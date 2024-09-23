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вибух (4368) Запоріжжя (2199) Запорізька область (3369)

Вибухи пролунали в Запоріжжі та області: Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури, дві людини поранено (оновлено)

вибух

У Запорізькій області та місті Запоріжжя сьогодні, 23 вересня, пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, о 16:49 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.

О 16:51 повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для Запорізької області. А також загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

О 16:58 Федоров написав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.

Вже о 17:00 голова ОВА повідомив про вибух у Запорізькій області, а о 17:23 - вибух у Запоріжжі.

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Своєю чергою Повітряні сили о 17.23 попереджали про швидкісну ціль на Запоріжжя

Оновлена інформація

Пізніше Федоров повідомив деталі російської атаки.

Він зазначив, що один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Другий удар завдано по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранено. Служби вже працюють на місцях.

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