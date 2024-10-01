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Новини
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Військовослужбовця ЗС РФ судитимуть за катування цивільного на Київщині, - прокуратура

Окупант катував цивільного в Броварському районі

Судитимуть навідника одного з підрозділів російської армії, який у березні 2022 року вистрілив у ногу цивільному чоловікові в окупованому селі Богданівка Броварського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно військовослужбовця 15 окремої гвардійської мотострілкової бригади збройних сил рф за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катував ветеранів АТО під час окупації Харківщини: Ідентифіковано уродженця Херсону, який служить в армії РФ

Який злочин скоїв окупант?

За даними слідства, у складі свого підрозділу він проходив військову службу на посаді навідника. У березні 2022 року російський військовий, перебуваючи в окупованому селі Богданівка Броварського району, здійснив постріл з автоматичної вогнепальної зброї в ногу цивільного місцевого мешканця, чим спричинив наскрізне його поранення.

Після цього, окупант приставивши ножа до горла пораненого, який лежав на землі, допитував його про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України.

Надалі разом з іншими окупантами вони привезли потерпілого до приміщення місцевої школи, де утримували і допитували впродовж п’яти днів.

Чоловік не брав участі в збройному конфлікті та не становив жодної загрози. У нього були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до нього насильства.

Дивіться: Катували цивільних на Харківщині: Шістьом рашистам повідомлено про підозру. ВIДЕО

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Автор: 

армія рф (17557) катування (605) воєнні злочини (1866)


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Топ коментарі
+13
Заочно судитимуть рашиста, який вже в землі гниє. Демонстрація того, що українські судді важливі, вони працюють! Їх на фронт ніззя )
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01.10.2024 22:37
+7
Воров у власти не судьба судить. ТЦКашников тоже. Но кого-то надо. Можено еще серверокорейцев судить за поставки оружия.
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01.10.2024 22:15
+6
Припиніть х*йнею страждати, імпотенти срані, і подивіться на Ізраїль. Ізраїль нікого не "засуджує" а відправляє до Кобзона швидко і чітко. А ви - недієздатні нездари!
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02.10.2024 01:03
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Якийсь азіат судячи з фото. Мабуть вже загинув на війні.
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01.10.2024 22:13 Відповісти
Воров у власти не судьба судить. ТЦКашников тоже. Но кого-то надо. Можено еще серверокорейцев судить за поставки оружия.
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01.10.2024 22:15 Відповісти
Чому ні слова, що цей виродк впійманий і на лаві підсудних, чи заочно судитимуть?
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01.10.2024 22:25 Відповісти
Заочно судитимуть рашиста, який вже в землі гниє. Демонстрація того, що українські судді важливі, вони працюють! Їх на фронт ніззя )
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01.10.2024 22:37 Відповісти
Звісно що заочно.
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01.10.2024 23:18 Відповісти
Я тнеж про це здогадуюсь, та й тільки! Декілька разів перечитав і ні злова про "заочно" не знайшов! Такі об'яви завжди уникають написати повну інфу! З якою ціллю це роблять? Щоб люди сподівались, що підар таки буде покараний?
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02.10.2024 11:26 Відповісти
Налякали їжака голою сракою. З такими успіхами на полі бою і Сибігою, котрий втихаря намагається домовитися гдє-та пасрєдінє, скоро цей «русскій» прийде в Київ і посадить на пляшку прокурорів, які збираються його судити.
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01.10.2024 22:40 Відповісти
Не думаю що приїде. Бурятів, а судячи з фото це представник цієї нації, з першої хвилі наступу майже всіх вбили. Кого ні, ті втекли назад в РФ і заріклись більше не воювати в Україні.
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01.10.2024 22:49 Відповісти
Он в рашке или уже в земле? Нечем заняться во время войны?
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01.10.2024 22:48 Відповісти
Думаю, що вже помер. Буряти тоді у 2022 злякалися великих втрат і заявили на рівні РФ, що вони більше не будуть воювати.
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01.10.2024 22:55 Відповісти
Припиніть х*йнею страждати, імпотенти срані, і подивіться на Ізраїль. Ізраїль нікого не "засуджує" а відправляє до Кобзона швидко і чітко. А ви - недієздатні нездари!
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02.10.2024 01:03 Відповісти
Заочно, а як інакше. Українська судова система тільки на це й спроможна. Навіть корупціонерів наші судді з захмарними зарплатами заочно судять. Спочатку дадуть утекти, а потім судять....
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02.10.2024 06:50 Відповісти
а навіщо морду обличчя розмивати?
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02.10.2024 08:15 Відповісти
 
 