Россияне бомбят жилые районы Харькова, - мэр Терехов (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковщине.

Корреспонденты Общественного сообщили о взрыве в городе.

Впоследствии глава ОВА Синегубов сообщил о повторных ударах по Харькову.

Глава города Терехов добавил: "Пока удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информацию о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города".

Также Терехов заявил, что, предварительно, известно о попадании КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

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