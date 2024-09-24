Россияне бомбят жилые районы Харькова, - мэр Терехов (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковщине.
Корреспонденты Общественного сообщили о взрыве в городе.
Впоследствии глава ОВА Синегубов сообщил о повторных ударах по Харькову.
Глава города Терехов добавил: "Пока удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информацию о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города".
Также Терехов заявил, что, предварительно, известно о попадании КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.
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