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обстрел (25761) Херсон (2658)

Два человека пострадали в результате атаки РФ на Херсон и пригород

Обстріл Херсону

Сегодня, 21 сентября, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Херсон и обстреляли из артиллерии Антоновку, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Днепровском районе Херсона из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 48-летний мужчина. Он получил взрывную травму, перелом лопатки, а также травмы головы, спины, рук и ног. Мужчину госпитализировали.

Кроме того, около 13:00 российские военные ударили из артиллерии по Антоновке. Бригада "экстренки" доставила в больницу 52-летнего пострадавшего. У мужчины диагностировали взрывную травму и осколочное ранение ноги. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

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