЗСУ у Запоріжжі та Кропивницькому: Затримано підпалювачів, серед яких троє неповнолітніх. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2268) СБУ (12826) шпигунство (993)


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чергові ублюдочні ублюдки...
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17.09.2024 10:11 Відповісти
Translator

сто процентів зедебіл
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17.09.2024 10:12 Відповісти
І *************
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17.09.2024 10:17 Відповісти
Что-то в этом есть. Мордой пихнули в украинскую землю, пусть ест, может наесться.
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17.09.2024 10:20 Відповісти
- на костер демонов
святая инквизиция рекомендует
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17.09.2024 10:34 Відповісти
У тому, що владу у країні-агресорі Росії узурпував нелегітимний президент Володимир Путін, винне безпосередньо населення РФ. Сказав колишній міністр оборони України, генерал армії у відставці Віталій Радецький.
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17.09.2024 11:27 Відповісти
Правильно сказав. Що не так?
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17.09.2024 11:41 Відповісти
в 22 році цю сволоту просто в найближчій посадці прикопували без звітів
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17.09.2024 12:26 Відповісти
 
 