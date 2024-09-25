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Новости Война Восстание Пригожина в РФ
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На Харьковском направлении взяли в плен "вагнеровцев", один из них принимал участие в восстании Пригожина - бригада "Хартия"

Воины 13 бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" взяли в плен российских оккупантов на Харьковском направлении. Среди них, в частности, "вагнеровцы.

Об этом пресс-служба бригады сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое из четырех пленных сдались сами, еще двух хартийцы захватили врасплох в стрелковом бою. Все пленные - бывшие заключенные, двое из них - вагнеровцы со стажем. Один из вагнеровцев, в частности, участвовал в походе Пригожина на Москву", - говорится в сообщении.

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"Хартія" взяла в полон "вагнерівців", один із них брав участь у повстанні Пригожина

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военнопленные (1073) Национальная гвардия (2127) ЧВК Вагнер (1332)


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"Вагнерівець" готовий знову на мацкву?
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25.09.2024 13:06 Ответить
Можна сміло їх пристрілити , Женевська конвенція на найманців не росповсюджується .
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25.09.2024 13:09 Ответить
пристрельте
бо єрмак назавтра відпустить до хвуйла
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25.09.2024 13:11 Ответить
 
 