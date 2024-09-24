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Удар ФАБами по Харькову: 3 человека погибли, 34 ранены (обновлено). ВИДЕО

В настоящее время известно о трех жертвах и более 30 раненых в результате вражеского удара по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Синегубов сообщал, что количество пострадавших увеличилось до пяти.

"По меньшей мере трое раненых в тяжелом состоянии. Есть прилеты по жилым многоэтажкам", - информировал он.

По данным ОВА, люди находятся под завалами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты за прошедшие сутки почти 10 раз ударили по Харьковщине, есть погибшая и раненая

"В одну из многоэтажек - прямое попадание", - добавил глава региона.

Обновленная информация

"Один человек погиб. По меньшей мере, 15 получили ранения", - проинформировал Синегубов в 16.09. Позже глава региона сообщил о второй жертве.

"Количество погибших увеличилось до трех человек. Разбор завалов продолжается", - сообщил он в 16.16.

"На данный момент имеем 22 пострадавших",- уточнил Синегубов в 16.45.

По состоянию на 17:14 Терехов сообщил о 24 пострадавших. Он написал: "В наиболее пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживало 82 человека. Сейчас пытаемся со всеми ими установить связь, чтобы выяснить, могут ли быть люди под завалами".

По состоянию на 17-56 Синегубов сообщил: "Три погибли и 28 гражданских пострадали в результате сегодняшнего обстрела Харькова.

Самая младшая травмированная – девушка 17 лет. Самой старшей – 87 лет.

Большинство пострадавших в среднем состоянии. Четверо человек в тяжелом. Три человека находятся в операционных. Всем оказывается необходимая медпомощь".

В 18:01 глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 31.

По состоянию на 20:03 количество раненых вследствие террористического обстрела Харькова увеличилось до 34. Об этом сообщил Игорь Терехов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 24 сентября 2024 года россияне бомбят жилые районы Харькова.

Автор: 

обстрел (27259) Харьков (7498) жертвы (2079)


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Топ комментарии
+31
Будь ти проклята навіки терористична нациська росія ,путін **** кривавий убивця здохни падло.
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24.09.2024 16:21
+21
Де зруйновані дома на білгороді ? Де загиблі білгородськи нацисти?
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24.09.2024 16:14
+21
збирайте хоч той сраний Совбез.

неприцільні удари авіабомбами по цивільних у рашистів стали методом ведення війни
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24.09.2024 16:19
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Де зруйновані дома на білгороді ? Де загиблі білгородськи нацисти?
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24.09.2024 16:14 Ответить
vže po moskve treba vdariti...k čortu belgorod.
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24.09.2024 16:19 Ответить
Якби Гаазький педіфіл владімір ліліпутін НЕ напав на Суверенну Україну - Українці були б живі.
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише виконати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і налякана собача свора росіян розбіжиться по лісах а "нові" псевдо-вожаки перегризуться між собою за владу...
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24.09.2024 16:43 Ответить
Як ви вже довбні замічили всіх своїми дебільними дописами про підірвані склади під час президенства Порошенка. Та під час президенсмтва Зеленського тільки в один день 24.02.2022 року було підірвано сотні складів, військових частин,половина аеродромів, підприємств, навіть міст.
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24.09.2024 20:39 Ответить
Це мабуть бот. Бо вже кіно знято про підриви складів. Ботоферму Подоляка працює .
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25.09.2024 07:03 Ответить
Дядя, ты дебил? Даже подчинённое Ермаку ДБР признали, кто и как подрыва склады . Про это целый фильм снят. Причём подрывали не только в Украине. Порошенко армию построил, 4 млрд денег дал. Ты - не меньший враг для Украины, чем орки . Это ты и такие дебилы, как Ты, привели в страну Зелю и вместе с ним войну . ,
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25.09.2024 07:02 Ответить
Я б спитала де Ф-16?
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24.09.2024 16:52 Ответить
Ф-16 нам можуть давати, а можуть і не давати . А ось далекобійні ракети ми повинні самі виробляти, але виробництва нема. Причина відсутності ракет- клоунська влада.
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24.09.2024 17:20 Ответить
Ні. Не тільки вона. 30 років пацифізму.
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24.09.2024 18:18 Ответить
При попередниках в нас вироблялося вісім моделей далекобійних ракет. Клоуни всі програми позакривали. Який до біса пацифізм.
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24.09.2024 18:56 Ответить
Вже ж є.
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24.09.2024 18:17 Ответить
А Ф16, що КАБи можуть збивати?
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24.09.2024 18:42 Ответить
Можуть звичайно, але чомусь їх там не використовують. Взагалі проти КАБ краще використовувати ЗРК з ОЛС типу Стормер чи вітчизняний аналогічний. Вітчизняний ЗРК клоуни фінансувати відмовились.
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24.09.2024 18:59 Ответить
А я б спитав, де наші ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", " Вільха"..., це тільки ті, що зробили при Порошенку. А де ракети Зеленського, який при необмеженій владі вже 6-й рік?
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24.09.2024 20:41 Ответить
Ракети проміняли на неякісний асфальт.
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25.09.2024 12:10 Ответить
вони полюють за КР тією зброєю, яку для них надали.
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24.09.2024 20:47 Ответить
а не для того вова на Курськ пішов й донабас здає- мирний план це вибори навесні й народ устал атвайни -спасіба вернім кремльовцам -менеджерам в опозажоОПі - скільки їх терпіли ? а вони генералів натівсьго вишколу з найновішим досвідом війни- НА СМІТНИК!!!
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24.09.2024 17:22 Ответить
Вам дуже хочеться революції в Україні зараз?
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24.09.2024 18:19 Ответить
Вона просто кацапський провокатор.
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24.09.2024 18:43 Ответить
Можливо. Тут багато їх.
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24.09.2024 18:46 Ответить
збирайте хоч той сраний Совбез.

