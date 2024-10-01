НАТО и дальше будет оказывать поддержку Украине на ее необратимом пути к членству в Альянс, - спецпредставитель Тернер

Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер в День защитников и защитниц Украины отметил, что Североатлантический альянс и в дальнейшем будет оказывать мощную поддержку нашему государству на "необратимом пути" к евроатлантической интеграции.

Об этом Представительство НАТО в Украине сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня народ Украины чтит память всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу своей страны, и кто продолжает бороться за ее будущее как суверенного и независимого государства", - отметил Тернер.

Спецпредставитель подчеркнул, что НАТО остается с Украиной.

"Мы и в дальнейшем будем оказывать мощную поддержку Украине в ее борьбе и на ее необратимом пути к членству в НАТО", - подчеркнул он.

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