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Новости Видео Война
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Оккупант на четвереньках уползает от украинского дрона и гибнет, добравшись до укрытия. ВИДЕО

Операторы дронов из батальона "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж" диквидировали оккупанта, который пытался на четвереньках убежать от смерти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов и тщетных попыток оккупанта выжить опубликована в соцсетях.

Смотрите: Российский морпех показывает украинскому дрону плакат с надписью "Можно что-нибудь поесть. Сил нету" и сдается в плен. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) Национальная гвардия (2129) дроны (3969)


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Гм!
Виявляєтся, на той світ можна потрапити й рачки!
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20.09.2024 14:13 Ответить
Пересування "рачки" є статутне, відображене навіть у БС ,поряд пересуванням "по-пластунськи", "перебіжками"...
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20.09.2024 19:24 Ответить
Важке життя тарганів
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20.09.2024 14:22 Ответить
А ти думаєш воно в себе на болотах жило краще? Також рачки повзало чи після бояри, чи перед начальством... Їм не звикати
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20.09.2024 19:21 Ответить
Класне відео . БРАВО операторам.
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20.09.2024 15:16 Ответить
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21.09.2024 14:06 Ответить
Шукав квиток на концерт кабздона - і знайшов....
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20.09.2024 16:29 Ответить
Ще і штамп поставили другим дроном)))
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20.09.2024 19:22 Ответить
Prjamo v analjnoje otverstjije zasrannovo kacapa!
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20.09.2024 18:35 Ответить
 
 