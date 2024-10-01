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Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении: правоохранители начали расследование

Розстріл 16 українських солдатів

В телеграм-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями российской армии 16 украинских военнослужащих. Офис Генпрокурора начал следственные и розыскные действия.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"1 октября 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

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На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью", - говорится в сообщении.

Такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

"Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных - не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства", - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

Сейчас проводятся мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного преступления.

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Досудебное расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты расстреляли 16 украинских солдат, которые сдавались в плен на Покровском направлении.

Автор: 

военнопленные (1080) расстрел (505) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+20
Ну почему не будет. Выразят озабоченность и пришлют в Украину комиссию по правам военнопленных проверить как себя чуствуют пленные рашисты, кормят ли их три раза в день, дают ли мясо и позвонить маме прислать посылку
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01.10.2024 21:28
+18
Дуже погані новини сьогодні.....
Кацапи просто нелюди.........
в ООН як зазвичай ніякої реакції не буде......
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01.10.2024 21:23
+18
Зєлєнскій та дермак підуть, як свідки чи як співучасники злочинів?.. чи не начасі?.. чи "дайте йому ще 100днів і ще одну Україну, щоб воно й далі вчилося сцарювати на живих, поки шО, людях"?
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01.10.2024 21:26
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Правила форума Совет форумчан
Дуже погані новини сьогодні.....
Кацапи просто нелюди.........
в ООН як зазвичай ніякої реакції не буде......
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01.10.2024 21:23 Ответить
Ну почему не будет. Выразят озабоченность и пришлют в Украину комиссию по правам военнопленных проверить как себя чуствуют пленные рашисты, кормят ли их три раза в день, дают ли мясо и позвонить маме прислать посылку
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01.10.2024 21:28 Ответить
Цього разу вони стурбуються через обстріл Ізраїлю. Їм не до наших полонених.
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01.10.2024 21:50 Ответить
А какой реакции вы от них ждете? Ну выразят озабоченность, вам легче от этого станет? Больше ничего они не могут...
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01.10.2024 21:35 Ответить
зараз вилізе багато ботів і буде хитати смитуацію, вказуючи на всіх. крім ***** та кацапів..
Запам"ятайте: розстрілювати вас будуть кацапи, а не Порошенко, чи Зеленський!
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01.10.2024 21:41 Ответить
Де докази, хто кого розстріляв? На цьому відео щось можна розібрати? Це може бути монтажем.
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01.10.2024 22:34 Ответить
Росіяни і про Бучу так саме казали. Типу "где доказательства, это монтаж"
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02.10.2024 00:52 Ответить
Зєлєнскій та дермак підуть, як свідки чи як співучасники злочинів?.. чи не начасі?.. чи "дайте йому ще 100днів і ще одну Україну, щоб воно й далі вчилося сцарювати на живих, поки шО, людях"?
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01.10.2024 21:26 Ответить
Зараз вилізе багато ботів і буде хитати смитуацію, вказуючи на всіх. крім ***** та кацапів..
Запам"ятайте: розстрілювати вас будуть кацапи, а не Порошенко, чи Зеленський!
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01.10.2024 21:42 Ответить
А пам'ятати, яка курва розмінувала і підготувала, майже червоним килимком вислала, доріжку для рашистських людожерів, маємо чи ні?! Чи прастім, оно учітся, **** гундоса?!
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01.10.2024 21:50 Ответить
Чи не хитати, бо воно проригається після передозу потужного плану?!
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01.10.2024 21:51 Ответить
