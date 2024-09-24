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Новини Війна
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Зеленський про удар РФ по Харкову: На Генасамблеї ООН кажуть про безпеку, але треба просто зупинити терор

Зеленський прокоментував удар РФ по Харкову 24 вересня

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Харкову, внаслідок якого загинули 3 особи, понад 20 поранено.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий російський удар по Харкову. Мішені для російських бомб – житловий будинок, хлібозавод, стадіон... Тобто звичайне життя звичайних людей. Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну", - зазначив він.

Зеленський заявив, що наразі триває рятувальна операція. 

"На цей час відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих. Мої співчуття всім рідним і близьким.

Зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила. І я дякую всім державам, усім лідерам, які допомагають нам захищати життя наших людей від російських ударів", - підсумував президент.

Читайте: РФ за допомогою китайських супутників фотографує українські АЕС, є загроза ударів, - Зеленський

Нагадаємо, 24 вересня 2024 року повідомлялось, що російські війська бомбардують житлові райони Харкова.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 3 особи, понад 20 поранено.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) обстріл (28613) Харків (5619)


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Топ коментарі
+9
Угу..з тебе приклад беруть..просто перестати стріляти, заглянути в очі пуйла..
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24.09.2024 17:27
+6
Нехай засіданння Генасамблею ООН в Харкові проведуть!
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24.09.2024 17:27
+5
Про це глава держави https://t.me/V_Zelenskiy_official/11778 повідомив у Telegram...

ТГ же заборонили для військових та держструктур? Чи буба у нас з іншої держави?
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24.09.2024 17:28
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Нехай засіданння Генасамблею ООН в Харкові проведуть!
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24.09.2024 17:27 Відповісти
ООН - це зброя, що стріляє виключно холостими зарядами. Надіятись на ООН марні тупо. Вони нам нічим не допоможуть.
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24.09.2024 17:31 Відповісти
В Купянске сразу
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24.09.2024 17:48 Відповісти
Угу..з тебе приклад беруть..просто перестати стріляти, заглянути в очі пуйла..
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24.09.2024 17:27 Відповісти
Про це глава держави https://t.me/V_Zelenskiy_official/11778 повідомив у Telegram...

ТГ же заборонили для військових та держструктур? Чи буба у нас з іншої держави?
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24.09.2024 17:28 Відповісти
Так званим россіянам ніхто нічого не забороняв.
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24.09.2024 17:32 Відповісти
он не глава, он ВриО, просроченный, поэтому Оборонпром что то смог выпускать, а ВСУ проводить операции без согласований с кротами
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24.09.2024 18:01 Відповісти
Генассамблея ООН для того й існує, щоб говорити про те, про се..., це її сутність, просто інформагенція...
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24.09.2024 17:28 Відповісти
Як це зупинити? Резолюціями про чергове занепокоєння? Чи надіслати вже війська союзників в Україну?
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24.09.2024 17:29 Відповісти
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24.09.2024 17:34 Відповісти
Ну що можна сказати про цього альтернативно обдарованого?
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24.09.2024 17:40 Відповісти
Теж по темі, тільки ще раніше
(ніж от стаття на УП, яка на скріншоті за 6 квітня 2024)
сказано було, а саме за 11 березня 2024 на DW
( і трошки співставлення інформації в обох статтях, і на УП за 6.04.2024 і на DW за 11.03.2024, нижче по тексту.)
:

"Французькі військові не будуть гинути в Україні у війні проти Росії, заявив президент Зеленський, коментуючи заяву президента Франції Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну."

"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території,"

11.03.2024

https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914

Тому

(що була заява, ще майже на місяць раніше
("За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," 11.03.2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, якою по суті, було відмовлено президенту Франції Макрону, на його підтверджену
(навіть після погроз московії: "Путін - Макрону: Маю зброю, щоб вражати цілі на Заході" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/putin-makronu-vijska-nato-v-ukraini-matimut-tragicni-naslidki/a-68405498 )
, пропозицію
("Макрон: Коментарі щодо війни в Україні зважені і продумані" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/makron-usi-komentari-sodo-vijni-v-ukraini-zvazeni-i-produmani/a-68408402 )
.)

, слова "хотів би їх почути"

(зі статті на скріншоті, за 6.04.2024 : "Зеленський прокоментував обговорення щодо можливості розміщення іноземних військ в Україні "в повному сенсі в цього слова". Він зазначив, що не чув деталей цього обговорення між Макроном і партнерами і хотів би їх почути від французького президента." 6 квітня 2024 https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7450062/ )

, на мій погляд, є дещо дивними

(бо майже місяць до 6 квітня 2024 року, було заявлено, що:"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," 11.03.2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )

, бо елементарна логіка говорить про те, що якщо вже відмовився від пропозиції раніше

(11 березня 2024 https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )

, то просто апріорі, неможливо щось почути від президента Франції Макрона

("хотів би їх почути від французького президента." 6 квітня 2024 https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7450062/ )

, на місяць пізніше, по обговоренню тої теми, від якої вже відмовився, бо через відмову від пропозиції, саме обговорення

( "Війська Заходу в Україні: країни Балтії - за ідею Макрона" 29.02.2024 https://www.dw.com/uk/vijska-zahodu-v-ukraini-kraini-baltii-ne-proti-idei-makrona/a-68404937 )

, напевно ж і закінчилось

( якщо і відбувалось обговорення, то після заяви 11 03.2024
("За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території," https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914 )
, так точно мало закінчитись, якщо виходити зі звичайної логіки.)
.
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24.09.2024 22:36 Відповісти
Ракетно-бомбовий террор можна зупинити лише ударами у відповідь по містах нацистської россії. Других можливостей зупинити россійських нацистів просто не існує.
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24.09.2024 17:29 Відповісти
Останні місяці взагалі вже ніхто нічого не каже, ні про Харків, ні про Суми, ні про Запоріжжя... світ вже забув про війну... просто звикла статистика...
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24.09.2024 17:33 Відповісти
Подразник, якщо діє постійно, стає підпороговим і не сприймається.
Ніякої аморальності, чиста психологія/фізіологія.
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24.09.2024 17:37 Відповісти
Не забули. Сьогодні бачила новини про атаки на ці міста на Tagesschau німецькій.
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24.09.2024 17:41 Відповісти
Поставте на голосування в ООН виключення ерефії з цієї організації. Не проголосують - значить світ підтримує тероризм і тоді треба діяти так само у відповідь.
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24.09.2024 17:39 Відповісти
Чому в телеграм? Це потрібно писати як мінімум в Х.

Не треба заколискувати внутрішнього читача, ситуація з обстрілами кабами міст на межі катастрофи.
Треба вимагати реакції по дипломатичних каналах. Це ж відвертий тероризм - систематично авіабомбами по великих містах.
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24.09.2024 17:47 Відповісти
У США вважають аргументи України щодо ударів по території РФ непереконливими, - WP

 ***** хлопает в ладоши своими копытцами
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24.09.2024 18:26 Відповісти
Це і є мирний план ?за остані місяці терор рашистів проти мирного населення тільки посилився ,справжній геноцид рашиської орди проти українського народу,знищуются міста і села ,знищуєтся енергетика, інфраструктура ,то хоч поки ти там зберіть ген. асамблею ООН що до генциду ,розумію безпорадність цієї організації але треба якось доносити до світової спільноти не можна мовчати.
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24.09.2024 18:55 Відповісти
потужный зупыняльник просить когось зупыняты
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24.09.2024 19:09 Відповісти
 
 