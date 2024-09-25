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На Харківському напрямку взяли в полон "вагнерівців", один із них брав участь у повстанні Пригожина, - бригада "Хартія"
Воїни 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" взяли в полон російських окупантів на Харківському напрямку. Серед них, зокрема, "вагнерівці.
Про це пресслужба бригади повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Двоє з чотирьох полонених здались самі, ще двох хартійці захопили зненацька в стрілецькому бою. Всі полонені - колишні ув’язнені, двоє з них - вагнерівці зі стажем. Один з вагнерівців, зокрема, брав участь в поході Пригожина на Москву", - йдеться в повідомленні.
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бо єрмак назавтра відпустить до хвуйла