Хто сказав забут? Але зараз пропонуєте здатись?
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01.10.2024 21:54 Ответить
"Зараз вилізе багато ботів і буде хитати смитуацію, вказуючи на всіх. крім ***** та кацапів.." Тобто, за твоєю логікою , про те що замість оборонні споруди зводити - на сході квіточки іще місяць тому садили , а два тижні тому асфальт клали , кацапи винні ? (( Може кацапи винні і у тому що замість купівлі снарядів на два мільярди доларів дехто із наших чиновників за ці гроші собі маєтків прикупив у Європі ? Невже кацапи винні у тому що ВР замість всі кошти спрямувати на зброю для наших військових , підняла запрплатню помічникам депутатів ? ((
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01.10.2024 22:16 Ответить
💯!
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01.10.2024 22:29 Ответить
Залиште Порошенко в спокої, рівно як і його сім'ю. Вони роблять усе для ЗСУ.
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02.10.2024 08:44 Ответить
Судячи з прапорця - ви поруч з його жінкою ? (( P.S.Я може і смішний , але не такий ідіотичний як ви , зелебобики , що за той кордон здриснули як тільки смаленим запахло ((
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02.10.2024 08:46 Ответить
Подивлюся на вас - ну чисто тобі невловимий Джо (( В курсі чому його ніхто не зловить ? (( Так , вочевидь , і "не хочу бути президентом " , саме тому " здрисну в Німеччину , там на шару хоч допомогу отримаю " .... коротше - зеслимацюга ледача і сциклива - ось хто ви ((
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03.10.2024 02:26 Ответить
"Тепер вибачайтесь, бо ваші "біженці" живуть за мої величезні податки." " моїх " там жодної особи немає , є лише один знайомий на реабілітації після того як розтрощило обидві ноги на фронті , так що немає мені за що перед зелебобіками вибачатися !
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03.10.2024 09:43 Ответить
найпотужніші важелі для розхитування ситуації в Україні отримала дермова банда мародерів зеленських одразу після Вироку-2019 і дуже ефективно (на користь *****) ними користується й досі...
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01.10.2024 21:52 Ответить
Ето вся из-за молчаливого согласия Запада, ООН и других международных организаций. Рашисты сначала убивали наших пленных осторожно, по одному, потом по два а теперь уже ачались массовые растрелы. Зато Украина буквально на днях договорилась о прокачке рашистской нефти в венгрию по дружбе. Чтоб ета нефть вместе с дружбой вам колом в горле стала твари продажные. Одни жизни свои отдают а другие кровью украинской торгуют.
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01.10.2024 21:26 Ответить
Надіюсь це не наші.
АЛЕ якщо це нащі, то навіть не знаю, що сказати.
4 москаля запропонували здатись 16 нашим, і сказали, що дадуть печенькі і чаю
Наші повірили. Резкльтат на відео.
Кажуть що командир ватник. Або професійно вночі взяли (де 2 вартових + дронщики?)
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01.10.2024 21:39 Ответить
Звісно, це не ВАШІ, подрляцькі! Це УКРАЇНЦІ!??
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01.10.2024 21:52 Ответить
що? хто винуватий у війні?
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01.10.2024 21:55 Ответить
Паскудний продажний фсб-шний 95 шалман (шалман: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста (с)(Вікіпедія)
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01.10.2024 22:34 Ответить
Перестаньте поширювати домисли. Якщо це злочин, його треба задокументувати. Це відео не може будисвідченням злочину, бо не видно хто кого розстрілює.
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01.10.2024 22:37 Ответить
Якщо це знімав український дрон то все зрозуміло.
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01.10.2024 23:58 Ответить
Бізнес на крові,чи нє.Дак це вже було.
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01.10.2024 22:35 Ответить
Зелений , Скликайте негайно ООН ! Досить замовчувати страшні злодіяння нелюдєй руських фашистів !
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01.10.2024 21:26 Ответить
Для тих хто буде писати безглузді "поради" для військових - краще донатьте на FPV. Оператори цих ударних пташок полонених не беруть (конструкцією не передбачено)...
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01.10.2024 21:29 Ответить
Реб краще.. з тої сторони теж пташок немало. Саме сьогодні черговий комплект для сімки замовив, китай все так же відправляє... правда курс блін. Якщо кастомні частоти плату, плату підриву, батарейку норм то дрон вже в 270-280 баксів виходить, один. А їх треба тисячі.
