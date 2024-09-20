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Російський морпіх показує українському дрону плакат із написом "Можно что-нибуть покушать. Сил нету" і здається у полон. ВIДЕО

На Херсонщині російський морпіх здався у полон українському дрону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свій намір здатися він повідомив оператора БПЛА плакатом із написом "Можно что-нибуть покушать. Сил нету". 

"Унікальні кадри від військовослужбовців ЗСУ, підписників каналу, які за допомогою важкого дрону "Баба Яга" переконали російського солдата здатися у полон. Андрій Алімов, 22 роки, військовослужбовець 61-ї окремої бригади морської піхоти. Російське командування відправило його на один з островів у Херсонській області з одним сухпайком на 21 день. Натоміть Алімов провів там цілих три місяці, харчувався жабами, корінням очерету й пив воду з Дніпра. Але не здавався й вірив, що його заберуть. Віра зникла, коли його поранило в ногу, а обіцянками про евакуацію годували ще два місяці. Коли нога стала зовсім поганою, він вийшов і здався українському дрону", - йдеться у коментарі до відео процесу здачі у полон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотирьох строковиків армії РФ полонили бійці на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) полонені (2267) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+42
Не виправдав довіри командування -не здох
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20.09.2024 11:20
+21
Ти зовсім кінчений? Це вони нелюди. А ми - ЛЮДИ. Звісно, якщо ти не відчуваєш себе людиною - то твоя справа. Але не лізь з своїма збоченнями до ЛЮДЕЙ, вцмоктав, мразота?

Ну і, звісно, цей відос значно дієвіший на кацапів, ніж будь-які спроби залякування. Обіцянкою відрізання всіх виступаючих частин тіла під час полону в ЗСУ їхні командири якраз і стимулюють отаких ідіотів, як цей "Андрєй", жерти жаб і "триматись" попри брехню і невиконання обіцянок командирів.
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20.09.2024 11:32
+16
Нє... краще б застрелився. Йому ж палітрук 100% інструкцію дав. Нєєє с...ка, "кушать захатєл". Що це взагалі за фігня??? Їдуть не здихати за царя-батюшку, а в пансіонат блін.
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20.09.2024 11:27
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Не виправдав довіри командування -не здох
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20.09.2024 11:20 Відповісти
Буде на зоні мати поганяло "Француз"
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21.09.2024 00:08 Відповісти
Потрібно показувати дупу - засновану павутинням
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20.09.2024 11:20 Відповісти
це якщо кадировець павутину не прочистив
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20.09.2024 12:31 Відповісти
Слабак. Треба було гробаків копати.
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20.09.2024 11:21 Відповісти
Нє... краще б застрелився. Йому ж палітрук 100% інструкцію дав. Нєєє с...ка, "кушать захатєл". Що це взагалі за фігня??? Їдуть не здихати за царя-батюшку, а в пансіонат блін.
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20.09.2024 11:27 Відповісти
і шо, в наших меча не знайшлося!?
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20.09.2024 11:24 Відповісти
Ну да. Могли б там ф-1 там з чекою скинути. Нехай би спробував з'їсти, вона на лимон схожа
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20.09.2024 11:29 Відповісти
З початку - фото зі страченим нашим хлопцем , а потім - скид з гранатою ! Смачного !
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20.09.2024 11:38 Відповісти
Ось читаю коменти та гадаю на украiнськом я форумi? Ви зовсiм подурiли?!😠 З людей перетворюетесь в кровожерливих оркiв...😏😠
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20.09.2024 13:59 Відповісти
Тетяна, не знаю як Ваш комент сприймати))) Чи то Ви "вазмущєни", чи трохи мене підтролюєте)))
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23.09.2024 12:10 Відповісти
I те, i друге...
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23.09.2024 16:52 Відповісти
Ти зовсім кінчений? Це вони нелюди. А ми - ЛЮДИ. Звісно, якщо ти не відчуваєш себе людиною - то твоя справа. Але не лізь з своїма збоченнями до ЛЮДЕЙ, вцмоктав, мразота?

