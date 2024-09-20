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Окупант рачкує від українського дрона і гине, діставшись укриття. ВIДЕО

Оператори дронів із батальйону "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж" діквідували окупанта, який намагався навкарачки утекти від смерті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів та марних спроб окупанта вижити опублікований у соцмережах.

Дивіться: Російський морпіх показує українському дрону плакат із написом "Можно что-нибуть покушать. Сил нету" і здається у полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) Національна гвардія (1540) дрони (4748)


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Гм!
Виявляєтся, на той світ можна потрапити й рачки!
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20.09.2024 14:13 Відповісти
Пересування "рачки" є статутне, відображене навіть у БС ,поряд пересуванням "по-пластунськи", "перебіжками"...
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20.09.2024 19:24 Відповісти
Важке життя тарганів
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20.09.2024 14:22 Відповісти
А ти думаєш воно в себе на болотах жило краще? Також рачки повзало чи після бояри, чи перед начальством... Їм не звикати
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20.09.2024 19:21 Відповісти
Класне відео . БРАВО операторам.
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20.09.2024 15:16 Відповісти
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21.09.2024 14:06 Відповісти
Шукав квиток на концерт кабздона - і знайшов....
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20.09.2024 16:29 Відповісти
Ще і штамп поставили другим дроном)))
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20.09.2024 19:22 Відповісти
Prjamo v analjnoje otverstjije zasrannovo kacapa!
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20.09.2024 18:35 Відповісти
 
 