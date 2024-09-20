Російський морпіх показує українському дрону плакат із написом "Можно что-нибуть покушать. Сил нету" і здається у полон. ВIДЕО

На Херсонщині російський морпіх здався у полон українському дрону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свій намір здатися він повідомив оператора БПЛА плакатом із написом "Можно что-нибуть покушать. Сил нету".

"Унікальні кадри від військовослужбовців ЗСУ, підписників каналу, які за допомогою важкого дрону "Баба Яга" переконали російського солдата здатися у полон. Андрій Алімов, 22 роки, військовослужбовець 61-ї окремої бригади морської піхоти. Російське командування відправило його на один з островів у Херсонській області з одним сухпайком на 21 день. Натоміть Алімов провів там цілих три місяці, харчувався жабами, корінням очерету й пив воду з Дніпра. Але не здавався й вірив, що його заберуть. Віра зникла, коли його поранило в ногу, а обіцянками про евакуацію годували ще два місяці. Коли нога стала зовсім поганою, він вийшов і здався українському дрону", - йдеться у коментарі до відео процесу здачі у полон.

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