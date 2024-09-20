Оккупант на четвереньках уползает от украинского дрона и гибнет, добравшись до укрытия. ВИДЕО
Операторы дронов из батальона "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж" диквидировали оккупанта, который пытался на четвереньках убежать от смерти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов и тщетных попыток оккупанта выжить опубликована в соцсетях.
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