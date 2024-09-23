В Херсоне прогремели взрывы

Утром 23 сентября в Херсоне слышны взрывы. Воздушную тревогу объявили через несколько минут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

В 10:54 на Херсонщине объявили воздушную тревогу.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога", - предупредили в Воздушных Силах ВСУ.

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Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате атаки РФ на Херсон и пригород в субботу, 21 сентября.