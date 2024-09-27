Пытал ветеранов АТО во время оккупации Харьковщины: Идентифицирован уроженец Херсона, который служит в армии РФ

Уроженцу Херсона, который с 2014 года воевал на стороне террористов "ЛДНР" сообщено о подозрении в пытках украинцев во время оккупации Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Во время полномасштабного вторжения РФ злоумышленник стал заместителем командира отдельного штурмового батальона 101-ого стрелкового полка 1-ого армейского корпуса 8-ой армии южного военного округа ВС РФ. Среди рашистов он известен как "Угрюмый".

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"Мужчина принимал непосредственное участие в захвате поселка Великий Бурлук Купянского района. В населенном пункте оккупанты обустроили застенок в подвале местного отделения полиции, где подозреваемый стал "смотрящим".

Он издевался и пытал незаконно задержанных ветеранов АТО и граждан с проукраинской позицией, которые отказывались работать на оккупационную власть. Подозреваемый бил их ногами, руками и оружием по всему телу, угрожая убить. "Смотрящий" морил задержанных голодом, не давал питьевой воды и постоянно устраивал допросы, чтобы лишить людей сна", - говорится в сообщении.

Сейчас ему заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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