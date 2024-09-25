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Зеленский в США обсудил с Эрдоганом Формулу мира и призвал турецкие компании инвестировать в Украину. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Зеленський та Ердоган

Как отмечается, лидеры двух государств во время встречи особое внимание уделили активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также привлечению Турции и турецких компаний к восстановлению Украины.

"Лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, подчеркнув важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущей роли Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

По информации ОП, Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину с визитом.

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где отметил, что для окончания российской войны в Украине нужны активные действия мирового сообщества.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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"...а також залученню Туреччини й турецьких компаній до відбудови України."
Турецкая компания Onur активно участвовала в Большом Распиле с откатом в *ОПу 40%.
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25.09.2024 06:33 Ответить
буба ностальгує по тим часам
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25.09.2024 06:50 Ответить
Не сильно. Они пока туркам должны чуть остались. В этом году из бюджета с ними рассчитаются за прошлое, и те им отслюнявят сколько положено.
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25.09.2024 08:03 Ответить
Туреччина має намір побудувати 300 винищувачів 5-го покоління KAAN.

У травні 2024 року перспективний турецький винищувач KAAN здійснив другий політ, тоді ж вже колишній гендиректор TAI Темел Котіл заявив, що їхній літак «буде кращий за американський винищувач п'ятого покоління F-35».

Україна хоче їx придбати.
Формулa миру?
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25.09.2024 07:04 Ответить
Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN.
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25.09.2024 07:42 Ответить
одними вимогами всадити ***** і ЕрЗе за стіл переговорів навіть з вимогою до ***** - миру в Європі не досягти. Такі переговори, навіть, якщо розпочнуться - закінчаться нічим. Тому тут Ердоган маніпулює.

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25.09.2024 09:46 Ответить
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25.09.2024 13:19 Ответить
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25.09.2024 13:20 Ответить
ЦЕ Ердоган після зустрічі з найвеличнішим заявив, що він проти вступу України в НАТО? Може Зе за кордон не випускати, а то якісь постійні обломи генеруються.
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25.09.2024 17:31 Ответить
 
 