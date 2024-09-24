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Росіяни вдарили ФАБом по пекарні в Харкові: загинула 1 людина, 8 постраждали. ФОТОрепортаж

24 вересня окупанти скинули авіабомбу ФАБ-500 на цивільне хлібопекарське підприємство в Харкові.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог також завдав удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові. Одна людина загинула. Вісім постраждали. Обстріл здійснено авіабомбою ФАБ-500. Дані оновлюються", - зазначив Синєгубов.

Наслідки обстрілу пекарні в Харкові
Росіяни обстріляли пекарню в Харкові

Рятувальники на місці обстрілу пекарні в Харкові

Раніше Цензор.НЕТ писав, що російські війська обстрілювали житлові райони Харкова. Внаслідок ударів загинуло 3 людини, ще 31 поранена.

Читайте: Росіяни випустили по Харкову 8 ФАБ-250: пошкоджено будинки і підприємство харчової промисловості, троє загиблих

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обстріл (28613) Харків (5619) жертви (1800) ФАБ (23)


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Ударів у відповідь не буде.
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24.09.2024 19:01 Відповісти
Ви хатейт вері багато ескалейшнів?(с) Джо Байден
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24.09.2024 19:06 Відповісти
Бехня..в вечорі білгород підгорів..
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26.09.2024 00:44 Відповісти
******* рот путіна. вимагаю симетричних ударів по кацапам!
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24.09.2024 19:05 Відповісти
Аіхтозашто?
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24.09.2024 19:22 Відповісти
А от по Бєлгороду чомусь перестало прилітати вже неділі з дві! Чому, Володя?
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24.09.2024 19:52 Відповісти
І нпз цапські працюють без зупину, так само як zeлений нафтопровід від їрмакаки
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24.09.2024 21:03 Відповісти
Тогож вечора прилетіло й пригоріло у білгороді..
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26.09.2024 00:45 Відповісти
І нафіга обстрілювати москву, так Зе клоуни ?
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25.09.2024 02:23 Відповісти
 
 