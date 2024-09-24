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Новини Війна
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РФ за допомогою китайських супутників фотографує українські АЕС, є загроза ударів, - Зеленський

аес

РФ використовує китайські супутники для фотографування деталей на українських атомних електростанціях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останніми даними, Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах... І на наш досвід, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза завдання ударів по ядерних об'єктах", - сказав глава Зеленський.

Водночас президент не повідомив, чи були китайські супутники, які використовувала РФ, комерційними, чи контролювалися китайським урядом. Зеленський також додав, що цього тижня поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

Також читайте: Російський "шахед" імітував атаку на Хмельницьку АЕС, – "Енергоатом"

ABC News повідомляє, що у понеділок посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на прохання прокоментувати ситуацію.

Автор: 

АЕС (1152) Зеленський Володимир (23923)


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Топ коментарі
+12
"Главнає пірістать стрілять..."
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24.09.2024 14:40
+12
Боже, за що ти караєш нас ЗЄлінню ?

Скажи йому, Господи, що китайські супутники фотографували вже тисячі разів все підряд, у т.ч. й АЕС.
Надоум його, або відніми дар мови, щоб не ніс пургу. 😕
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24.09.2024 14:41
+10
Цирк продовжує гастролі ©️
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24.09.2024 14:37
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Цирк продовжує гастролі ©️
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24.09.2024 14:37 Відповісти
Зажигаєт агні 😕
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24.09.2024 14:43 Відповісти
"....фотографує об'єкти на ядерних об'єктах." ... дуже об'єктивно через китайські об'єктиви. 😂👍
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24.09.2024 15:10 Відповісти
Прикройте клетку с попугаем.
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24.09.2024 16:06 Відповісти
"Главнає пірістать стрілять..."
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24.09.2024 14:40 Відповісти
Боже, за що ти караєш нас ЗЄлінню ?

Скажи йому, Господи, що китайські супутники фотографували вже тисячі разів все підряд, у т.ч. й АЕС.
Надоум його, або відніми дар мови, щоб не ніс пургу. 😕
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24.09.2024 14:41 Відповісти
чому ви думаєте, що перше, що прийшло вам в голову - неймовірно розумно?
Настільки розумно, щоб критикувати сказане українським президентом, яке сказане після певних міркувань і з певною метою? В даному випадку - головою держави в інтрев'ю іноземному ЗМІ?

може, подумати ще трохи?
може, це сказано не для вас?
може, ви ж просто не бачите різниці між глобальними супутниковими картами та фото свіжих укріплень. Ви взагалі гугл-мап давно відкривали? Ви були хоч на одній підстанції?
може, ви просто не вмієте користувкатись мізками?
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24.09.2024 15:23 Відповісти
"не вмієте користуватись мізками" - це не до мене, а до ЗЄлі 😂👍
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24.09.2024 15:32 Відповісти
не розумію, чому індивідууми, які зовсім не думають, перш ніж реагувати, вимагають собі компетентних держслужбовців
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24.09.2024 15:37 Відповісти
сховай свого жОПного язика, застудиш! 😂👍
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24.09.2024 15:45 Відповісти
ок. Хоч назавжди. Якщо такі як ви погодитеся перечитувати весь текст новини,
читати хто сказав, кому, і думати одну хвилину перед тим як писати коментар.
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24.09.2024 15:48 Відповісти
супутники - китайські, як і китайські ж фотоапарати та об'єктиви на них.

чи Ви вважаєте, як наш Глибокомислєнний, що то кацапи свій "Зєніт" прикрутили?

і взагалі у цьому, як і інших зарозумних його інтерв'ю хочеться спитати словами проф. Преображенського:
"потрудітєсь об'ясніть, кто на ком стоял" 😂👍
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24.09.2024 15:38 Відповісти
Які міркування у ze ,він сам хрюкнув,що навіть не вислуховує нічого ,бо ніколи йому думати
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25.09.2024 01:10 Відповісти
ну и ты фотографуй спутником притулы
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24.09.2024 14:55 Відповісти
Супутник не Притули, а НАШ!
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24.09.2024 15:59 Відповісти
не наш, а ваш, только никто спутник не видел и денюжки исчезли
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24.09.2024 17:45 Відповісти
Ната введи войска.
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24.09.2024 14:58 Відповісти
Тут Остапа понесло...
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24.09.2024 14:59 Відповісти
Шукають де трансформатор сховався
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24.09.2024 15:14 Відповісти
начебто вони не знають
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24.09.2024 15:39 Відповісти
А навіщо їх фотографувати? Повна документація на усі АЕС зберігається у Москві ще за часів СРСР.
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24.09.2024 15:20 Відповісти
вау !
тільки не кажіть цього ЗЄльоним їм потрен бурхливий брєд Вєлічайшого

😂👍
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24.09.2024 15:41 Відповісти
Більше того, на Роісє робе політични кар'єру "атец радной" Енергоатому Деркач.
А його підлеглий Галущенко є міністром енергетики у Шапітолії.

Але, бляха, вся справа у китайських супутниках, а не у ЗЕлених кротах.
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24.09.2024 19:14 Відповісти
зєля сердиться. китайці так фотографують, що від фотовспишок спати не може
звідки інфо що фотографують ? і чому китайці ?
зєлі сказали озвучити предяву, воно й готове. а потім він їх всіх повідомить про що йому сказано повідомити. цирк , але наріди хавають
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24.09.2024 16:38 Відповісти
Знову Зеленского налякали черговими бабайками. То Порошенко за дверима чатує, "шалені бджілки" напустити хоче, то дивізії чеченців по Банковій шастають, питають, де тут гравець на піяніно жівйот, то тепер кацапи з фотоапаратами на супутниках кружляють...
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24.09.2024 16:39 Відповісти
Серйозно? АЕС кудись переміщаються, що не можна на гугл-мапс подивитися?
Чи за 3 роки щось докорінно змінилося?

Ольо!!!!
У тебе Міністр енергетики Галущенко - підлеглий Деркача (нині губернатор Астрахані), який зі всіма планами та схемами Енергоатому зараз в РФ і контактів з своїми "мальчікамі" не переривав.
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24.09.2024 19:11 Відповісти
 
 