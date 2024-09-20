Окупант рачкує від українського дрона і гине, діставшись укриття. ВIДЕО
Оператори дронів із батальйону "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж" діквідували окупанта, який намагався навкарачки утекти від смерті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів та марних спроб окупанта вижити опублікований у соцмережах.
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Виявляєтся, на той світ можна потрапити й рачки!