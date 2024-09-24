Зеленський про удар РФ по Харкову: На Генасамблеї ООН кажуть про безпеку, але треба просто зупинити терор
Президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Харкову, внаслідок якого загинули 3 особи, понад 20 поранено.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий російський удар по Харкову. Мішені для російських бомб – житловий будинок, хлібозавод, стадіон... Тобто звичайне життя звичайних людей. Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну", - зазначив він.
Зеленський заявив, що наразі триває рятувальна операція.
"На цей час відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих. Мої співчуття всім рідним і близьким.
Зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила. І я дякую всім державам, усім лідерам, які допомагають нам захищати життя наших людей від російських ударів", - підсумував президент.
Нагадаємо, 24 вересня 2024 року повідомлялось, що російські війська бомбардують житлові райони Харкова.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 3 особи, понад 20 поранено.
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ТГ же заборонили для військових та держструктур? Чи буба у нас з іншої держави?
(ніж от стаття на УП, яка на скріншоті за 6 квітня 2024)
сказано було, а саме за 11 березня 2024 на DW
( і трошки співставлення інформації в обох статтях, і на УП за 6.04.2024 і на DW за 11.03.2024, нижче по тексту.)
:
"Французькі військові не будуть гинути в Україні у війні проти Росії, заявив президент Зеленський, коментуючи заяву президента Франції Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну."
"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території,"
11.03.2024
https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914
Тому
(що була заява, ще майже на місяць раніше
("За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," 11.03.2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, якою по суті, було відмовлено президенту Франції Макрону, на його підтверджену
(навіть після погроз московії: "Путін - Макрону: Маю зброю, щоб вражати цілі на Заході" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/putin-makronu-vijska-nato-v-ukraini-matimut-tragicni-naslidki/a-68405498 )
, пропозицію
("Макрон: Коментарі щодо війни в Україні зважені і продумані" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/makron-usi-komentari-sodo-vijni-v-ukraini-zvazeni-i-produmani/a-68408402 )
.)
, слова "хотів би їх почути"
(зі статті на скріншоті, за 6.04.2024 : "Зеленський прокоментував обговорення щодо можливості розміщення іноземних військ в Україні "в повному сенсі в цього слова". Він зазначив, що не чув деталей цього обговорення між Макроном і партнерами і хотів би їх почути від французького президента." 6 квітня 2024 https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7450062/ )
, на мій погляд, є дещо дивними
(бо майже місяць до 6 квітня 2024 року, було заявлено, що:"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," 11.03.2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, бо елементарна логіка говорить про те, що якщо вже відмовився від пропозиції раніше
(11 березня 2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, то просто апріорі, неможливо щось почути від президента Франції Макрона
("хотів би їх почути від французького президента." 6 квітня 2024 https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7450062/ )
, на місяць пізніше, по обговоренню тої теми, від якої вже відмовився, бо через відмову від пропозиції, саме обговорення
( "Війська Заходу в Україні: країни Балтії - за ідею Макрона" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/vijska-zahodu-v-ukraini-kraini-baltii-ne-proti-idei-makrona/a-68404937 )
, напевно ж і закінчилось
( якщо і відбувалось обговорення, то після заяви 11 03.2024
("За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, так точно мало закінчитись, якщо виходити зі звичайної логіки.)
.
Ніякої аморальності, чиста психологія/фізіологія.
Не треба заколискувати внутрішнього читача, ситуація з обстрілами кабами міст на межі катастрофи.
Треба вимагати реакції по дипломатичних каналах. Це ж відвертий тероризм - систематично авіабомбами по великих містах.
***** хлопает в ладоши своими копытцами