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Новини
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Підняли білий прапор: 13 росіян здалися в полон ЗСУ на Курщині. ВIДЕО

У Курській області РФ 13 російських окупантів після 5 днів запеклих боїв підняли "білий прапор" та поповнили обмінний фонд України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ Збройних сил України. 

"Сухопутні війська продовжують поповнювати обмінний фонд. Курська операція. Після 5 днів запеклих боїв ворог залишився без води та боєприпасів. Як наслідок - підняття білого прапору", - йдеться у повідомленні. 

Загалом у полон до окремої механізованої Степової бригади Сухопутних військ потрапили 13 російських військових, 4 з них мали серйозні поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продовжуємо наповнювати обмінний фонд, - Сирський

Нагадаємо, 14 вересня Володимир Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними омбудсмена Лубінця, переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що сьогоднішній обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.

13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шістьох окупантів полонили українські воїни на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) полонені (2266) Павлюк Олександр (216) Курськ (1109)


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Топ коментарі
+28
Як у нашіх хлопців, після всіх звірств кацапів, хватає витримки не повбивати/розчленувати отих покидьків ?
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17.09.2024 13:44
+27
Із 100 залишилось 13 - добре іх прорідили
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17.09.2024 13:40
+24
Сама таким питанням задаюсь...

Скоріш за все - витримка, бо пам'ятають - тих п@дарів обміняти на наших можна.
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17.09.2024 14:02
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Із 100 залишилось 13 - добре іх прорідили
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17.09.2024 13:40 Відповісти
Схоже Крем'яне зачистили - там петушня давно сиділа...
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17.09.2024 16:32 Відповісти
Як у нашіх хлопців, після всіх звірств кацапів, хватає витримки не повбивати/розчленувати отих покидьків ?
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17.09.2024 13:44 Відповісти
Сама таким питанням задаюсь...

Скоріш за все - витримка, бо пам'ятають - тих п@дарів обміняти на наших можна.
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17.09.2024 14:02 Відповісти
Бо справжні люди дуже довго залишаються людьми - це про українців. Пагані, хороші - але все ж люди. А кацапи - від початку нелюди. Від початку історії кацапії, маю на увазі.
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17.09.2024 18:25 Відповісти
тому що українці завжди залишаються людьми, то кацапи - нелюди.
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17.09.2024 18:31 Відповісти
Тринадцать самураев лапотных.
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17.09.2024 13:45 Відповісти
Видати мечі нашим воякам
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17.09.2024 13:47 Відповісти
Можим пафтаріть!

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17.09.2024 13:48 Відповісти
Ета патамуша вас - 13, чьортова дюжіна, потому і нєпруха вишла, в плєн папалі. Било б вас 12 ілі 14 - могло би і повєзті: фсє би полєглі!
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17.09.2024 13:53 Відповісти
Видно, що американці і поляки беруть кацапів в полон. Їм так якось не так соромно, що взяли не українці, а ціле НАТО.
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17.09.2024 14:38 Відповісти
Гарна новина.
Обмінний фонд збільшився, азовців треба визволяти.
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17.09.2024 15:05 Відповісти
Маю надію, що хоч одного зафарширували на вертел за нашого Воїна..
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17.09.2024 15:16 Відповісти
Мабуть відео з мечем їм не показували зате вони добре бачили відео де руссакі відпочивають у пансіонатах в Україні, трьох разове харчування, уроки філософії від верещучкі і ко, просмотр мультиків том і джері і дзовок другу це все стандарти НаТо яке х*й ложило на Україну і її майбутнє. А наших? наших можна показово стратити на відоси. Записати якусь х*йнь і ні ОоН ні МкЧХ ні які Дерьждепи чиБайдени навіть і не вспомнять...
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17.09.2024 15:27 Відповісти
Не вірю! "Узкіє не сдаються..."
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17.09.2024 16:15 Відповісти
Ага вони тільки замість "узкіє" згадують що вони удмуртські, татарські, марійські, евенкські, чувашські та інші Ісконні))
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17.09.2024 17:25 Відповісти
Узкие не сдаются, они передислоцируются на более выгодные позиции
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17.09.2024 17:37 Відповісти
Файно.
І без меча в дупі, все цивілізовано, по людські
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17.09.2024 17:24 Відповісти
Ти шо бл кончене ,таке писати?
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17.09.2024 22:40 Відповісти
На шампур нелюдів. А ще вони до всеру бояться наших хлопців з ножами.
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18.09.2024 07:04 Відповісти
Кацапи закололи Українського полоненого і цим хизуються, а наші Воїни беруть кацапів у полон і будуть дотримуватись правил ведення війни - годувати як свинней, чистенькі ліжка, одягати щоб не постудились.... якось не пропорційно виглядає...
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18.09.2024 08:31 Відповісти
 
 