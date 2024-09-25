На Харьковском направлении взяли в плен "вагнеровцев", один из них принимал участие в восстании Пригожина - бригада "Хартия"
Воины 13 бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" взяли в плен российских оккупантов на Харьковском направлении. Среди них, в частности, "вагнеровцы.
Об этом пресс-служба бригады сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Двое из четырех пленных сдались сами, еще двух хартийцы захватили врасплох в стрелковом бою. Все пленные - бывшие заключенные, двое из них - вагнеровцы со стажем. Один из вагнеровцев, в частности, участвовал в походе Пригожина на Москву", - говорится в сообщении.
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бо єрмак назавтра відпустить до хвуйла