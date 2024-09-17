Підняли білий прапор: 13 росіян здалися в полон ЗСУ на Курщині. ВIДЕО

У Курській області РФ 13 російських окупантів після 5 днів запеклих боїв підняли "білий прапор" та поповнили обмінний фонд України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ Збройних сил України.

"Сухопутні війська продовжують поповнювати обмінний фонд. Курська операція. Після 5 днів запеклих боїв ворог залишився без води та боєприпасів. Як наслідок - підняття білого прапору", - йдеться у повідомленні.

Загалом у полон до окремої механізованої Степової бригади Сухопутних військ потрапили 13 російських військових, 4 з них мали серйозні поранення.

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Нагадаємо, 14 вересня Володимир Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними омбудсмена Лубінця, переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що сьогоднішній обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.

13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."

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