РФ за допомогою китайських супутників фотографує українські АЕС, є загроза ударів, - Зеленський

РФ використовує китайські супутники для фотографування деталей на українських атомних електростанціях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останніми даними, Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах... І на наш досвід, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза завдання ударів по ядерних об'єктах", - сказав глава Зеленський.

Водночас президент не повідомив, чи були китайські супутники, які використовувала РФ, комерційними, чи контролювалися китайським урядом. Зеленський також додав, що цього тижня поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

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ABC News повідомляє, що у понеділок посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на прохання прокоментувати ситуацію.