неприцільні удари авіабомбами по цивільних у рашистів стали методом ведення війни
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24.09.2024 16:19 Ответить
А кацапи кажуть, що розбомбили штаб главарей боєвиков і найомніков віком від 1 до 100 років обох статей!
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24.09.2024 16:21 Ответить
Що тобі дасть той Совбез, де у бомбардира є право вето? Полегшає?
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24.09.2024 16:23 Ответить
якщо до вас не долітають каби, і у вас немає ліпших пропозицій (я про дипломатичну реакцію),
то так, треба робити це - збирати Совбез кожного разу після застосування кабів по містах
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24.09.2024 16:25 Ответить
Не побачив відповіді: що саме це дасть?
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24.09.2024 16:35 Ответить
fiksujet fakti. ce treba robiti , vin pravy.
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24.09.2024 16:55 Ответить
не побачив відповіді: до вашого міста долітають каби? ви хоч приблизно уявляєте проблему? у вас є ліпші пропозиції? що саме дасть відсутнсть реакції?
нащо Азов щотижня проводить акцію "Free Азов"?
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24.09.2024 16:58 Ответить
Я перший завдав питання, тому не доречно вимагати відповіді на свої. Скажуть, забудуть.
КАБи в місто перестануть літати чи як?
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24.09.2024 22:23 Ответить
Можливо, так. В залежності від того, що буде на Совбезі.

