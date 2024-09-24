Удар ФАБами по Харкову: 3 людини загинули, 34 поранено (оновлено). ВIДЕО
Наразі відомо про три жертви та понад 30 поранених внаслідок ворожого удару по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Синєгубов повідомляв, що кількість постраждалих збільшилася до пʼяти.
"Щонайменше троє поранених у тяжкому стані. Є прильоти по житлових багатоповерхівках", - інформував він.
За даними ОВА, люди перебувають під завалами.
"У одну з багатоповерхівок - пряме влучання", - додав очільник регіону.
Оновлена інформація
"Одна людина загинула. Щонайменше 15 отримали поранення", - поінформував Синєгубов о 16.09. Пізніше очільник регіону повідомив про другу жертву.
"Кількість загиблих збільшилася до трьох людей. Розбір завалів триває", - повідомив він о 16.16.
"На цю хвилину маємо 22 постраждалих",- уточнив Синєгубов о 16.45.
Станом на 17:14 Терехов повідомив про 24 постраждалих. Він написав: "У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини. Зараз намагаємось з усіма ними встановити звʼязок, аби зʼясувати, чи можуть бути люди під завалами".
Станом на 17-56 Синєгубов повідомив: "Троє загинули та 28 цивільних постраждали внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова.
Наймолодша травмована — дівчина 17 років. Найстаршій — 87 років.
Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних. Всім надається необхідна меддопомога".
О 18:01 очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 31.
Станом на 20:03 кількість поранених внаслідок терористичного обстрілу Харкова збільшилась до 34. Про це повідомив Ігор Терехов.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 24 вересня 2024 року росіяни бомбардують житлові райони Харкова.
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У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише виконати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і налякана собача свора росіян розбіжиться по лісах а "нові" псевдо-вожаки перегризуться між собою за владу...
неприцільні удари авіабомбами по цивільних у рашистів стали методом ведення війни
то так, треба робити це - збирати Совбез кожного разу після застосування кабів по містах
нащо Азов щотижня проводить акцію "Free Азов"?
КАБи в місто перестануть літати чи як?
Тепер мої питання: чи долітають каби до твого міста і як допоможе твоє мудре "не робити нічого, бо нічого не зміниться" тим містам, де зносять цілі квартали ?
Царство Небесне загиблим, пораненим
як можно быстрiшего виздоровлення!🙏🙏🙏 Рiдним спiвчуття. 🥺🥀
Без знищення кацапських компексів ППО там нашим літакам робити нічого.
тим паче в у військовій електрониці кацапи задніх не пасуть.
Де вони..?!
Вони ж мали відігнати кацабів від кордону з Харківщиною за допомогою ******** ракет...як авіацію так і наземні сили...