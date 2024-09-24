Удар по Запорожью: Среди раненых есть дети. ФОТОРЕПОРТАЖ

23 сентября, в период с 22:30 по 23:00, российская армия нанесла еще серии ударов (тип боеприпасов устанавливается) по городу Запорожье и Запорожскому району.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Запорожской области.

"Предварительно попадания зафиксированы по объектам гражданской инфраструктуры. В частном секторе произошли возгорания жилых домов и хозяйственных построек. Сейчас есть информация о погибшем мужчине и четырех раненых людях, из них - двое детей", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 23 сентября в Запорожской области прогремели взрывы.

В 22:52 Иван Федоров сообщил о повторных взрывах.

Напомним, 23 сентября после обеда в Запорожской области были слышны взрывы. Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Пострадало 2 человека.

Вечером 22 сентября российские оккупанты также атаковали Запорожье. По состоянию на 23 сентября, известно о 22 пострадавших, среди них - 15-летний парень.