Тепер мої питання: чи долітають каби до твого міста і як допоможе твоє мудре "не робити нічого, бо нічого не зміниться" тим містам, де зносять цілі квартали ?
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24.09.2024 22:55 Ответить
🥺☹️😢😠
Царство Небесне загиблим, пораненим
як можно быстрiшего виздоровлення!🙏🙏🙏 Рiдним спiвчуття. 🥺🥀
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24.09.2024 18:04 Ответить
Будь ти проклята навіки терористична нациська росія ,путін **** кривавий убивця здохни падло.
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24.09.2024 16:21 Ответить
Главное, что без эскалации.
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24.09.2024 16:33 Ответить
Спецом ударили в самое слабое место конструкции- шарнир между двумя блоками: он в два раза тоньше основного здания и перекрытия там, судя по всему опираются на перегородки недостаточной мощности, поскольку они в свою очередь стоят на арке. Арка мощная, не пострадала. Точный расчёт, направленый на то, чтобы вызвать максимальный коллапс конструкции и максимальное количество жертв.
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24.09.2024 16:39 Ответить
Гаазький педофіл лілі-путін - повинен здохнути, а не шукати причини в архітекторах.
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24.09.2024 16:45 Ответить
ce pravda. vinovati uzkie.
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24.09.2024 16:47 Ответить
Возможно, какая-то мразь корректировала-навдоила. Из местных ватников ..
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24.09.2024 22:45 Ответить
Останній оркольот був збитий більш ніж півроку назад. Складається враження що їх спецом не чіпають тих швирятелів КАБів - по Запоріжжя взагалі кидають над нашою територією...
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24.09.2024 16:48 Ответить
Після зміни командування роботу ЗРК з засідки заборонили, бо можуть постраждати рассіани.
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24.09.2024 17:23 Ответить
Три особи? Три людини!
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24.09.2024 16:51 Ответить
Нажаль Зелена гніда на боці москви і ніколи не віддасть наказ ії уражати ракетами ....
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24.09.2024 17:08 Ответить
При клоунах мрії не здійсненні.
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24.09.2024 17:21 Ответить
Це не мрії, це цілі.
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24.09.2024 17:50 Ответить
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24.09.2024 18:00 Ответить
На м-н Горизонт схоже ....
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24.09.2024 17:11 Ответить
Північна Салтівка, Метробудівників 40. Це з одного з поширюванних відео.
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24.09.2024 17:16 Ответить
писали вже, що по цьому будинку прилітало в 22 році, гадаю, харків'яни вже давно здогадались..., як на мене ремонтувати дома у прифронтових місцях, це гроші на вітер...
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24.09.2024 17:26 Ответить
Писали ? Я в тому районі був, це квартал від Н. Ужвій і до речі в основному цілий квартал на відміну від вул Н. Ужвій де живого дома не залишилось.
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24.09.2024 17:46 Ответить
Один Ф16 з ракетами повітря-повітря і всі ці КАБи по Україні припиняться. Треба дозвіл бити по теріторії, з яких летять ці КАБи.
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24.09.2024 17:28 Ответить
США вже дал на це дозвіл. Тепер треба що би це дозволив наш боневтік і пан Єрмак. Міссія реально не здійсненная. Не для того їх на Банкову посадили, що би россія страждала.
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24.09.2024 17:47 Ответить
Тобі не сказали що там кацапське ППО полює на нащі літаки ? Буває.
Без знищення кацапських компексів ППО там нашим літакам робити нічого.
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24.09.2024 17:48 Ответить
Ракетні комплекси Ф16 можуть працювати по носіям КАБів за відстані, що перевищують всі російські ППО
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24.09.2024 17:55 Ответить
чим працювати? Кулеметом? Я не бачив які саме ракети нам дали (і чи дали взагалі?)
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24.09.2024 19:10 Ответить
Звучит красиво, на практиці ніхто не буде перевіряти твої теорії ціною літаків F 16,
тим паче в у військовій електрониці кацапи задніх не пасуть.
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25.09.2024 02:15 Ответить
я впевнений, що С8-х нам не дали, як і не дадуть зовнішнього цілевказання, тому не варто чекати на F-16 над Харковом, і Су-34 і надалі будуть над Белгородом із 130-го ешелону скидувати КАБи на Харків.
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24.09.2024 20:56 Ответить
Досить тулити якогось старикана путіна. Це ВСІ рашковани.
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24.09.2024 17:42 Ответить
І США сьогодні сказали що аргументи України про дозвіл бити по мордору не переконливі.Треба Салівані в цю пробоєну поставити.
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24.09.2024 18:01 Ответить
А ви аргументи оп чули? Читали про це? Чи ,думаєте,без військових можна написати план миру? Без миру
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24.09.2024 18:03 Ответить
російсько-фашистська нечисть!
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24.09.2024 18:49 Ответить
Щось нічого не чути за Ф-16...
Де вони..?!
Вони ж мали відігнати кацабів від кордону з Харківщиною за допомогою ******** ракет...як авіацію так і наземні сили...
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24.09.2024 20:04 Ответить
а чому ви впевнені що нам до них дали ******* ракети?
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24.09.2024 20:58 Ответить
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24.09.2024 21:07 Ответить
Як там справи у Конча-Заспі чи де там живуть ті андони депутати. Туди ж нічого за 3 роки так і недолетіло?!
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24.09.2024 22:34 Ответить
На силу завжди відповідають силою.Де наши КАБи?Це проста та дешева зброя. Поки на рашке не падатимуть житлові будинки - це не припиниться.
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25.09.2024 05:27 Ответить
 
 