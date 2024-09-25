Зеленский в США обсудил с Эрдоганом Формулу мира и призвал турецкие компании инвестировать в Украину. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, лидеры двух государств во время встречи особое внимание уделили активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также привлечению Турции и турецких компаний к восстановлению Украины.
"Лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, подчеркнув важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущей роли Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.
По информации ОП, Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину с визитом.
Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где отметил, что для окончания российской войны в Украине нужны активные действия мирового сообщества.
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Україна хоче їx придбати.
Формулa миру?