У Херсоні прогриміли вибухи

Зранку 23 вересня у Херсоні чутно вибухи. Повітряну тривогу оголосили через декілька хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

О 10:54 на Херсонщині оголосили повітряну тривогу.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що дві людини постраждали внаслідок атаки РФ на Херсон та передмістя у суботу, 21 вересня.