Ну і, звісно, цей відос значно дієвіший на кацапів, ніж будь-які спроби залякування. Обіцянкою відрізання всіх виступаючих частин тіла під час полону в ЗСУ їхні командири якраз і стимулюють отаких ідіотів, як цей "Андрєй", жерти жаб і "триматись" попри брехню і невиконання обіцянок командирів.
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20.09.2024 11:32 Відповісти
Согласен, нужно брать в плен для обменного фонда, но, черт побери, всем им по многу раз надо показывать видео с казнью украинских военнопленных, чтобы поняли мразоты, что попали в плен к ЛЮДЯМ.
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20.09.2024 12:11 Відповісти
Вони на те і розраховують...що утримання згідно норм міжнародного права ляже тягарем на наших пенсіонерів та і просто знедолених громадян...ми навіть не маємо права примусити їх працювати
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20.09.2024 15:09 Відповісти
Цікаво - а скажіть евреї люди чи нелюди?
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20.09.2024 13:06 Відповісти
В 2014, а тем более в 2022 НЕлюди напали на ЛЮДЕЙ, что непонятного?
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20.09.2024 13:43 Відповісти
Спроси главного раввина Украины, чей сын погиб на прошлой неделе защищая твою паскудную сраку
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20.09.2024 15:58 Відповісти
Малось на увазі останню акцію еврейської розвідки. Бо багато хто вважають це неприпустимо - стіки пейджерів взірвати і прям у табло.
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20.09.2024 17:01 Відповісти
Ну так нюхай квіточки, пукай одуванчиками раз ти такий дартаньян. А я вважаю, що катюзі по заслузі.
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20.09.2024 14:33 Відповісти
Слухай мразота, я живу під Оріховом, і я добре знаю тих потвор. Те шо ти їм хочеш донести вони буйом тобі затовкають в очко а потім пристрелять. Це найманці, які за гроші пуйла прийшли вбивати гвалтувати та грабувати. Є орки яких вже по третьому кругу ловлять та потім обмінюють. Приклад - кримчанин, тричі потряпляв в полон і тричі його міняли, так от скільки він вбив згвалтував, розграбував після другого та третього обміну завдяки таким гребіням як ти???
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20.09.2024 15:32 Відповісти
Пащеку завали, схиблений на всю голову. Мені начхати, хто вони і що вони. Україна - країна нормальних людей. І виконує всі закони та ратифіковані міжнародні конвенції щодо поводження з військовополоненими. І українці не стають звірами просто тому, що якийсь кінчений схиблений на голову щось там белькоче. Вцмоктав?
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20.09.2024 16:45 Відповісти
а ти за всих в Україні не росписуйся сідор. сам можеш хоч зараз очко своє оркам підставить.
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20.09.2024 21:16 Відповісти
Краще на органи розібрати
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20.09.2024 12:29 Відповісти
Ще одна кінчена мразота, яка сидить десь на дивані і ладна чужими руками полонених "на органи розбирати". Звернись до психіатра, в тебе голова "протікла"...
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20.09.2024 13:03 Відповісти
👍🤝
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20.09.2024 14:00 Відповісти
Таке враження шо ти дійсно був у полоні рашистів і знаєш як воно там. Ти ось це розповідай рідним наших полонених яких рашисти жівцем спалили в Оленівці. Або ось цьому 22-ному миколаївцю, котрий служив у 36 бригаді моської піхоти - і провів у полоні з 22 року - читай, ромашка голуба - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/315178
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20.09.2024 17:13 Відповісти
Тільки кінчена на всю голову мразота змішує до купи трагедію перебування в полоні і власне поводження з полоненими. Так роблять або провокатори, або психічно хворі особи. Типу кацапів.

Ти, дупоголовий, про себе ж говориш? Ти особисто збираєшся "на органи розбирати" когось, кінчений вишкребок? Вже заяву в ТЦК подав - що хочеш "розбирати на органи" полонених?

Чи, мразота, ссишся? Сидиш на дивані і хочеш, аби хтось інший це робив?
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20.09.2024 21:31 Відповісти
Сиджу на дівані тому що гнида-зеленский три роки доказував шо воно бачило мир в очах вбивці та з рюськими треба дружити, та скорочував армію- скоротили. Добре що такіх тварюк як ти не багато. У мене інше відношення до рюскіх, а ти я бачу к полоненим рюскім з всім коханням. Справедливісті бажаєшь. А я значить монстр. Ну то йди кохайся з вбивцями, гвалтівниками грудничків...
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23.09.2024 04:21 Відповісти
Я б тебе розібрав
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20.09.2024 22:07 Відповісти
Це вважається боєвим зіткненням?
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20.09.2024 11:27 Відповісти
може йому і горілочки налити?
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20.09.2024 11:30 Відповісти
Для обміну на наших підходить 👍🏼🙁
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20.09.2024 11:31 Відповісти
Після цього відосу вже не погодиться. Його в таборі для військовополонених щодо цього просвітять. Що не варто в засрашку повертатися, якщо на камеру щось сказав позитивне про відношення ЗСУ і про гімняність власних командирів.

