Росіяни вдарили ФАБом по пекарні в Харкові: загинула 1 людина, 8 постраждали. ФОТОрепортаж

24 вересня окупанти скинули авіабомбу ФАБ-500 на цивільне хлібопекарське підприємство в Харкові.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог також завдав удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові. Одна людина загинула. Вісім постраждали. Обстріл здійснено авіабомбою ФАБ-500. Дані оновлюються", - зазначив Синєгубов.





Раніше Цензор.НЕТ писав, що російські війська обстрілювали житлові райони Харкова. Внаслідок ударів загинуло 3 людини, ще 31 поранена.

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