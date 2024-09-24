Удар ФАБами по Харкову: 3 людини загинули, 34 поранено (оновлено). ВIДЕО

Наразі відомо про три жертви та понад 30 поранених внаслідок ворожого удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Синєгубов повідомляв, що кількість постраждалих збільшилася до пʼяти.

"Щонайменше троє поранених у тяжкому стані. Є прильоти по житлових багатоповерхівках", - інформував він.

За даними ОВА, люди перебувають під завалами.

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"У одну з багатоповерхівок - пряме влучання", - додав очільник регіону.

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"Одна людина загинула. Щонайменше 15 отримали поранення", - поінформував Синєгубов о 16.09. Пізніше очільник регіону повідомив про другу жертву.

"Кількість загиблих збільшилася до трьох людей. Розбір завалів триває", - повідомив він о 16.16.

"На цю хвилину маємо 22 постраждалих",- уточнив Синєгубов о 16.45.

Станом на 17:14 Терехов повідомив про 24 постраждалих. Він написав: "У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини. Зараз намагаємось з усіма ними встановити звʼязок, аби зʼясувати, чи можуть бути люди під завалами".

Станом на 17-56 Синєгубов повідомив: "Троє загинули та 28 цивільних постраждали внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова.

Наймолодша травмована — дівчина 17 років. Найстаршій — 87 років.

Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних. Всім надається необхідна меддопомога".

О 18:01 очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 31.

Станом на 20:03 кількість поранених внаслідок терористичного обстрілу Харкова збільшилась до 34. Про це повідомив Ігор Терехов.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 24 вересня 2024 року росіяни бомбардують житлові райони Харкова.