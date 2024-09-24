Зеленський про удар РФ по Харкову: На Генасамблеї ООН кажуть про безпеку, але треба просто зупинити терор

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Харкову, внаслідок якого загинули 3 особи, понад 20 поранено.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий російський удар по Харкову. Мішені для російських бомб – житловий будинок, хлібозавод, стадіон... Тобто звичайне життя звичайних людей. Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну", - зазначив він.

Зеленський заявив, що наразі триває рятувальна операція.

"На цей час відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих. Мої співчуття всім рідним і близьким.



Зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила. І я дякую всім державам, усім лідерам, які допомагають нам захищати життя наших людей від російських ударів", - підсумував президент.

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Нагадаємо, 24 вересня 2024 року повідомлялось, що російські війська бомбардують житлові райони Харкова.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 3 особи, понад 20 поранено.