Удар ФАБами по Харькову: 3 человека погибли, 34 ранены (обновлено). ВИДЕО
В настоящее время известно о трех жертвах и более 30 раненых в результате вражеского удара по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее Синегубов сообщал, что количество пострадавших увеличилось до пяти.
"По меньшей мере трое раненых в тяжелом состоянии. Есть прилеты по жилым многоэтажкам", - информировал он.
По данным ОВА, люди находятся под завалами.
"В одну из многоэтажек - прямое попадание", - добавил глава региона.
Обновленная информация
"Один человек погиб. По меньшей мере, 15 получили ранения", - проинформировал Синегубов в 16.09. Позже глава региона сообщил о второй жертве.
"Количество погибших увеличилось до трех человек. Разбор завалов продолжается", - сообщил он в 16.16.
"На данный момент имеем 22 пострадавших",- уточнил Синегубов в 16.45.
По состоянию на 17:14 Терехов сообщил о 24 пострадавших. Он написал: "В наиболее пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживало 82 человека. Сейчас пытаемся со всеми ими установить связь, чтобы выяснить, могут ли быть люди под завалами".
По состоянию на 17-56 Синегубов сообщил: "Три погибли и 28 гражданских пострадали в результате сегодняшнего обстрела Харькова.
Самая младшая травмированная – девушка 17 лет. Самой старшей – 87 лет.
Большинство пострадавших в среднем состоянии. Четверо человек в тяжелом. Три человека находятся в операционных. Всем оказывается необходимая медпомощь".
В 18:01 глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 31.
По состоянию на 20:03 количество раненых вследствие террористического обстрела Харькова увеличилось до 34. Об этом сообщил Игорь Терехов.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 24 сентября 2024 года россияне бомбят жилые районы Харькова.
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У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише виконати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і налякана собача свора росіян розбіжиться по лісах а "нові" псевдо-вожаки перегризуться між собою за владу...
неприцільні удари авіабомбами по цивільних у рашистів стали методом ведення війни
то так, треба робити це - збирати Совбез кожного разу після застосування кабів по містах
нащо Азов щотижня проводить акцію "Free Азов"?
КАБи в місто перестануть літати чи як?
Тепер мої питання: чи долітають каби до твого міста і як допоможе твоє мудре "не робити нічого, бо нічого не зміниться" тим містам, де зносять цілі квартали ?
Царство Небесне загиблим, пораненим
як можно быстрiшего виздоровлення!🙏🙏🙏 Рiдним спiвчуття. 🥺🥀
Без знищення кацапських компексів ППО там нашим літакам робити нічого.
тим паче в у військовій електрониці кацапи задніх не пасуть.
Де вони..?!
Вони ж мали відігнати кацабів від кордону з Харківщиною за допомогою ******** ракет...як авіацію так і наземні сили...