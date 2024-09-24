Зеленский об ударе РФ по Харькову: На Генассамблее ООН говорят о безопасности, но нужно просто остановить террор

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Харькову, в результате которого погибли 3 человека, более 20 ранены.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной российский удар по Харькову. Мишени для российских бомб - жилой дом, хлебозавод, стадион... То есть обычная жизнь обычных людей. Россия - террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну", - отметил он.

Зеленский заявил, что сейчас продолжается спасательная операция.

"На данный момент известно о трех погибших и 24 пострадавших. Мои соболезнования всем родным и близким.



Сейчас на Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Но надо просто остановить террор. Чтобы была безопасность. Чтобы было будущее. Чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила. И я благодарю все государства, всех лидеров, которые помогают нам защищать жизни наших людей от российских ударов", - подытожил президент.

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Напомним, 24 сентября 2024 года сообщалось, что российские войска бомбят жилые районы Харькова.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли 3 человека, более 20 ранены.