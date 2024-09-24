РФ с помощью китайских спутников фотографирует украинские АЭС, есть угроза ударов, - Зеленский
РФ использует китайские спутники для фотографирования деталей на украинских атомных электростанциях.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах... И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза нанесения ударов по ядерным объектам", - сказал глава Зеленский.
В то же время президент не сообщил, были ли китайские спутники, которые использовала РФ, коммерческими или контролировались китайским правительством. Зеленский также добавил, что на этой неделе поделится информацией, которой располагает Украина, с лидерами на Генеральной Ассамблее ООН.
ABC News сообщает, что в понедельник посольство Китая в Вашингтоне не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.
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Скажи йому, Господи, що китайські супутники фотографували вже тисячі разів все підряд, у т.ч. й АЕС.
Надоум його, або відніми дар мови, щоб не ніс пургу. 😕
Настільки розумно, щоб критикувати сказане українським президентом, яке сказане після певних міркувань і з певною метою? В даному випадку - головою держави в інтрев'ю іноземному ЗМІ?
може, подумати ще трохи?
може, це сказано не для вас?
може, ви ж просто не бачите різниці між глобальними супутниковими картами та фото свіжих укріплень. Ви взагалі гугл-мап давно відкривали? Ви були хоч на одній підстанції?
може, ви просто не вмієте користувкатись мізками?
читати хто сказав, кому, і думати одну хвилину перед тим як писати коментар.
чи Ви вважаєте, як наш Глибокомислєнний, що то кацапи свій "Зєніт" прикрутили?
і взагалі у цьому, як і інших зарозумних його інтерв'ю хочеться спитати словами проф. Преображенського:
"потрудітєсь об'ясніть, кто на ком стоял" 😂👍
тільки не кажіть цього ЗЄльоним їм потрен бурхливий брєд Вєлічайшого
😂👍
А його підлеглий Галущенко є міністром енергетики у Шапітолії.
Але, бляха, вся справа у китайських супутниках, а не у ЗЕлених кротах.
звідки інфо що фотографують ? і чому китайці ?
зєлі сказали озвучити предяву, воно й готове. а потім він їх всіх повідомить про що йому сказано повідомити. цирк , але наріди хавають
Чи за 3 роки щось докорінно змінилося?
Ольо!!!!
У тебе Міністр енергетики Галущенко - підлеглий Деркача (нині губернатор Астрахані), який зі всіма планами та схемами Енергоатому зараз в РФ і контактів з своїми "мальчікамі" не переривав.