Зеленский в США обсудил с Эрдоганом Формулу мира и призвал турецкие компании инвестировать в Украину. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, лидеры двух государств во время встречи особое внимание уделили активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также привлечению Турции и турецких компаний к восстановлению Украины.

"Лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, подчеркнув важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущей роли Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

По информации ОП, Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину с визитом.

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где отметил, что для окончания российской войны в Украине нужны активные действия мирового сообщества.