Удар ФАБами по Харькову: 3 человека погибли, 34 ранены (обновлено). ВИДЕО

В настоящее время известно о трех жертвах и более 30 раненых в результате вражеского удара по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Синегубов сообщал, что количество пострадавших увеличилось до пяти.

"По меньшей мере трое раненых в тяжелом состоянии. Есть прилеты по жилым многоэтажкам", - информировал он.

По данным ОВА, люди находятся под завалами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты за прошедшие сутки почти 10 раз ударили по Харьковщине, есть погибшая и раненая

"В одну из многоэтажек - прямое попадание", - добавил глава региона.

Обновленная информация

"Один человек погиб. По меньшей мере, 15 получили ранения", - проинформировал Синегубов в 16.09. Позже глава региона сообщил о второй жертве.

"Количество погибших увеличилось до трех человек. Разбор завалов продолжается", - сообщил он в 16.16.

"На данный момент имеем 22 пострадавших",- уточнил Синегубов в 16.45.

По состоянию на 17:14 Терехов сообщил о 24 пострадавших. Он написал: "В наиболее пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживало 82 человека. Сейчас пытаемся со всеми ими установить связь, чтобы выяснить, могут ли быть люди под завалами".

По состоянию на 17-56 Синегубов сообщил: "Три погибли и 28 гражданских пострадали в результате сегодняшнего обстрела Харькова.

Самая младшая травмированная – девушка 17 лет. Самой старшей – 87 лет.

Большинство пострадавших в среднем состоянии. Четверо человек в тяжелом. Три человека находятся в операционных. Всем оказывается необходимая медпомощь".

В 18:01 глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 31.

По состоянию на 20:03 количество раненых вследствие террористического обстрела Харькова увеличилось до 34. Об этом сообщил Игорь Терехов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 24 сентября 2024 года россияне бомбят жилые районы Харькова.