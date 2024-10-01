Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении: правоохранители начали расследование
В телеграм-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями российской армии 16 украинских военнослужащих. Офис Генпрокурора начал следственные и розыскные действия.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"1 октября 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.
На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью", - говорится в сообщении.
Такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.
"Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных - не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства", - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.
Сейчас проводятся мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного преступления.
Досудебное расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты расстреляли 16 украинских солдат, которые сдавались в плен на Покровском направлении.
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Кацапи просто нелюди.........
в ООН як зазвичай ніякої реакції не буде......
Запам"ятайте: розстрілювати вас будуть кацапи, а не Порошенко, чи Зеленський!
Запам"ятайте: розстрілювати вас будуть кацапи, а не Порошенко, чи Зеленський!
АЛЕ якщо це нащі, то навіть не знаю, що сказати.
4 москаля запропонували здатись 16 нашим, і сказали, що дадуть печенькі і чаю
Наші повірили. Резкльтат на відео.
Кажуть що командир ватник. Або професійно вночі взяли (де 2 вартових + дронщики?)
Плату підриву?
Мої знайомі не беруть плати ініціації зі сторони - лише від свого перевіреного місцевого виробника.
Пропонуєте такі злочини рашистофашистів не помічати і кримінальні справи не відкривати?
Кожен робить те, що має робити.
Це сирашний злочин, а тому кримінальна справа має бути відкрита, ще і для того аби встановити всіх кого орки вбили(
А міг, той самий прокурор, відкрити провадження проти посадовців, які винні у провалені будівлі фортифікацій, проти посадовців МО, які незакупили снаряди чи дрони, проти старших офіцерів ЗСУ, у яких втрати більші ніж у противника. І така робота прокурора могла б хоч частково змінити загальну справу на краще.