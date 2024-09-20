Российский морпех показывает украинскому дрону плакат с надписью "Можно что-нибудь покушать. Сил нету" и сдается в плен. ВИДЕО

На Херсонщине российский морпех сдался в плен украинскому дрону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем намерении сдаться он сообщил оператору БПЛА плакатом с надписью "Можно что-нибуть покушать. Сил нету".

"Уникальные кадры от военнослужащих ВСУ, подписчиков канала, которые с помощью тяжелого дрона "Баба Яга" убедили российского солдата сдаться в плен. Андрей Алимов, 22 года, военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты. Российское командование отправило его на один из островов в Херсонской области с одним сухпайком на 21 день. Зато Алимов провел там целых три месяца, питался лягушками, корнями камыша и пил воду из Днепра. Но не сдавался и верил, что его заберут. Вера исчезла, когда его ранило в ногу, а обещаниями об эвакуации кормили еще два месяца. Когда нога стала совсем плохой, он вышел и сдался украинскому дрону", - говорится в комментарии к видео процесса сдачи в плен.

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