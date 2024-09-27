Катував ветеранів АТО під час окупації Харківщини: Ідентифіковано уродженця Херсону, який служить в армії РФ

Уродженцю Херсону, який з 2014 року воював на боці терористів "ЛДНР" повідомлено про підозру у катуванні українців під час окупації Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Під час повномасштабного вторгнення РФ зловмисник став заступником командира окремого штурмового батальйону 101-ого стрілецького полку 1-ого армійського корпусу 8-ої армії південного військового округу ЗС РФ. Серед рашистів він відомий як "Угрюмий".

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"Чоловік брав безпосередню участь у захопленні селища Великий Бурлук Купʼянського району. У населеному пункті окупанти облаштували катівню у підвалі місцевого відділку поліції, де підозрюваний став "смотрящим".

Він знущався та катував незаконно затриманих ветеранів АТО та громадян з проукраїнською позицією, які відмовлялись працювати на окупаційну владу. Підозрюваний бив їх ногами, руками та зброєю по всьому тілу, погрожуючи вбити. "Смотрящий" морив затриманих голодом, не давав питної води та постійно влаштовував допити, щоб позбавити людей сну", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

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