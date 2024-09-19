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полонені (2192) Курськ (845)

Чотирьох строковиків армії РФ полонили бійці на Курщині. ВIДЕО

Українські воїни полонили чотирьох російських строковиків на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із своїми "трофеями" бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підняли білий прапор: 13 росіян здалися в полон ЗСУ на Курщині. ВIДЕО

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Топ коментарі
+21
Переляку на обличчях немає - зовсім не бояться "українських нацистів"
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19.09.2024 14:46
+19
Прямо няшечки, кави їм з цигаркою. Обмін у першу чергу, приїдуть у свій жоподрищенськ та будуть розповідати як у кров мочили
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19.09.2024 14:44
+15
Такі няшки хоч додому відпускай
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19.09.2024 14:44
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Такі няшки хоч додому відпускай
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19.09.2024 14:44 Відповісти
Прямо няшечки, кави їм з цигаркою. Обмін у першу чергу, приїдуть у свій жоподрищенськ та будуть розповідати як у кров мочили
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19.09.2024 14:44 Відповісти
Переляку на обличчях немає - зовсім не бояться "українських нацистів"
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19.09.2024 14:46 Відповісти
Тому що вони все знають.
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19.09.2024 15:10 Відповісти
"Пуля" " Хряк" як в кацапському фільмі ДМБ.
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19.09.2024 14:50 Відповісти
Штик у Кабзона
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21.09.2024 05:25 Відповісти
Позорные трусы.
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19.09.2024 14:57 Відповісти
Т.е. , вы-бы хотели , что-бы они отстреливались до последнего - убивая НАШИХ пацанов .... ?
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19.09.2024 15:45 Відповісти
вономоже хотіло сказати, що не здохли. а саме ж не йде КуНР відбивати, зза кордону гавкає.
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19.09.2024 17:14 Відповісти
Скільки вже загинуло нашої молоді. Вони теж хотіли жити... Не пробачимо!
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19.09.2024 14:59 Відповісти
Знову строковики. Чому вони досі там? Невже у потужної та невичерпної армії ереф не вистачає контрактників, за яких хоча б не так соромно?
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19.09.2024 14:59 Відповісти
Хай будуть - вони потрібні для обміну на наших.
Якщо Сили оборони вибивають більше ніж кацапи "контрактують" (а воно зараз так і є), то на всі забаганки ***** й не вистачає.
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19.09.2024 15:07 Відповісти
Як ці ваші опинилися в полоні,чув,бачив?
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19.09.2024 16:07 Відповісти
Я не знаю - що ви там чули чи бачили.
Якщо "наші" це не є "ваші", то ви = ворог.
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19.09.2024 16:14 Відповісти
.. не реагуйте! Юра ..це дурноголове створіння..що шляється по сторінкам Цензора і пише маячню!
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20.09.2024 10:17 Відповісти
ВІдправити цю нелюдь додому шматочками у власному соку.
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19.09.2024 15:04 Відповісти
Типовий путлерюгент - яке ж ***** жалюгідне, що вже дітей на забій відправляє
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19.09.2024 15:07 Відповісти
Невже? Хотів би я побачити щоб ти потрапив до цього югента у полон,теоретик...
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19.09.2024 16:09 Відповісти
Треба ретельно перевірити, що вони робили
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19.09.2024 15:30 Відповісти
Падаль москал...ка! Вилупки! Але на вигляд непогано епікіровані!
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19.09.2024 15:41 Відповісти
Для чого ця інформація? Ми ж і так добре знаємо,ЗЕлений Кагал дуже бережно ставиться до таких птєнчиків,обміняють у першу чергу на якихось засекречених чуваків,які невідомо як потрапили у полон,а бійців "Азову",яких ЗЕКагал здав у полон, вже 2 роки не спішить обмінювати...Ви звернули на це увагу,друзі?
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19.09.2024 16:06 Відповісти
..звернули увагу..що ти знову демонструєш свій печерний ідіотизм! Хоч ..зелені і паскуди... супротивником яким ти себе ..дурень виставляєш... то знай.. відсталорозумове, що за строковиків вперше кацапсячі почали віддавати Азовців..засуджених на роки неволі.
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20.09.2024 10:20 Відповісти
Грузинський кацо 🖕!!!!!!!
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20.09.2024 23:04 Відповісти
.. але точно не дурноголовий Юрчик... з синдромом Дауна..))))
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23.09.2024 06:28 Відповісти
Тільки якою ціною-не пишуть:чи хто вже помітив,що коли везуть загиблого на курську,то не пишуть,де загинув. Всіх інших-пишуть.
Та і пу ніхто не здивує рос. втратами чи полоненими: він на сотні москвичів дав добро отруїти в московському театрі на Дубровці.А ось,коли збереться з силами,то не гребує засобами.
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19.09.2024 17:09 Відповісти
мечом их казнить!
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19.09.2024 17:53 Відповісти
По дерев'яному мечу їм в сраку!
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19.09.2024 17:57 Відповісти
Це такі ж невинні мальчики як ті що недавно стратили нашого полоненого мечем. Я би в першу чергу показав би їм ті кадри для профілактики...вони ітак знають добре що їхні п*дараси роблять з нашими але нема що розслаблятись знаючи що і ми теж дуже добре знаємо про це
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19.09.2024 18:14 Відповісти
Врядли они знают, кто им это расскажет, это сделал уже другой контингент, много постарше, позлее, поопытнее, эти призваны скорее всего весной, или прошлой осенью, если им 19, и не согласились на контракт, на что их прессуют.
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20.09.2024 10:29 Відповісти
.. щоб там не було..але за строковиків наші можуть ставити умови обміну. Ху"ло сциться реакції кацапсячих самок..стосовно строковиків. Тому і почалися обміни. І чим більше їх повбивають і захоплять у полон..тим більше підніметься температура у смердячій рашці..
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20.09.2024 10:33 Відповісти
 
 