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01.10.2024 21:33 Ответить
Та я трохи про інше писав - більше про те - куди направити бажання помститися кацапам...
Плату підриву?
Мої знайомі не беруть плати ініціації зі сторони - лише від свого перевіреного місцевого виробника.
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01.10.2024 21:44 Ответить
плату також тільки у своїх.. бо вже були випадки "тяп ляпних" плат.
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02.10.2024 08:34 Ответить
Ще більше відкормлюйте кацапських виродків, і давайте їм через телефон мамкину сіську смоктати. Золкін по вихідним вже церквами на молитви не возе виродків, і не знімає сльозниє раскази ожирівших в полоні пдарасів?
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01.10.2024 21:43 Ответить
Україна надзвичайно горда і цивілізована країна! Нами за це всі захоплюються і хвалять! Ми дуже цивілізовано воюємо з підлим москалем,у точній відповідності з Женевською угодою,ми такі законники! А які у нас комфортні табори-пансіонати для кацапполонених..... Правда,була велика промашка-кацапам заборонили дзвонити додому але після втручання Червоного Хреста та Емнесті інтернешенел,промашка усунута! Всі нам заздрять!
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01.10.2024 22:00 Ответить
От завтра у тєлємарафоні Буданов скаже, що тих кацапів вже знищили, в ООН, відео послали, Червоний Хрест з Півмісяцем все знають, тому проблема вирішена.... Насправді такі речі відбуваються, коли на бойових залишаються необкатані мобідізовчні, яких не розбпвляють досвідченими воїнами, аоли г нуть, чи втікпють у тил командири, залишаючи ОС напризволяще коли підроздід відрізаний від постачання, тримаючи не потрібну лісоплсадку, чи коли щавівся прямий зрадник, який і здав ворлгу підрозділ. Насправді 16 чоловік одномоментно - то НП. Тим паче, у прямому ефірі майже. На ******** війні 16 чоловік - це дуже багато. І для здачі в полон має бути дуже серйозна причина. Тому тут відмахнутися просто не можна. Так сиплеться фронт.
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01.10.2024 22:06 Ответить
В ТельАвіві...
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01.10.2024 22:34 Ответить
І до чого цей коментар?
Пропонуєте такі злочини рашистофашистів не помічати і кримінальні справи не відкривати?
Кожен робить те, що має робити.
Це сирашний злочин, а тому кримінальна справа має бути відкрита, ще і для того аби встановити всіх кого орки вбили(
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01.10.2024 22:34 Ответить
До того, що прокурор відкрив у місяць надцять таких проваджень, виконав свою "норму", отримав відзнаку, пішов на підвищення. Але реальної роботи зроблено не було, і по тим справам винні покарані не будуть.
А міг, той самий прокурор, відкрити провадження проти посадовців, які винні у провалені будівлі фортифікацій, проти посадовців МО, які незакупили снаряди чи дрони, проти старших офіцерів ЗСУ, у яких втрати більші ніж у противника. І така робота прокурора могла б хоч частково змінити загальну справу на краще.
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01.10.2024 22:44 Ответить
Що не жінка,то полководець!
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03.10.2024 08:29 Ответить
Їм полонені зараз не потрібни . У них достатньо захисників Азовсталі котрих свого часу "евакуювали".
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01.10.2024 22:32 Ответить
А чи винне командування, яке допустило потрапляння в полон?
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02.10.2024 05:40 Ответить
А чому цiлих пiввзвода здалося у полон? Що розстрiляли, то вiйськовий злочин кацапiв, нажаль черговий, i вже давно ясно що чекати вiд них чогось iншого не варто, вони i своïх розстрiлюють. А от хто допустив такий пройоб з вiйськового керiвництва має прiзвище та iм'я. I чомусь менi здається що це не комвзводу, та навiть не ротний, а вiд комбата, та вище, аж до самого Зе...
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02.10.2024 05:51 Ответить
Імовірно, а не достеменно. Нехай це просто буде монтаж,бо наявність дрону тільки для фіксації, а не для атаки на ворога якось не до смаку, бо могли б хоть щось зробити. В Ліван розвідку послали, щоб евакуацію провести, а тут таке.....Були ж відео,як дрони рятували хлопців в такій ситуації
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02.10.2024 08:47 Ответить
 
 