РФ за допомогою китайських супутників фотографує українські АЕС, є загроза ударів, - Зеленський
РФ використовує китайські супутники для фотографування деталей на українських атомних електростанціях.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За останніми даними, Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах... І на наш досвід, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза завдання ударів по ядерних об'єктах", - сказав глава Зеленський.
Водночас президент не повідомив, чи були китайські супутники, які використовувала РФ, комерційними, чи контролювалися китайським урядом. Зеленський також додав, що цього тижня поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.
ABC News повідомляє, що у понеділок посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на прохання прокоментувати ситуацію.
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Скажи йому, Господи, що китайські супутники фотографували вже тисячі разів все підряд, у т.ч. й АЕС.
Надоум його, або відніми дар мови, щоб не ніс пургу. 😕
Настільки розумно, щоб критикувати сказане українським президентом, яке сказане після певних міркувань і з певною метою? В даному випадку - головою держави в інтрев'ю іноземному ЗМІ?
може, подумати ще трохи?
може, це сказано не для вас?
може, ви ж просто не бачите різниці між глобальними супутниковими картами та фото свіжих укріплень. Ви взагалі гугл-мап давно відкривали? Ви були хоч на одній підстанції?
може, ви просто не вмієте користувкатись мізками?
читати хто сказав, кому, і думати одну хвилину перед тим як писати коментар.
чи Ви вважаєте, як наш Глибокомислєнний, що то кацапи свій "Зєніт" прикрутили?
і взагалі у цьому, як і інших зарозумних його інтерв'ю хочеться спитати словами проф. Преображенського:
"потрудітєсь об'ясніть, кто на ком стоял" 😂👍
тільки не кажіть цього ЗЄльоним їм потрен бурхливий брєд Вєлічайшого
😂👍
А його підлеглий Галущенко є міністром енергетики у Шапітолії.
Але, бляха, вся справа у китайських супутниках, а не у ЗЕлених кротах.
звідки інфо що фотографують ? і чому китайці ?
зєлі сказали озвучити предяву, воно й готове. а потім він їх всіх повідомить про що йому сказано повідомити. цирк , але наріди хавають
Чи за 3 роки щось докорінно змінилося?
Ольо!!!!
У тебе Міністр енергетики Галущенко - підлеглий Деркача (нині губернатор Астрахані), який зі всіма планами та схемами Енергоатому зараз в РФ і контактів з своїми "мальчікамі" не переривав.