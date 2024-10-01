НАТО и дальше будет оказывать поддержку Украине на ее необратимом пути к членству в Альянс, - спецпредставитель Тернер
Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер в День защитников и защитниц Украины отметил, что Североатлантический альянс и в дальнейшем будет оказывать мощную поддержку нашему государству на "необратимом пути" к евроатлантической интеграции.
Об этом Представительство НАТО в Украине сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня народ Украины чтит память всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу своей страны, и кто продолжает бороться за ее будущее как суверенного и независимого государства", - отметил Тернер.
Спецпредставитель подчеркнул, что НАТО остается с Украиной.
"Мы и в дальнейшем будем оказывать мощную поддержку Украине в ее борьбе и на ее необратимом пути к членству в НАТО", - подчеркнул он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🤣🤣🤣
Мрії збуваються.
Спочатку НАТО у кордонів (Фінляндія), а потім ще й Україна напала