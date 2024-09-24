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Новости Война
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РФ с помощью китайских спутников фотографирует украинские АЭС, есть угроза ударов, - Зеленский

аес

РФ использует китайские спутники для фотографирования деталей на украинских атомных электростанциях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах... И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза нанесения ударов по ядерным объектам", - сказал глава Зеленский.

В то же время президент не сообщил, были ли китайские спутники, которые использовала РФ, коммерческими или контролировались китайским правительством. Зеленский также добавил, что на этой неделе поделится информацией, которой располагает Украина, с лидерами на Генеральной Ассамблее ООН.

Также читайте: Российский "шахед" имитировал атаку на Хмельницкую АЭС, - "Энергоатом"

ABC News сообщает, что в понедельник посольство Китая в Вашингтоне не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.

Автор: 

АЭС (544) Зеленский Владимир (20434)


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Топ комментарии
+12
"Главнає пірістать стрілять..."
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24.09.2024 14:40
+12
Боже, за що ти караєш нас ЗЄлінню ?

Скажи йому, Господи, що китайські супутники фотографували вже тисячі разів все підряд, у т.ч. й АЕС.
Надоум його, або відніми дар мови, щоб не ніс пургу. 😕
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24.09.2024 14:41
+10
Цирк продовжує гастролі ©️
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24.09.2024 14:37
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Цирк продовжує гастролі ©️
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24.09.2024 14:37 Ответить
Зажигаєт агні 😕
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24.09.2024 14:43 Ответить
"....фотографує об'єкти на ядерних об'єктах." ... дуже об'єктивно через китайські об'єктиви. 😂👍
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24.09.2024 15:10 Ответить
Прикройте клетку с попугаем.
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24.09.2024 16:06 Ответить
"Главнає пірістать стрілять..."
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24.09.2024 14:40 Ответить
Боже, за що ти караєш нас ЗЄлінню ?

Скажи йому, Господи, що китайські супутники фотографували вже тисячі разів все підряд, у т.ч. й АЕС.
Надоум його, або відніми дар мови, щоб не ніс пургу. 😕
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24.09.2024 14:41 Ответить
чому ви думаєте, що перше, що прийшло вам в голову - неймовірно розумно?
Настільки розумно, щоб критикувати сказане українським президентом, яке сказане після певних міркувань і з певною метою? В даному випадку - головою держави в інтрев'ю іноземному ЗМІ?

може, подумати ще трохи?
може, це сказано не для вас?
може, ви ж просто не бачите різниці між глобальними супутниковими картами та фото свіжих укріплень. Ви взагалі гугл-мап давно відкривали? Ви були хоч на одній підстанції?
може, ви просто не вмієте користувкатись мізками?
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24.09.2024 15:23 Ответить
"не вмієте користуватись мізками" - це не до мене, а до ЗЄлі 😂👍
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24.09.2024 15:32 Ответить
не розумію, чому індивідууми, які зовсім не думають, перш ніж реагувати, вимагають собі компетентних держслужбовців
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24.09.2024 15:37 Ответить
сховай свого жОПного язика, застудиш! 😂👍
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24.09.2024 15:45 Ответить
ок. Хоч назавжди. Якщо такі як ви погодитеся перечитувати весь текст новини,
читати хто сказав, кому, і думати одну хвилину перед тим як писати коментар.
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24.09.2024 15:48 Ответить
супутники - китайські, як і китайські ж фотоапарати та об'єктиви на них.

чи Ви вважаєте, як наш Глибокомислєнний, що то кацапи свій "Зєніт" прикрутили?

і взагалі у цьому, як і інших зарозумних його інтерв'ю хочеться спитати словами проф. Преображенського:
"потрудітєсь об'ясніть, кто на ком стоял" 😂👍
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24.09.2024 15:38 Ответить
Які міркування у ze ,він сам хрюкнув,що навіть не вислуховує нічого ,бо ніколи йому думати
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25.09.2024 01:10 Ответить
ну и ты фотографуй спутником притулы
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24.09.2024 14:55 Ответить
Супутник не Притули, а НАШ!
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24.09.2024 15:59 Ответить
не наш, а ваш, только никто спутник не видел и денюжки исчезли
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24.09.2024 17:45 Ответить
Ната введи войска.
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24.09.2024 14:58 Ответить
Тут Остапа понесло...
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24.09.2024 14:59 Ответить
Шукають де трансформатор сховався
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24.09.2024 15:14 Ответить
начебто вони не знають
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24.09.2024 15:39 Ответить
А навіщо їх фотографувати? Повна документація на усі АЕС зберігається у Москві ще за часів СРСР.
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24.09.2024 15:20 Ответить
вау !
тільки не кажіть цього ЗЄльоним їм потрен бурхливий брєд Вєлічайшого

😂👍
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24.09.2024 15:41 Ответить
Більше того, на Роісє робе політични кар'єру "атец радной" Енергоатому Деркач.
А його підлеглий Галущенко є міністром енергетики у Шапітолії.

Але, бляха, вся справа у китайських супутниках, а не у ЗЕлених кротах.
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24.09.2024 19:14 Ответить
зєля сердиться. китайці так фотографують, що від фотовспишок спати не може
звідки інфо що фотографують ? і чому китайці ?
зєлі сказали озвучити предяву, воно й готове. а потім він їх всіх повідомить про що йому сказано повідомити. цирк , але наріди хавають
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24.09.2024 16:38 Ответить
Знову Зеленского налякали черговими бабайками. То Порошенко за дверима чатує, "шалені бджілки" напустити хоче, то дивізії чеченців по Банковій шастають, питають, де тут гравець на піяніно жівйот, то тепер кацапи з фотоапаратами на супутниках кружляють...
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24.09.2024 16:39 Ответить
Серйозно? АЕС кудись переміщаються, що не можна на гугл-мапс подивитися?
Чи за 3 роки щось докорінно змінилося?

Ольо!!!!
У тебе Міністр енергетики Галущенко - підлеглий Деркача (нині губернатор Астрахані), який зі всіма планами та схемами Енергоатому зараз в РФ і контактів з своїми "мальчікамі" не переривав.
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24.09.2024 19:11 Ответить
 
 