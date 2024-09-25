УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10835 відвідувачів онлайн
Новини Війна Повстання Пригожина в РФ
3 000 4

На Харківському напрямку взяли в полон "вагнерівців", один із них брав участь у повстанні Пригожина, - бригада "Хартія"

Воїни 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" взяли в полон російських окупантів на Харківському напрямку. Серед них, зокрема, "вагнерівці.

Про це пресслужба бригади повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє з чотирьох полонених здались самі, ще двох хартійці захопили зненацька в стрілецькому бою. Всі полонені - колишні ув’язнені, двоє з них - вагнерівці зі стажем. Один з вагнерівців, зокрема, брав участь в поході Пригожина на Москву", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Окупант рачкує від українського дрона і гине, діставшись укриття. ВIДЕО

"Хартія" взяла в полон "вагнерівців", один із них брав участь у повстанні Пригожина

Автор: 

військовополонені (939) Національна гвардія (1537) ПВК Вагнер (1540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Вагнерівець" готовий знову на мацкву?
показати весь коментар
25.09.2024 13:06 Відповісти
Можна сміло їх пристрілити , Женевська конвенція на найманців не росповсюджується .
показати весь коментар
25.09.2024 13:09 Відповісти
пристрельте
бо єрмак назавтра відпустить до хвуйла
показати весь коментар
25.09.2024 13:11 Відповісти
 
 