Бо, за всіма ознаками, це "добровільна здача в полон", а в таких питають "чи хочеш на обмін".
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20.09.2024 11:35 Відповісти
як на мене цей мали міг би стати до лав РДК..психологічну підготовку він вже пройшов, судячи з віку, піти в армії була його власна ініціатива
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20.09.2024 12:03 Відповісти
"харчувався жабами, корінням очерету..." - зараз заридаю
Щось не дуже схоже, що дуже голодував. Треба йому показати, в якому стані його "сородічі" повертають з полону наших людей.
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20.09.2024 11:37 Відповісти
В полонi покажуть та багато чого взнае за свою родiну-уродiну...😏
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20.09.2024 14:05 Відповісти
В Україні навіть баби-ягі добриє-годують рашистів пєчєньками...
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20.09.2024 11:32 Відповісти
Жаби вимагають покарання для кацапа,який влаштував їм жаб'ячий геноцид.
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20.09.2024 11:46 Відповісти
А ще у нас Днiпр цiлющий i хробаки йicтiвнi...
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20.09.2024 14:08 Відповісти
Казки якісь ...
Сидів там 3 місяці , а навіщо ? І що - за цей час борода не виросла ...?
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20.09.2024 11:36 Відповісти
22 роки орченяті, може й не виросла.
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20.09.2024 11:39 Відповісти
3 місяці не голитися - по любому виросте
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20.09.2024 11:42 Відповісти
Це у тих, хто вже голився. А у нього ще цілком може бути "пушок".
(років до 20-ти це буває часто, от про 22 вже не скажу, не знаю)
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20.09.2024 11:49 Відповісти
Якими треба бути скотами/рабами, щоб тебе кинули просто як лайно на дорозі, а ти продовжував "служить атечеству". Вони реально гірше за рабів. Раби намагалися тікати, повставати, а тут просто як одноклитинний організм.
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20.09.2024 11:37 Відповісти
А якими треба бути скотами-рабами, щоб усю націю нагнув один всратий клоун, знищив їх країну і майбутнє їхніх дітей, а вони бекають, як вівці в загоні?
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20.09.2024 11:52 Відповісти
Расіянами треба бути, а шо?
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20.09.2024 12:44 Відповісти
Прєдатєль Родіни та врах народа!
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20.09.2024 11:38 Відповісти
Как в совковом фильме "В зоне особого внмания" надо в громкоговоритель постоянно объявлять : " русские десантники, сдавайтесь! Вас ждёт горячая еда, сухая одежда и наше радушие!"
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20.09.2024 11:39 Відповісти
Пʼять місяців просидів на острові на жабах з черʼвяками? Прямо Робінзон Крузо! Зелений берет! А патрони він теж в камишах відкопував?
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20.09.2024 11:45 Відповісти
Жаби ображено надулися,почувши як Ви його назвали Зеленим беретом.
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20.09.2024 11:49 Відповісти
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20.09.2024 11:52 Відповісти
Він вже на половину француз !
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20.09.2024 12:14 Відповісти
Спілкувався раз з чуваком з спецпідрозділу Нацгвардії (ще старої, до розформування). То він казав були якось в них спільні навчання з французами. І він отримав наказ шоб показати французам, шо вони теж вміють їсти жаб якщо стане потреба, перед французами мав зʼїсти жабу. Провели попередні тренування і виявилося, шо жабу зʼїсти не так просто, бо вона кричить і намагається втікти. Тому перед тим, як її їсти, треба було взяти її за задні лапки і хєранути башкою об плац.
І ось, каже, картина маслом. Шикування, стоять французи, наші, він виходить, бере жабу за лапи, хєрачить її об плац, але недостатньо і починає їсти. А жаба виявилася витривалою і в запаморочення не впала, а почала верещати. А він продовжив її їсти, бо ж наказ.. Каже половину французів від цього натурально вивернуло прямо на плац.
Хз чи правда чи ні, свічку не тримав
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20.09.2024 12:24 Відповісти
Вывернуло наверно мало кого, но то, что все удивились - 100%. Бо французы с жабы едят только лапки. И не сырые, конечно
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20.09.2024 16:03 Відповісти
Мені чомусь здається, що відсоток французів, які куштували жабячі лапки, це десь 0,0000...0001% бо просто в звичайних ресторанах я там такого не бачив. Може в якихось пʼятизіркових, на які в мене не вистачило бабла..
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20.09.2024 16:06 Відповісти
Ну то я не знаю, сколько едят. Но если едят, то лапки только.
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20.09.2024 16:13 Відповісти
І звичайно дуже сумнівно, шоб сурових спецназівців від цього вивертало. Але за шо купив, за те і продав.
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20.09.2024 16:08 Відповісти
скажіть мені, чим цей відоскик відрізняється від фільму кацапської пізди "рускіє на войнє"?
ой, ***, такой нєжний пєрєпуганий солдатік в трусіках, он жє нє в чьом нє віноват.
а, потім ми вимагаємо, заборони подібних стрічок?
заїбала, вся ця херня з полоненими! і ці репортажі про них, і це рило золкіна, зе!холуя.
