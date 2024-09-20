Російський морпіх показує українському дрону плакат із написом "Можно что-нибуть покушать. Сил нету" і здається у полон. ВIДЕО
На Херсонщині російський морпіх здався у полон українському дрону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свій намір здатися він повідомив оператора БПЛА плакатом із написом "Можно что-нибуть покушать. Сил нету".
"Унікальні кадри від військовослужбовців ЗСУ, підписників каналу, які за допомогою важкого дрону "Баба Яга" переконали російського солдата здатися у полон. Андрій Алімов, 22 роки, військовослужбовець 61-ї окремої бригади морської піхоти. Російське командування відправило його на один з островів у Херсонській області з одним сухпайком на 21 день. Натоміть Алімов провів там цілих три місяці, харчувався жабами, корінням очерету й пив воду з Дніпра. Але не здавався й вірив, що його заберуть. Віра зникла, коли його поранило в ногу, а обіцянками про евакуацію годували ще два місяці. Коли нога стала зовсім поганою, він вийшов і здався українському дрону", - йдеться у коментарі до відео процесу здачі у полон.
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Ну і, звісно, цей відос значно дієвіший на кацапів, ніж будь-які спроби залякування. Обіцянкою відрізання всіх виступаючих частин тіла під час полону в ЗСУ їхні командири якраз і стимулюють отаких ідіотів, як цей "Андрєй", жерти жаб і "триматись" попри брехню і невиконання обіцянок командирів.
Ти, дупоголовий, про себе ж говориш? Ти особисто збираєшся "на органи розбирати" когось, кінчений вишкребок? Вже заяву в ТЦК подав - що хочеш "розбирати на органи" полонених?
Чи, мразота, ссишся? Сидиш на дивані і хочеш, аби хтось інший це робив?
Бо, за всіма ознаками, це "добровільна здача в полон", а в таких питають "чи хочеш на обмін".
Щось не дуже схоже, що дуже голодував. Треба йому показати, в якому стані його "сородічі" повертають з полону наших людей.
Сидів там 3 місяці , а навіщо ? І що - за цей час борода не виросла ...?
(років до 20-ти це буває часто, от про 22 вже не скажу, не знаю)
І ось, каже, картина маслом. Шикування, стоять французи, наші, він виходить, бере жабу за лапи, хєрачить її об плац, але недостатньо і починає їсти. А жаба виявилася витривалою і в запаморочення не впала, а почала верещати. А він продовжив її їсти, бо ж наказ.. Каже половину французів від цього натурально вивернуло прямо на плац.
Хз чи правда чи ні, свічку не тримав
ой, ***, такой нєжний пєрєпуганий солдатік в трусіках, он жє нє в чьом нє віноват.
а, потім ми вимагаємо, заборони подібних стрічок?
заїбала, вся ця херня з полоненими! і ці репортажі про них, і це рило золкіна, зе!холуя.
так, що, в сраку, всіх цих золкіних журналістів!
особисто мене, люто вкурвлює, коли я бачу вгодовані пики капських полонених, і бачу українців повернутих з болот!
половина здасться одразу.
Тут багато пишуть про якісь тортури і страти... панове сидіть рівно на сраці у своїх квартирах.
На "нулі" хлопці думають трохи інакше, повірте.
"Солдатське радіо" воно працює... може і інші прислухаються.
Жаб їло воно місяць... А ти їх там селив, падло?
Приїхав вбивати, тебе врятували, пригнали дрона щоб напоїти, накормити. Потім вивели, одягнули, помили, перев'язали, пролікували, знов погодували і пішов спати.
Дійсно, чого б не приїхати на Україну повоювати?