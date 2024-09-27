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Катував ветеранів АТО під час окупації Харківщини: Ідентифіковано уродженця Херсону, який служить в армії РФ

Уродженець Херсону у лавах окупантів катував цивільних та ветеранів АТО під час окупації Харківщини

Уродженцю Херсону, який з 2014 року воював на боці терористів "ЛДНР" повідомлено про підозру у катуванні українців під час окупації Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Під час повномасштабного вторгнення РФ зловмисник став заступником командира окремого штурмового батальйону 101-ого стрілецького полку 1-ого армійського корпусу 8-ої армії південного військового округу ЗС РФ. Серед рашистів він відомий як "Угрюмий".

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"Чоловік брав безпосередню участь у захопленні селища Великий Бурлук Купʼянського району. У населеному пункті окупанти облаштували катівню у підвалі місцевого відділку поліції, де підозрюваний став "смотрящим".

Він знущався та катував незаконно затриманих ветеранів АТО та громадян з проукраїнською позицією, які відмовлялись працювати на окупаційну владу. Підозрюваний бив їх ногами, руками та зброєю по всьому тілу, погрожуючи вбити. "Смотрящий" морив затриманих голодом, не давав питної води та постійно влаштовував допити, щоб позбавити людей сну", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

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Автор: 

катування (603) Харківщина (6054) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+20
Цікаво,а замилювання на фото рила яке ще 10 років тому мелькало на всіх парканах-це такий вид мазохізму?🤔
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27.09.2024 11:13
+9
Навіщо ЦН замилило пику мавпи якщо 10 років тому її бачив весь світ?
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27.09.2024 11:50
+7
Фото з місця збиття Боїнгу
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27.09.2024 11:10
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Фото з місця збиття Боїнгу
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27.09.2024 11:10 Відповісти
Цікаво,а замилювання на фото рила яке ще 10 років тому мелькало на всіх парканах-це такий вид мазохізму?🤔
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27.09.2024 11:13 Відповісти
Формально рило замилили але дали нам можливість здогадатись хто це. Чим ви незадоволені?
Згадайте краще як у Коломийського були обшуки і йому рило милили
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27.09.2024 14:39 Відповісти
Для чого ця формальність?
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27.09.2024 15:07 Відповісти
Щоб не давати шансів на стурбованість різноманітним "правозахисникам".
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27.09.2024 16:05 Відповісти
Навіщо ЦН замилило пику мавпи якщо 10 років тому її бачив весь світ?
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27.09.2024 11:50 Відповісти
Толерасты, сэр.
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27.09.2024 12:04 Відповісти
......щось не віриться що , ВОНО ще на білому світі ....
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27.09.2024 12:45 Відповісти
Я ні як не уторопаю що таке "повідомлено про підозру "? Це як на пів вагітна. Він повинен бути винен, або не винен. Коли винен то на кол ******.
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27.09.2024 12:46 Відповісти
Сповіщаю Офіс Генпрокурора, що я його підозрюю в повідомленнях.

А взагалі, їх треба розділити, - на Офіс повідомлених підозр, і Офіс підозрілих повідомлень.
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27.09.2024 13:18 Відповісти
 
 