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НАТО и дальше будет оказывать поддержку Украине на ее необратимом пути к членству в Альянс, - спецпредставитель Тернер

Спецпредставник НАТО Патрік Тернер наголосив на підтримці України 

Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер в День защитников и защитниц Украины отметил, что Североатлантический альянс и в дальнейшем будет оказывать мощную поддержку нашему государству на "необратимом пути" к евроатлантической интеграции.

Об этом Представительство НАТО в Украине сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня народ Украины чтит память всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу своей страны, и кто продолжает бороться за ее будущее как суверенного и независимого государства", - отметил Тернер.

Спецпредставитель подчеркнул, что НАТО остается с Украиной.

"Мы и в дальнейшем будем оказывать мощную поддержку Украине в ее борьбе и на ее необратимом пути к членству в НАТО", - подчеркнул он.

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Автор: 

НАТО (10004) членство в НАТО (1515) День защитников и защитниц Украины (171)


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Про кацапів
🤣🤣🤣
Мрії збуваються.
Спочатку НАТО у кордонів (Фінляндія), а потім ще й Україна напала
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01.10.2024 09:14 Ответить
******** наврочив
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01.10.2024 09:16 Ответить
Так, так, на шляху, який триватиме ще років 100...
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01.10.2024 09:26 Ответить
З таким НАТО і кацапів не треба
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01.10.2024 09:32 Ответить
НАТО - це керівники країн, які приймають спільні рішення консенсусом. І там консенсус потрібен, наприклад, від Орбана, Фіцо, Ердогана з усіма наслідками такого обглворення та голосування...
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01.10.2024 10:23 Ответить
 
 