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20.09.2024 11:52 Відповісти
Так. Інтервью з нашими із полону практически нема . Може тому що раша не дозволяє це робити українським журналистам ?
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20.09.2024 12:03 Відповісти
всім давно відома істина! полений скаже все, що від нього вимагають, або помре від катувань.
так, що, в сраку, всіх цих золкіних журналістів!
особисто мене, люто вкурвлює, коли я бачу вгодовані пики капських полонених, і бачу українців повернутих з болот!
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20.09.2024 12:13 Відповісти
А мене не менше дратують різного розливу золкіни. Він не менш вгодований сидить і розповідає, що мобілізуватися не може, бо на ньому там якась стаття ще з якогось там х...й зрозумій якого року не погашена висить. Але ж так хоче, аж "нємагу". Наче законодавство вже і дозволяє засудженим мобілізуватися за їхньою згодою... але ніт, він і далі з кацапами "па душам абщаєтся".
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23.09.2024 12:15 Відповісти
Надо кацапам показувати фото сала і хліба.можно листочки скидати з дронів.
половина здасться одразу.
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20.09.2024 12:02 Відповісти
маемо трошки тiдьки для себе
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20.09.2024 12:07 Відповісти
Щоб він здох, падла кацапська!!
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20.09.2024 12:12 Відповісти
Цього "героя" треба міняти на 3-х або й на 10-х.
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20.09.2024 12:29 Відповісти
Згідно з Ура-відосами по рос-ТБ, русссскій морпєхъ може жерти жаб, щурів і червʼяків і запивати золотим дощем Пу…на. А цей мабуть несправжній русссскій моррпєхъ.
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20.09.2024 12:36 Відповісти
Але не здавався
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20.09.2024 16:27 Відповісти
Нах.. він потрібен? Ну хіба що до обміну.
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20.09.2024 12:48 Відповісти
Видно, українські жаби дуже смачні, що він приперся за тисячі кілометрів
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20.09.2024 13:04 Відповісти
не перестаю дивуватись ЛЮДЯНОСТІ Українців!!!!
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20.09.2024 13:28 Відповісти
нас вбивають, а ми ще й досі не позбулись відчуття емпатії. Пишаюся нашими Воїнами Світла!
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20.09.2024 13:32 Відповісти
Так, ми такi...☺️
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20.09.2024 14:15 Відповісти
Тому і сидимо 300 років під кацапами.
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20.09.2024 16:13 Відповісти
Я б так не насміхався з орка, 3 місяці не здавався. Мотивація є і неважливо за рахунок чого вона досягнута. Вони через одного стріляються, щоб в полон не здатися. На жаль, після 2022 у нас рівень мотивації набагато нижчий завдяки недолугій владі зелених шлеперів.
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20.09.2024 14:31 Відповісти
Стреляются они не от избытка мотивации, а от ужаса плена, где им, как сказали по телевизору, будут отрезать части тела, выкалывать глаза и вообще жечь заживо
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20.09.2024 16:07 Відповісти
Потрібно визнати, що (якщо це правда по строках перебування його на острові) то цей росіянин таки воїн.
Тут багато пишуть про якісь тортури і страти... панове сидіть рівно на сраці у своїх квартирах.
На "нулі" хлопці думають трохи інакше, повірте.
"Солдатське радіо" воно працює... може і інші прислухаються.
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20.09.2024 14:42 Відповісти
абсолютна правда. Мій чоловік не раз розказував як вони відпускали молодих хлопців, забирали в них зброю та підсрачниками проганяли. Мені дивно було це чути, але я цілком усвідомлюю, що рішення як вчинити з захопленим ворогом належить виключно тим, хто зі зброєю в руках захищає зараз країну. Це їх приорітетне право, й мирняк точно не має права вказувати чи обурюватись вчинками військових. Чоловік мені казав В мене немає до них ненависті, люті якоїсь. І це характерна риса справжнього шляхетного Воїна.
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20.09.2024 15:32 Відповісти
Але не здавався
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20.09.2024 16:25 Відповісти
Авжеж. Їх там в уха вливають що українці відрізають полоненим все що виступає, ось вони і налякані до усрачки.
Жаб їло воно місяць... А ти їх там селив, падло?
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21.09.2024 00:07 Відповісти
Ду шкода що ми не маємо право їх відправити працювати на підприємство зі шкідливими умовами праці, там де ніхто не піде з власної волі ні за які гроші....наприклад збагачення уранорудного концентрату...
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20.09.2024 19:39 Відповісти
Це ж як русня своїх лякає "бандерівськими катуваннями", що він стільки вагався...
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21.09.2024 00:04 Відповісти
ви прослухали історію про неймовірний укр. курорт.
Приїхав вбивати, тебе врятували, пригнали дрона щоб напоїти, накормити. Потім вивели, одягнули, помили, перев'язали, пролікували, знов погодували і пішов спати.
Дійсно, чого б не приїхати на Україну повоювати?
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22.09.2024 00:12 Відповісти
 
 