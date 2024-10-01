Військовослужбовця ЗС РФ судитимуть за катування цивільного на Київщині, - прокуратура

Судитимуть навідника одного з підрозділів російської армії, який у березні 2022 року вистрілив у ногу цивільному чоловікові в окупованому селі Богданівка Броварського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури



"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно військовослужбовця 15 окремої гвардійської мотострілкової бригади збройних сил рф за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні.

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Який злочин скоїв окупант?

За даними слідства, у складі свого підрозділу він проходив військову службу на посаді навідника. У березні 2022 року російський військовий, перебуваючи в окупованому селі Богданівка Броварського району, здійснив постріл з автоматичної вогнепальної зброї в ногу цивільного місцевого мешканця, чим спричинив наскрізне його поранення.

Після цього, окупант приставивши ножа до горла пораненого, який лежав на землі, допитував його про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України.

Надалі разом з іншими окупантами вони привезли потерпілого до приміщення місцевої школи, де утримували і допитували впродовж п’яти днів.

Чоловік не брав участі в збройному конфлікті та не становив жодної загрози. У нього були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до нього насильства.

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Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.