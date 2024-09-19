Чотирьох строковиків армії РФ полонили бійці на Курщині. ВIДЕО

Українські воїни полонили чотирьох російських строковиків на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із своїми "трофеями" бійці опублікували у соцмережах.

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