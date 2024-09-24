Зеленский об ударе РФ по Харькову: На Генассамблее ООН говорят о безопасности, но нужно просто остановить террор
Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Харькову, в результате которого погибли 3 человека, более 20 ранены.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередной российский удар по Харькову. Мишени для российских бомб - жилой дом, хлебозавод, стадион... То есть обычная жизнь обычных людей. Россия - террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну", - отметил он.
Зеленский заявил, что сейчас продолжается спасательная операция.
"На данный момент известно о трех погибших и 24 пострадавших. Мои соболезнования всем родным и близким.
Сейчас на Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Но надо просто остановить террор. Чтобы была безопасность. Чтобы было будущее. Чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила. И я благодарю все государства, всех лидеров, которые помогают нам защищать жизни наших людей от российских ударов", - подытожил президент.
Напомним, 24 сентября 2024 года сообщалось, что российские войска бомбят жилые районы Харькова.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли 3 человека, более 20 ранены.
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ТГ же заборонили для військових та держструктур? Чи буба у нас з іншої держави?
(ніж от стаття на УП, яка на скріншоті за 6 квітня 2024)
сказано було, а саме за 11 березня 2024 на DW
( і трошки співставлення інформації в обох статтях, і на УП за 6.04.2024 і на DW за 11.03.2024, нижче по тексту.)
:
"Французькі військові не будуть гинути в Україні у війні проти Росії, заявив президент Зеленський, коментуючи заяву президента Франції Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну."
"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території,"
11.03.2024
https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914
Тому
(що була заява, ще майже на місяць раніше
("За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," 11.03.2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, якою по суті, було відмовлено президенту Франції Макрону, на його підтверджену
(навіть після погроз московії: "Путін - Макрону: Маю зброю, щоб вражати цілі на Заході" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/putin-makronu-vijska-nato-v-ukraini-matimut-tragicni-naslidki/a-68405498 )
, пропозицію
("Макрон: Коментарі щодо війни в Україні зважені і продумані" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/makron-usi-komentari-sodo-vijni-v-ukraini-zvazeni-i-produmani/a-68408402 )
.)
, слова "хотів би їх почути"
(зі статті на скріншоті, за 6.04.2024 : "Зеленський прокоментував обговорення щодо можливості розміщення іноземних військ в Україні "в повному сенсі в цього слова". Він зазначив, що не чув деталей цього обговорення між Макроном і партнерами і хотів би їх почути від французького президента." 6 квітня 2024 https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7450062/ )
, на мій погляд, є дещо дивними
(бо майже місяць до 6 квітня 2024 року, було заявлено, що:"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," 11.03.2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, бо елементарна логіка говорить про те, що якщо вже відмовився від пропозиції раніше
(11 березня 2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, то просто апріорі, неможливо щось почути від президента Франції Макрона
("хотів би їх почути від французького президента." 6 квітня 2024 https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7450062/ )
, на місяць пізніше, по обговоренню тої теми, від якої вже відмовився, бо через відмову від пропозиції, саме обговорення
( "Війська Заходу в Україні: країни Балтії - за ідею Макрона" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/vijska-zahodu-v-ukraini-kraini-baltii-ne-proti-idei-makrona/a-68404937 )
, напевно ж і закінчилось
( якщо і відбувалось обговорення, то після заяви 11 03.2024
("За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, так точно мало закінчитись, якщо виходити зі звичайної логіки.)
.
Ніякої аморальності, чиста психологія/фізіологія.
Не треба заколискувати внутрішнього читача, ситуація з обстрілами кабами міст на межі катастрофи.
Треба вимагати реакції по дипломатичних каналах. Це ж відвертий тероризм - систематично авіабомбами по великих містах.
***** хлопает в ладоши своими копытцами