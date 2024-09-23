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У Херсоні прогриміли вибухи

Вибухи у Херсоні зранку 23 вересня

Зранку 23 вересня у Херсоні чутно вибухи. Повітряну тривогу оголосили через декілька хвилин. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

О 10:54 на Херсонщині оголосили повітряну тривогу. 

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що дві людини постраждали внаслідок атаки РФ на Херсон та передмістя у суботу, 21 вересня.

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