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Новости Война
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Россияне бомбят жилые районы Харькова, - мэр Терехов (обновлено)

Росіяни обстрілюють Харків

Во время воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковщине.

Корреспонденты Общественного сообщили о взрыве в городе.

Впоследствии глава ОВА Синегубов сообщил о повторных ударах по Харькову.

Глава города Терехов добавил: "Пока удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информацию о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города".

Также Терехов заявил, что, предварительно, известно о попадании КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

Также читайте: Оккупанты за прошедшие сутки почти 10 раз ударили по Харьковщине, есть погибшая и раненая

Автор: 

обстрел (27259) Харьков (7498)


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Топ комментарии
+4
Треба завдавати удари у відповідь. Власними смертями війну не виграти. Повинно дохнути під обстрілами нацистське населення рашки.
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24.09.2024 15:50
+2
Рашиський геноцид проти мирного населення не припиняєтся ,влада мовчить ,світ спокійно спостерігає ,тим часом рашиська орда знищує двохмільйоне місто,може пора хоч якусь відповідь давати.
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24.09.2024 15:40
+1
Ударів у відповідь традиційно не буде.
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24.09.2024 15:33
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Ударів у відповідь традиційно не буде.
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24.09.2024 15:33 Ответить
С момента получения Ф-16 кацаполеты почти перестали падать.Да и те,что упали:один вертолет сбили с помощью fpv дрона,Су-30 с морского дрона с помощью ПТРК,и еще максимум два случая,а скорее один.Ну,во время тревоги они присоединяются к ПВО,а остальное время?.Их все-таки в основном для фронта просили...
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24.09.2024 15:36 Ответить
Рашиський геноцид проти мирного населення не припиняєтся ,влада мовчить ,світ спокійно спостерігає ,тим часом рашиська орда знищує двохмільйоне місто,може пора хоч якусь відповідь давати.
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24.09.2024 15:40 Ответить
Треба завдавати удари у відповідь. Власними смертями війну не виграти. Повинно дохнути під обстрілами нацистське населення рашки.
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24.09.2024 15:50 Ответить
Харков, здається, злили ще в Омані. Замість, щоб відкинути цапів від другого міста по важливості в Україні, зєля стукає по пустопорожньому Курську
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24.09.2024 15:56 Ответить
Досі невідомо - чому і про що зустічались зєля і патрушев в Омані в Січні 2020го. В картішки пограти?
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24.09.2024 16:55 Ответить
удар твердого по пустому і вважається військовим мистецтвом
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24.09.2024 16:17 Ответить
Де бомбардування житлових районів Бєлгорода?
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24.09.2024 16:33 Ответить
Бєлгород нах нікому не впав! От Москва нудьгує
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24.09.2024 16:41 Ответить
Patriot проє..ли весною в полі біля Харькова, а зараз збити орковські літаки, які підлітають на 30-40 км до міста не має чим(((
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24.09.2024 18:18 Ответить
 
 