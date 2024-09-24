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Новости Война
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Зеленский об ударе РФ по Харькову: На Генассамблее ООН говорят о безопасности, но нужно просто остановить террор

Зеленський прокоментував удар РФ по Харкову 24 вересня

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Харькову, в результате которого погибли 3 человека, более 20 ранены.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной российский удар по Харькову. Мишени для российских бомб - жилой дом, хлебозавод, стадион... То есть обычная жизнь обычных людей. Россия - террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну", - отметил он.

Зеленский заявил, что сейчас продолжается спасательная операция.

"На данный момент известно о трех погибших и 24 пострадавших. Мои соболезнования всем родным и близким.

Сейчас на Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Но надо просто остановить террор. Чтобы была безопасность. Чтобы было будущее. Чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила. И я благодарю все государства, всех лидеров, которые помогают нам защищать жизни наших людей от российских ударов", - подытожил президент.

Читайте: РФ с помощью китайских спутников фотографирует украинские АЭС, есть угроза ударов, - Зеленский

Напомним, 24 сентября 2024 года сообщалось, что российские войска бомбят жилые районы Харькова.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли 3 человека, более 20 ранены.

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) обстрел (27259) Харьков (7498)


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Топ комментарии
+9
Угу..з тебе приклад беруть..просто перестати стріляти, заглянути в очі пуйла..
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24.09.2024 17:27
+6
Нехай засіданння Генасамблею ООН в Харкові проведуть!
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24.09.2024 17:27
+5
Про це глава держави https://t.me/V_Zelenskiy_official/11778 повідомив у Telegram...

ТГ же заборонили для військових та держструктур? Чи буба у нас з іншої держави?
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24.09.2024 17:28
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Нехай засіданння Генасамблею ООН в Харкові проведуть!
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24.09.2024 17:27 Ответить
ООН - це зброя, що стріляє виключно холостими зарядами. Надіятись на ООН марні тупо. Вони нам нічим не допоможуть.
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24.09.2024 17:31 Ответить
В Купянске сразу
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24.09.2024 17:48 Ответить
Угу..з тебе приклад беруть..просто перестати стріляти, заглянути в очі пуйла..
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24.09.2024 17:27 Ответить
Про це глава держави https://t.me/V_Zelenskiy_official/11778 повідомив у Telegram...

ТГ же заборонили для військових та держструктур? Чи буба у нас з іншої держави?
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24.09.2024 17:28 Ответить
Так званим россіянам ніхто нічого не забороняв.
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24.09.2024 17:32 Ответить
он не глава, он ВриО, просроченный, поэтому Оборонпром что то смог выпускать, а ВСУ проводить операции без согласований с кротами
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24.09.2024 18:01 Ответить
Генассамблея ООН для того й існує, щоб говорити про те, про се..., це її сутність, просто інформагенція...
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24.09.2024 17:28 Ответить
Як це зупинити? Резолюціями про чергове занепокоєння? Чи надіслати вже війська союзників в Україну?
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24.09.2024 17:29 Ответить
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24.09.2024 17:34 Ответить
Ну що можна сказати про цього альтернативно обдарованого?
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24.09.2024 17:40 Ответить
Теж по темі, тільки ще раніше
(ніж от стаття на УП, яка на скріншоті за 6 квітня 2024)
сказано було, а саме за 11 березня 2024 на DW
( і трошки співставлення інформації в обох статтях, і на УП за 6.04.2024 і на DW за 11.03.2024, нижче по тексту.)
:

"Французькі військові не будуть гинути в Україні у війні проти Росії, заявив президент Зеленський, коментуючи заяву президента Франції Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну."

"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території,"

11.03.2024

https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914

Тому

(що була заява, ще майже на місяць раніше
("За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," 11.03.2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, якою по суті, було відмовлено президенту Франції Макрону, на його підтверджену
(навіть після погроз московії: "Путін - Макрону: Маю зброю, щоб вражати цілі на Заході" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/putin-makronu-vijska-nato-v-ukraini-matimut-tragicni-naslidki/a-68405498 )
, пропозицію
("Макрон: Коментарі щодо війни в Україні зважені і продумані" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/makron-usi-komentari-sodo-vijni-v-ukraini-zvazeni-i-produmani/a-68408402 )
.)

, слова "хотів би їх почути"

(зі статті на скріншоті, за 6.04.2024 : "Зеленський прокоментував обговорення щодо можливості розміщення іноземних військ в Україні "в повному сенсі в цього слова". Він зазначив, що не чув деталей цього обговорення між Макроном і партнерами і хотів би їх почути від французького президента." 6 квітня 2024 https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7450062/ )

, на мій погляд, є дещо дивними

(бо майже місяць до 6 квітня 2024 року, було заявлено, що:"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," 11.03.2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )

, бо елементарна логіка говорить про те, що якщо вже відмовився від пропозиції раніше

(11 березня 2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )

, то просто апріорі, неможливо щось почути від президента Франції Макрона

("хотів би їх почути від французького президента." 6 квітня 2024 https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7450062/ )

, на місяць пізніше, по обговоренню тої теми, від якої вже відмовився, бо через відмову від пропозиції, саме обговорення

( "Війська Заходу в Україні: країни Балтії - за ідею Макрона" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/vijska-zahodu-v-ukraini-kraini-baltii-ne-proti-idei-makrona/a-68404937 )

, напевно ж і закінчилось

( якщо і відбувалось обговорення, то після заяви 11 03.2024
("За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, так точно мало закінчитись, якщо виходити зі звичайної логіки.)
.
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24.09.2024 22:36 Ответить
Ракетно-бомбовий террор можна зупинити лише ударами у відповідь по містах нацистської россії. Других можливостей зупинити россійських нацистів просто не існує.
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24.09.2024 17:29 Ответить
Останні місяці взагалі вже ніхто нічого не каже, ні про Харків, ні про Суми, ні про Запоріжжя... світ вже забув про війну... просто звикла статистика...
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24.09.2024 17:33 Ответить
Подразник, якщо діє постійно, стає підпороговим і не сприймається.
Ніякої аморальності, чиста психологія/фізіологія.
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24.09.2024 17:37 Ответить
Не забули. Сьогодні бачила новини про атаки на ці міста на Tagesschau німецькій.
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24.09.2024 17:41 Ответить
Поставте на голосування в ООН виключення ерефії з цієї організації. Не проголосують - значить світ підтримує тероризм і тоді треба діяти так само у відповідь.
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24.09.2024 17:39 Ответить
Чому в телеграм? Це потрібно писати як мінімум в Х.

Не треба заколискувати внутрішнього читача, ситуація з обстрілами кабами міст на межі катастрофи.
Треба вимагати реакції по дипломатичних каналах. Це ж відвертий тероризм - систематично авіабомбами по великих містах.
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24.09.2024 17:47 Ответить
У США вважають аргументи України щодо ударів по території РФ непереконливими, - WP

 ***** хлопает в ладоши своими копытцами
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24.09.2024 18:26 Ответить
Це і є мирний план ?за остані місяці терор рашистів проти мирного населення тільки посилився ,справжній геноцид рашиської орди проти українського народу,знищуются міста і села ,знищуєтся енергетика, інфраструктура ,то хоч поки ти там зберіть ген. асамблею ООН що до генциду ,розумію безпорадність цієї організації але треба якось доносити до світової спільноти не можна мовчати.
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24.09.2024 18:55 Ответить
потужный зупыняльник просить когось зупыняты
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24.09.2024 19:09 Ответить
 
 