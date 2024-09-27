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Новости Война
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Пытал ветеранов АТО во время оккупации Харьковщины: Идентифицирован уроженец Херсона, который служит в армии РФ

Уродженець Херсону у лавах окупантів катував цивільних та ветеранів АТО під час окупації Харківщини

Уроженцу Херсона, который с 2014 года воевал на стороне террористов "ЛДНР" сообщено о подозрении в пытках украинцев во время оккупации Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Во время полномасштабного вторжения РФ злоумышленник стал заместителем командира отдельного штурмового батальона 101-ого стрелкового полка 1-ого армейского корпуса 8-ой армии южного военного округа ВС РФ. Среди рашистов он известен как "Угрюмый".

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"Мужчина принимал непосредственное участие в захвате поселка Великий Бурлук Купянского района. В населенном пункте оккупанты обустроили застенок в подвале местного отделения полиции, где подозреваемый стал "смотрящим".

Он издевался и пытал незаконно задержанных ветеранов АТО и граждан с проукраинской позицией, которые отказывались работать на оккупационную власть. Подозреваемый бил их ногами, руками и оружием по всему телу, угрожая убить. "Смотрящий" морил задержанных голодом, не давал питьевой воды и постоянно устраивал допросы, чтобы лишить людей сна", - говорится в сообщении.

Сейчас ему заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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Автор: 

пытки (838) Харьковщина (5577) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+20
Цікаво,а замилювання на фото рила яке ще 10 років тому мелькало на всіх парканах-це такий вид мазохізму?🤔
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27.09.2024 11:13
+9
Навіщо ЦН замилило пику мавпи якщо 10 років тому її бачив весь світ?
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27.09.2024 11:50
+7
Фото з місця збиття Боїнгу
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27.09.2024 11:10
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Фото з місця збиття Боїнгу
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27.09.2024 11:10 Ответить
Цікаво,а замилювання на фото рила яке ще 10 років тому мелькало на всіх парканах-це такий вид мазохізму?🤔
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27.09.2024 11:13 Ответить
Формально рило замилили але дали нам можливість здогадатись хто це. Чим ви незадоволені?
Згадайте краще як у Коломийського були обшуки і йому рило милили
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27.09.2024 14:39 Ответить
Для чого ця формальність?
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27.09.2024 15:07 Ответить
Щоб не давати шансів на стурбованість різноманітним "правозахисникам".
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27.09.2024 16:05 Ответить
Навіщо ЦН замилило пику мавпи якщо 10 років тому її бачив весь світ?
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27.09.2024 11:50 Ответить
Толерасты, сэр.
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27.09.2024 12:04 Ответить
......щось не віриться що , ВОНО ще на білому світі ....
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27.09.2024 12:45 Ответить
Я ні як не уторопаю що таке "повідомлено про підозру "? Це як на пів вагітна. Він повинен бути винен, або не винен. Коли винен то на кол ******.
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27.09.2024 12:46 Ответить
Сповіщаю Офіс Генпрокурора, що я його підозрюю в повідомленнях.

А взагалі, їх треба розділити, - на Офіс повідомлених підозр, і Офіс підозрілих повідомлень.
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27.09.2024 13:18 Ответить
 
 