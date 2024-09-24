РФ с помощью китайских спутников фотографирует украинские АЭС, есть угроза ударов, - Зеленский

РФ использует китайские спутники для фотографирования деталей на украинских атомных электростанциях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах... И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза нанесения ударов по ядерным объектам", - сказал глава Зеленский.

В то же время президент не сообщил, были ли китайские спутники, которые использовала РФ, коммерческими или контролировались китайским правительством. Зеленский также добавил, что на этой неделе поделится информацией, которой располагает Украина, с лидерами на Генеральной Ассамблее ООН.

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ABC News сообщает, что в понедельник посольство Китая в Вашингтоне не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.